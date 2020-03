Kulturnachrichten

Freitag, 27. März 2020

US-Schauspieler Mark Blum an Corona gestorben Der New Yorker Film- und Theaterschauspieler Mark Blum ist mit 69 Jahren an den Folgen von Covid-19 gestorben. Seine Infektion mit dem neuen Coronavirus habe zu Komplikationen geführt, denen der Darsteller schließlich erlegen sei, teilte die Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild mit. Blum wurde mit Filmen wie "Desperately Seeking Susan" und "Crocodile Dundee" bekannt. Er spielte regelmäßig in dem New Yorker Off-Broadway-Theater "Playwright Horizons". Auf Twitter trauert das Theater: "Danke für alles, was du für unser Theater gemacht hast, Mark", heißt es. "Wir werden dich vermissen." Dazu veröffentlichte das New Yorker Haus einige Szenenbilder alter Bühnenstücke.

Prominente rufen zur Rettung der Lit.Cologne auf Nach der Absage der Lit.Cologne in Köln wegen der Ausbreitung des Coronavirus haben rund 60 Prominente zur Rettung des Literaturfestivals aufgerufen. Unter der Überschrift #ilovelitcologne forderten sie in einer am Freitag veröffentlichten ganzseitigen Anzeige im "Express" dazu auf, gekaufte Eintrittskarten nicht zurückzugeben, sondern zu behalten. Damit trage man zur Rettung des existenzgefährdeten Festivals bei. Unterzeichner sind unter anderem die Schauspieler Dietmar Bär, Benno Fürmann, Iris Berben, Ulrich Noethen und Joachim Król sowie die Autoren Sebastian Fitzek, T.C. Boyle, Frank Schätzing, Uwe Timm und Nick Hornby. Die Lit.Cologne ist nach eigenen Angaben mit mehr als 200 Veranstaltungen und über 100 000 Besuchern an zwölf Tagen das größte Literaturfestival Europas. Nun sei der Fortbestand der privatwirtschaftlich organisierten Veranstaltung gefährdet, hatte Geschäftsführer Rainer Osnowski nach der kurzfristigen Absage vor gut zwei Wochen gesagt.

Kulturschaffende fordern Aufnahme von Flüchtlingen In einem Offenen Brief an die Bundesregierung hat die Schriftstellerin Rebecca Maria Salentin gefordert, Flüchtlinge aus Griechenland nach Deutschland zu holen und die Missstände an der griechisch-türkischen Grenze zu bekämpfen. Im Deutschlandfunk Kultur sagte Salentin, dass Einrichtungen bereitstünden und die Bereitschaft zur Aufnahme vorhanden sei. Die Schriftstellerin beklagte: „Trotzdem blockiert die Politik, dass die Leute kommen und das, obwohl bisher ja nicht mal ein Zehntel der Asylanträge gestellt wurden, die laut Koalitionsvertrag jährlich zulässig sind." Die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln müssten in Anbetracht der Corona-Pandemie sofort evakuiert werden, damit es nicht zu einer "humanitären Katastrophe" komme, so Salentin. Unterstützt wird die Autorin dabei von knapp 800 Kulturschaffenden, darunter Katja Riemann, Detlev Buck, Corinna Harfouch und Saša Stanišic.

Rekordzahl an rechtsextremen Tonträgern indiziert Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat im vergangenen Jahr eine Rekordzahl an Tonträgern der rechtsextremen Szene als jugendgefährdend eingestuft. Das berichten die Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Sie zitieren aus einer Antwort der Regierung auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. Demnach wurden 80 Veröffentlichungen wegen Verherrlichung oder Verharmlosung von Nationalsozialismus und Krieg sowie Anreizen zu Rassismus und Antisemitismus als jugendgefährdend eingestuft. Im Jahr zuvor waren es nach Angaben der Bundesregierung 69. Wie aus der Antwort weiter hervorgeht, versucht die rechtsextreme Szene verstärkt, über Musik in der Jugendkulturszene anzudocken. «Mit aggressiven, fremdenfeindlichen, antisemitischen und antidemokratischen Texten popularisieren diese Bands rechtsextremistische Argumentationsmuster und Einstellungen», heißt es.

US-Architekt Sorkin an Coronavirus gestorben Der US-Architekt, Theoretiker und Autor Michael Sorkin ist im Alter von 71 Jahren an den Folgen einer Infektion mit dem Corona-Virus gestorben. Das hat das City College of New York bestätigt, an dem er Direktor des Graduiertenprogramms in Urban Design war. Sorkin galt als eine der provokantesten und polemischsten Stimmen in der Gestaltung städtischer Orte um die Wende des 21. Jahrhunderts. Er hatte an vielen Universitäten, darunter Yale und Harvard gelehrt. Seine zahlreichen Schriften befassen sich vor allem mit den sozialen Aspekten und politischen Folgen von Architekturprojekten und Stadtplanung für die urbane Gemeinschaft. In seiner Karriere kuratierte er auch viele Ausstellungen und den österreichischen Pavillon auf der Biennale in Venedig 2010.

Konzertveranstalter: "Behaltet die Tickets" Mit einem Appell haben sich Konzertveranstalter in der Coronakrise an die Käufer von Tickets für Konzerte und andere Veranstaltungen gewandt. "Behaltet die Tickets", sagte der Berliner Konzertveranstalter Klaus Bönisch wörtlich während einer Videokonferenz mit anderen Organisatoren von Kultur- und Sportevents sowie Hallenbetreibern. Es werde versucht, Konzerte, Tourneen und Veranstaltungen zu verschieben. Gleichzeitig werde mit der Bundesregierung verhandelt, bei Absagen eine Gutscheinlösung anbieten zu können. Veranstalter müssen in solchen Fällen bisher den Eintrittspreis erstatten. Laut Bönisch gehen der privaten Branche allein in Berlin durch ausfallende Kulturveranstaltungen bis zu drei Millionen Euro Umsatz täglich verloren. Die Lage sei für viele Unternehmen bedrohlich.

Medienanstalten: Jugendschutz bei Betriebssystemen Die Landesmedienanstalten wollen den Jugendschutz für das Internet auch auf Betriebssysteme ausweiten. Der Vorsitzende der Direktorenkonferenz, Wolfgang Kreißig, kritisierte die vom Bundesfamilienministerium geplante neue Alterskennzeichnung für Filme und Spiele. Der Ansatz trage nicht so gut wie bei CDs oder DVDs, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Kreißig plädierte für zusätzliche technische Mechanismen, um den Medienkonsum von Kindern zu regulieren. Als Beispiel nannte er Filter oder Voreinstellungen, die Eltern an Spielkonsolen vornehmen könnten.

100 Millionen Euro für schulische Online-Plattformen Aus dem Digitalpakt Schule sollen 100 Millionen Euro kurzfristig für den Auf- und Ausbau von Online-Lernplattformen bereitgestellt werden. Darauf haben sich die Länder und das Bundesbildungsministerium geeinigt. Mit diesen Mitteln könnten die Länder den schnellen Aufbau der Infrastruktur und die Ausweitung des digitalen Unterrichts in Zeiten bundesweit geschlossener Schulen umsetzen, heißt es in einer Erklärung.

Kunstmesse Art Basel wird auf Herbst verschoben Die Kunstmesse Art Basel findet wegen der Coronavirus-Pandemie nicht wie geplant im Juni statt. Die Veranstalter wollen auf September ausweichen, wie sie mitteilten. Die Art Basel gilt als eine der wichtigsten Kunstmessen der Welt. Sie zog im vergangenen Jahr 93 000 Besucher an. 290 Galerien aus 35 Ländern waren vertreten. Geplant ist die Messe nun vom 17. bis 20. September.