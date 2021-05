Kulturnachrichten

Sonntag, 30. Mai 2021

US-Sänger B.J. Thomas ist gestorben Der US-amerikanische Pop und Countrysänger B.J. Thomas ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Wie das Management auf seiner Webseite mitteilte, starb der fünffache Grammy-Gewinner an den Folgen einer Krebserkrankung. Thomas hatte bereits in den 1960er und 70er Jahren in den USA zahlreiche große Hits. Internationale Bekanntheit erlangte er mit dem Song "Raindrops Keep Fallin' On My Head", den er für den Film "Butch Cassidy and the Sundance Kid" aufgenommen hatte. Das Lied gewann einen Oscar. Später wandte sich Thomas auch der Country- und der Gospel-Musik zu. Nach Angaben seines Managements verkaufte der Sänger in seiner über 50-jährigen Laufbahn gut 70 Millionen Alben und hatte acht Nummer-eins-Hits.

Kurzfilmpreis des BR geht an "The Present" Bei der Internationalen Kurzfilmwoche Regensburg ist der vom Bayerischen Rundfunk mit 5.000 Euro dotierte Hauptpreis im Internationalen Wettbewerb vergeben worden. Die Jury zeichnete die Produktion "The Present" der britisch-palästinensischen Filmemacherin Farah Nabulsi aus. In der Begründung der Jury heißt es, es sei eine Tugend, Widerstand zu leisten, indem man Sichtbarkeit und Widerstand gegen die erstickende Kraft des Schweigens und der Unterdrückung einsetze. In diesem Fall werde der Widerstand durch die "edle und ästhetische Form des fiktionalen Kinos" verkörpert. "The Present" erzählt die Geschichte eines Mannes, der sich an seinem Hochzeitstag im Westjordanland auf den Weg macht, um seiner Frau ein Geschenk zu besorgen. Dabei wird der Frage nachgespürt, wie einfach es wohl werden würde, zwischen den Soldaten, den abgesperrten Straßen und den Checkpoints einkaufen zu gehen.

US-Schauspieler Gavin MacLeod ist tot Der Schauspieler Gavin MacLeod ist tot. Nach Angaben seiner Familie verstarb er im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in Palm Desert im US-Bundesstaat Kalifornien. MacLeod spielte in mehreren Kinofilmen mit, darunter "Stoßtrupp Gold" mit Clint Eastwood (1970), "Kanonenboot am Yangtse-Kiang" (1966) mit Steve McQueen oder "Das Schwert des Ali Baba" (1965). Seinen großen Durchbruch hatte er in seiner Rolle als sarkastischer Nachrichtenredakteur Murray Slaughter in der US-amerikanischen "Mary Tyler Moore Show" in den 70er Jahren.

Als Captain Merrill Stubing in der Serie "Love Boat" wurde er auch einem breiten Publikum in Deutschland bekannt.

Mülheimer Dramatikpreis für Ewelina Benbenek Der Mülheimer Dramatikpreis geht in diesem Jahr an die Autorin Ewelina Benbenek für ihr Theaterdebüt "Tragödienbastard". Das hat am Samstagabend im Rahmen der Mülheimer Theatertage eine fünfköpfige Jury aus Kritikern und Theaterschaffenden entschieden. Die Debatte wurde live im Internet übertragen. Der Dramatikpreis (früher: "Dramatikerpreis") ist mit 15.000 Euro dotiert und gilt als eine der wichtigsten Theaterauszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Benbenek wurde 1985 in Polen geboren. Ende der 1980er Jahre kam sie nach Deutschland. Die gelernte Kultur- und Literaturwissenschaftlerin war von 2014 bis 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Neuere deutsche Literatur/Theaterforschung der Universität Hamburg. "Tragödienbastard" wurde Ende Oktober 2020 im Schauspielhaus Wien uraufgeführt.