Kulturnachrichten

Samstag, 15. Dezember 2018

US-Regisseur Letts: "Theater ist besser als Kino" "Eindrücklichste Erlebnisse im Theater gehabt" Der US-Theaterregisseur Tracy Letts hat sich ausdrücklich zu seiner Liebe zur Bühne bekannt. Er sagte in einem Interview für das Theatermagazin "Rang 1" im Deutschlandfunk Kultur: "Das Theater ist besser als das Kino. Es hat eine besondere Kraft, wenn echte Menschen für andere Menschen im selben Raum spielen. Das können Film und Fernsehen niemals ersetzen." Man könne das sogar beweisen, so Letts weiter: "Wenn man an sein Leben als Zuschauer zurückdenkt, hat man die eindrücklichsten Erlebnisse im Theater gehabt." Tracy Letts wurde 2008 für sein Stück "August: Osage County" mit dem Tony-Award und dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Das komplette Interview ist in der Mediathek des Deutschlandfunk Kultur nachzuhören.

Länderstaatsvertrag für gute Bildung geplant Vertrag mit verbindlichen Standards soll bis Herbst 2020 in die Landesparlamente eingebracht werden Nach Angaben von Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann planen die Bundesländer einen Länderstaatsvertrag für gute Bildung. Die Kultusministerkonferenz (KMK) habe sich bereits eindeutig dazu verpflichtet, einen solchen Weg zu beschreiten, schreibt Eisenmann in einem Gastbeitrag für FAZ.net. Bis Herbst 2020 wolle man einen Staatsvertrag vorlegen, um diesen in die Landesparlamente einbringen zu können. Man habe sich bereits auf einige Schwerpunkte verständigt: Bei Qualität, Vergleichbarkeit, Transparenz und Leistungsfähigkeit gebe es Nachholbedarf. Die Länder hätten in den vergangenen Monaten gemeinsam intensiv über die Inhalte beraten, die in einem Staatsvertrag berücksichtigt werden sollten. Dabei sei es insbesondere um verbindliche Standards gegangen - für die unterschiedlichen Schulabschlüsse, aber auch für die Lehrerausbildung, betonte die Ministerin.

Putin fordert Kontrollinstanz für Rap-Texte Behörden hatten in jüngster Zeit rund ein Dutzend Rap-Auftritte untersagt Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich in eine Kontroverse über die Texte von Rappern in seinem Heimatland eingeschaltet. Es bringe nichts, Auftritte zu verbieten, weil die Texte falsche Werte verbreiteten, sagte Putin bei einem Treffen mit Kulturbeauftragten in St. Petersburg. Stattdessen müssten Wege gefunden werden, Rap und andere Genres besser zu kontrollieren, sagte Putin. "Wenn es nicht aufzuhalten ist, müssen wir es steuern und lenken." Rap ist bei der jungen Generation in Russland besonders beliebt, weil viele Rapper die Probleme in Russland und Kritik an der Regierung zur Sprache bringen, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Putin sagte aber, ihm bereite vor allem die Verherrlichung von Drogen in ihren Songs Sorgen: "Das ist der Pfad zum Niedergang der Nation". Die Behörden untersagten in jüngster Zeit die Auftritte von rund einem Dutzend Rapper. Mindestens drei Musiker wurden festgenommen. Am Donnerstag kündigte das russische Parlament - offenbar als Geste der Versöhnung - einen Wettbewerb für den besten Rap-Song des Landes an.

Picasso-Sammler Gert Huizinga gestorben Seine Sammlung bildet den Grundstock des Picasso-Museums in Münster Der westfälische Picasso-Sammler und Museumsstifter Gert Huizinga ist tot. Er starb bereits am vergangenen Sonntag im Alter von 91 Jahren, wie das Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster auf Wunsch der Familie mitteilte. Die umfangreiche Sammlung von weit mehr als 700 Grafiken von Pablo Picasso bildet den Grundstock des im Jahr 2000 eröffneten Picasso-Museums in Münster. Der Grafiker Huizinga hatte 1950 seinen ersten Picasso Linolschnitt erworben und bis in die 1970er Jahre weiter Grafiken des spanischen Künstlers gesammelt. Mit dem beständigen Wachsen der Sammlung hatten er und seine Ehefrau Jutta Huizinga entschieden, den Kunstschatz einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie überführten die Grafiken 1997 in eine Stiftung, aus der später das Museum Pablo Picasso hervorging. Gert Huizinga war bis zuletzt Mitglied im Stiftungskuratorium.

Grütters fordert Aufarbeitung der Kolonialgeschichte "Unrecht wurde vergessen und verdrängt" Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Michelle Müntefering, Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, fordern Deutschland auf, sich der Kolonialgeschichte zu stellen. Diese sei über viele Jahrzehnte „ein blinder Fleck in der Erinnerungskultur" gewesen, schreiben die beiden Politikerinnen in einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Viel zu lange wurde das während dieser Zeit geschehene Unrecht vergessen und verdrängt." In Deutschland werde seit einiger Zeit kontrovers über den kulturpolitischen Umgang mit der kolonialen Vergangenheit diskutiert. Die Bundesregierung habe sich im Koalitionsvertrag klar zur Aufarbeitung des Kolonialismus bekannt. Museen und Sammlungen müssten bei der Ausstellung von Kulturgütern aus kolonialen Kontexten deren Herkunftsgeschichte darstellen und außerdem bereit sein, sich offen der Frage einer Rückgabe zu stellen.

Kritiker-Umfrage: Beste Ausstellung in Bundeskunsthalle Museum Ludwig und Bundeskunsthalle mit bestem Ausstellungsprogramm Die Bundeskunsthalle in Bonn hatte nach Ansicht von Kunstkritikern die beste Ausstellung des Jahres: Die Retrospektive mit dem Titel "The Cleaner" über das Werk der serbischen Künstlerin Marina Abramovic kam in der Umfrage der "Welt am Sonntag" unter neun Kritikern auf den ersten Platz. Dem Museum sei es gelungen, der vergänglichen Performance-Kunst "Vitalität und Schrecken zu verleihen", lautete ein Urteil. Das beste Ausstellungsprogramm bescheinigten die NRW-Kunstkritiker gleichermaßen zwei großen Häusern, dem Museum Ludwig in Köln und der Bundeskunsthalle. Auch andere Häuser bekamen Lob, etwa das LWL-Museum in Münster oder der Bielefelder Kunstverein. Die "Zitrone des Jahres" gab es für Wuppertal und den Vorstand des Von der Heydt-Museum für die Absage einer Ausstellung zum Thema "Aufklärung. Aufbruch zur Freiheit". Andere Kunstkenner kritisierten ausdrücklich den Umgang mit dem scheidenden Museumschef Gerhard Finckh, dessen Projekt gestrichen wurde.

Stasi-Gedenkstätte und Ex-Leiter schließen Vergleich Knabes Ausscheiden ist Teil der Lösung Nach monatelangen Debatten um die Abberufung des Direktors der Berliner Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, gibt es eine einvernehmliche Lösung. Die Stiftung der Gedenkstätte und Knabe einigten sich auf sein Ausscheiden und schlossen einen Vergleich, der die laufenden Rechtsstreitigkeiten beendet. Weitere Einzelheiten teilte die Senatskulturverwaltung nicht mit. Knabe wird vorgeworfen, nicht entschieden genug gegen sexuelle Belästigungen von Frauen in der Gedenkstätte vorgegangen zu sein. Er weist das zurück. Verantwortlich für die Belästigungen soll Knabes Stellvertreter gewesen sein. Im September hatte der Stiftungsrat Knabe zum Frühjahr 2019 gekündigt und ihn bis dahin freigestellt. Daraufhin war er vor das Arbeitsgericht gezogen und hatte durchgesetzt, zwischenzeitlich wieder zur Arbeit kommen zu dürfen.

Schriftsteller Wilhelm Genazino gestorben Genazino war Büchner- und Kleist-Preisträger Der Schriftsteller Wilhelm Genazino ist tot. Wie heute bekannt wurde, starb er am Mittwoch nach kurzer Krankheit. Genazino wurde 1943 in Mannheim geboren und lebte als freier Autor in Frankfurt. Zunächst arbeitete er als Journalist unter anderem bei der Satire-Zeitschrift "Pardon". Später studierte er Germanistik. Genazino schrieb Hörspiele, bevor er mit seiner Angestellten-Romantrilogie "Abschaffel" (1977), "Die Vernichtung der Sorgen" (1978) und "Falsche Jahre" (1979) bekannt wurde. Genazinos Werk wurde in viele Sprachen übersetzt. Sein letzter Roman "Kein Geld, keine Uhr, keine Mütze" erschien im Frühjahr 2018. Die Protagonisten seiner Romane waren stets Außenseiter, die sich auf durchaus kreative Art mit dem Leben auseinandersetzen. Genazino nannte seine Anti-Helden, "Individualisten wider Willen". Für seine Werke erhielt der Literat viele Auszeichnungen, darunter den Georg-Büchner-Preis und den Kleist-Preis.