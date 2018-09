Kulturnachrichten

Freitag, 28. September 2018

US-Rapper Nelly wendet Vergewaltigungsprozess ab Details der Absprache mit der Klägerin sind nicht bekannt US-Rapper Nelly (43) hat einen Prozess wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen ihn abgewendet. Einzelheiten über die Absprache zwischen dem Musiker und der Klägerin seien nicht bekannt geworden, berichtete die "Seattle Times". Eine Frau hatte dem Rapper vorgeworfen, er habe sie im Oktober vergangenen Jahres nahe Seattle im US-Staat Washington in einem Tourbus kurz nach einem Konzert vergewaltigt. Nelly war daraufhin festgenommen worden. Er beteuerte seine Unschuld und gab an, Opfer falscher Anschuldigungen geworden zu sein. Die Staatsanwaltschaft sah von einer Strafverfolgung ab, angeblich weil die Frau in dem Verfahren nicht kooperieren wollte, wie die Zeitung schrieb. Sie ging im Dezember aber mit einer Zivilklage gegen den Rapper vor. Nelly wiederum klagte wegen Verleumdung.

Peter-Mackler-Preis für den Journalisten Jovo Martinovic Der montenegrinische Investigativ-Reporter sitzt in Haft Der inhaftierte Investigativ-Journalist Jovo Martinovic aus Montenegro ist mit dem diesjährigen Peter-Mackler-Preis ausgezeichnet worden. Den Preisgebern zufolge trugen Martinovics Recherchen nach dem Kosovo-Krieg maßgeblich zur Enthüllung von Kriegsverbrechen und Drogenhandel in den Balkanstaaten bei. Martinovic konnte wegen seiner Inhaftierung nicht zur der Preisverleihung in New York anreisen. 2015 war Martinovic wegen Handels mit Marihuana festgenommen und angeklagt worden. Er selbst selbst weist die Vorwürfe strikt zurück. Die seit 2008 jährlich verliehene Auszeichnung wurde zu Ehren des langjährigen AFP-Journalisten Peter Mackler ins Leben gerufen und für besondere journalistische Leistungen verliehen.

Mainzelmännchen-Entwickler Horst Buckwitz gestorben Er wurde 92 Jahre alt Der Mann, der die Mainzelmännchen ins Fernsehen gebracht hat, ist tot. Horst Buckwitz, erster Chef des ZDF Werbefernsehens, ist bereits am vergangenen Samstag im Alter von 92 Jahren verstorben, wie sein ehemaliger Arbeitgeber erst jetzt mitteilte. In einer schriftlichen Stellungnahme würdigte das ZDF Werbefernsehen ihn als "elder statesman der Branche" und als fairen Partner. Horst Buckwitz, gebürtiger Berliner, war von 1963 bis 1989 Chef des ZDF Werbefernsehens. Unter seiner Leitung erschienen 1963 die Mainzelmännchen zum ersten Mal auf dem TV-Bildschirm. Buckwitz entwickelte die Markenzeichen des ZDF bis zu seinem Ruhestand gemeinsam mit ihrem Erfinder, Wolf Gerlach, weiter.

Neuer Chefredakteur bei "Focus Online" Florian Festl löst Daniel Steil ab "Focus Online" bekommt einen neuen Chefredakteur. Florian Festl (40) wird Nachfolger von Daniel Steil (49), wie der Verlag Hubert Burda Media in München mitteilte. Festl war bis 2015 Steils Stellvertreter, bevor er zum sozialen Netzwerk wize.life wechselte. Steil, seit 2011 Chefredakteur des Nachrichtenportals, wird zum 1. November Chief Content Officer von BurdaForward.

Marcel Beyer bekommt Lessing-Preis 2019 Auszeichnung ist mit 13.000 Euro dotiert Der Schriftsteller, Lyriker und Herausgeber Marcel Beyer (52) erhält den Lessing-Preis des Freistaates Sachsen 2019. Beyer erweise sich "in einer Prosa feinster Andeutungen als meisterhafter Beobachter menschlicher Lebensläufe", in denen deutsche Geschichte sichtbar werde, teilte das sächsische Kunstministerium in Dresden mit. Sein wohl erfolgreichster Roman "Kaltenburg" (2008) werde zu Recht dafür gerühmt. Der mit 13.000 Euro dotierte Preis wird am 19. Januar im sächsischen Kamenz während der Lessingtage übergeben. Mit dem Lessing-Preis zeichnet der Freistaat Sachsen Persönlichkeiten aus, deren Werk in der von Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) geprägten geistigen Tradition steht und die für die deutschsprachige Literatur oder das deutschsprachige Theater Herausragendes geleistet haben.

Neue Altstadt in Frankfurt am Main feierlich eröffnet Historischen Häuser wurden originalgetreu rekonstruiert Nach mehreren Jahren Bauzeit in Frankfurt am Main die teilweise originalgetreu rekonstruierte sogenannte neue Altstadt offiziell eröffnet worden. Sie umfasst zwei Straßenzüge mit Häusern, die im Zweiten Weltkrieg zerstört und nun teilweise gemäß historischer Vorbilder nachgebaut oder rekonstruiert wurden. Darunter befinden sich unter anderem ein Renaissance-Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert namens "Goldene Waage". Insgesamt ist das auch als Dom-Römer-Projekt bekannte Bauvorhaben ein neu konzipierter Stadtteil, zu dem außer 15 nach historischen Vorbildern rekonstruierten repräsentativen Gebäuden 20 weitere Neubauten gehören. Das Viertel öffnete bereits im Mai, seit Freitag wird nun die offizielle Einweihung mit einem dreitägigen Fest gefeiert.

Riesen-Dinosaurier in Südafrika entdeckt Brontosaurus-Verwandter war größtes Landlebewesen seiner Ära Forscher haben in Südafrika eine neue, rund 200 Millionen Jahre alte Dinosaurierart entdeckt. Der riesige, etwa 12 Tonnen schwere Verwandte des Brontosaurus bewegte sich auf allen vieren fort, berichten die Wissenschaftler um Blair McPhee von der Universität Witwatersrand in Johannesburg im Journal "Current Biology". Der Pflanzenfresser sei das größte Landlebewesen seiner Ära gewesen. Der Dinosaurier wurde "Ledumahadi mafube" genannt, was in der südafrikanischen Sprache Sesotho so viel bedeutet wie "der große Donnergroll im Morgengrauen". Das Tier war in seiner Erscheinung demnach dem größeren und Millionen Jahre später lebenden Brontosaurus bereits sehr ähnlich. Der Fund sei unter anderem bedeutsam, weil er Einblicke in den Übergang von zwei- zu vierbeinigen Dinosauriern gibt, schreiben die Wissenschaftler.

Frankfurt ist "Opernhaus des Jahres" Umfrage unter Kritikern kürt Frankfurt zum vierten Mal Die Oper Frankfurt ist von Kritikern ein viertes Mal zum "Opernhaus des Jahres" gekürt worden. In einer Umfrage der Zeitschrift "Opernwelt" unter 50 Musikkritikern bekam das Musiktheater am Main die meiste Zustimmung. "Gewürdigt wird ein Haus, das unter Intendant Bernd Loebe und seinem Team seit vielen Jahren durch ein klug ausbalanciertes Programm, starke Regiehandschriften, eine exzellente Repertoirepflege und hohe Ensemblekultur Aufsehen erregt", teilte das Fachmagazin mit. Als beste Aufführung der Saison 2017/18 schnitten die Bayreuther "Meistersinger" ab, mit denen Barrie Kosky sein Regie-Debüt auf dem Grünen Hügel gab. Bariton Johannes Martin Kränzle wurde als "Sänger des Jahres" geehrt. Klaus Bruns bekam den Zuschlag als bester Kostümbildner.

Deutschland im Rennen für zwei International Emmys Die Schauspielerin Anna Schudt und der Fernsehfilm "Toter Winkel" sind nominiert Mit zwei Gewinnchancen geht Deutschland dieses Jahr in die Verleihung der International Emmys. Die Schauspielerin Anna Schudt und der Fernsehfilm "Toter Winkel" sind nominiert, teilten die Veranstalter am Donnerstag in New York mit. Schudt tritt in der Kategorie "Beste Schauspielerin" mit ihrer Rolle in der RTL-Tragikkomomödie "Ein Schnupfen hätte auch gereicht" gegen Kolleginnen aus Südafrika, Brasilien und Großbritannien an. Der WDR-Film "Toter Winkel" konkurriert um den Preis in der Kategorie "Bester Fernsehfilm / Beste Mini-Serie" gegen Produktionen aus Brasilien, Japan und Großbritannien. Insgesamt wurden in elf Kategorien 44 Produktionen und Schauspieler aus 20 Ländern nominiert. Die Gewinner werden bei einer Gala am 19. November in New York bekanntgegeben.

Würdigung für Aretha Franklin in Los Angeles Erinnerung an "Queen of Soul" Knapp zwei Monate nach ihrem Tod soll bei den American Music Awards (AMA) die Soulsängerin Aretha Franklin geehrt werden. Wie die Verleiher der Musikpreise mitteilten, wollen daran bei der Gala am 9. Oktober Soul- und Gospel-Künstler wie Gladys Knight mitwirken. Franklin war am 16. August im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Sie hatte im Laufe ihrer Karriere sechs "AMA"-Trophäen gewonnen, darunter als beste Soul/R&B-Sängerin und für das beste Album. Die Musikpreise werden seit 1973 verliehen. Die Nominierungen basieren auf Albumverkaufszahlen der Musiker, über die Gewinner können Fans im Internet abstimmen.

Bruce Dern ersetzt Burt Reynolds in Tarantino-Film Reynolds ist am 6. September im Alter von 82 Jahren gestorben Der Schauspieler Bruce Dern springt nach dem Tod von Burt Reynolds beim geplanten Tarantino-Film "Once Upon A Time in Hollywood" ein. Dern soll einen alten Rancher spielen, auf dessen Farm der Sektenführer Charles Manson und dessen Anhänger in den 60er-Jahren mehrere Monate lebten, wie am Donnerstag die Kinoportale "Hollywood Reporter" und "Deadline.com" berichteten. Regisseur Quentin Tarantino holt für seinen in Los Angeles angesiedelten Film zur Zeit der Hippie-Revolution und der von Manson angestifteten Mordserie Stars wie Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Kurt Russell und Margot Robbie vor die Kamera. Die Dreharbeiten sind bereits angelaufen. Reynolds, der zunächst die Rolle des Ranchers George Spahn übernehmen sollte, ist am 6. September im Alter von 82 Jahren gestorben.