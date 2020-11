Kulturnachrichten

Montag, 9. November 2020

US-Quizmoderator Alex Trebek ist tot Alex Trebek ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Er moderierte dreieinhalb Jahrzehnte lang die Quiz-Sendung "Jeopardy". Der TV-Star hatte fast zwei Jahre lang gegen eine Krebserkrankung gekämpft. Dennoch zeichnete er seine Quiz-Show bis vor Kurzem weiter auf. Trebek hatte "Jeopardy!" seit 1984 moderiert. Durch sein souveränes Auftreten, seine intelligenten Anmerkungen und seinen pfiffigen Humor wurde er zu einer Kultfigur. Er gewann fünf Mal den US-Fernsehpreis Emmy. Trebek stammte aus Kanada und erlangte 1998 die US-Staatsbürgerschaft. "Wir haben eine Ikone verloren", schrieb der kanadische Regierungschef Justin Trudeau auf Twitter.

Viele Kirchen Neapels von Sinklöchern bedroht Viele der historischen Kathedralen, Kirchen und Kapellen von Neapel sind vom Einsturz in Sinklöcher bedroht. Das berichten Forscher der Universität von Neapel "Federico II" im Journal of Cultural Heritage. Neun der Gotteshäuser stünden über unterirdischen Gewölben, die aufgrund von ständigen Erdveränderungen sehr anfällig für plötzliche Einstürze seien. Der Boden müsse dem Bericht zufolge fortlaufend überwacht und auf Stabilität überprüft werden. Weitere 57 Gotteshäuser lägen über möglichen zukünftigen Einsturzorten. Das historische Zentrum Neapels, das seit 1995 Teil des Unesco Welterbes ist, hat mehr als 500 Kathedralen, Kirchen und Kapellen in verschiedensten Architekturstilen. Die Gebäude sind auf einem umfangreichen Netzwerk aus Katakomben, Krypten, Friedhöfen und Zisternen erbaut. Unter den neun stark gefährdeten Kirchen befindet sich nach Angaben der Forscher auch die vom Pantheon inspirierte Basilica di San Francesco di Paola aus dem 19. Jahrhundert, die eine der größten Touristenattraktionen Neapels ist.

US-Comedian Crosby gestorben Der US-Komiker Norm Crosby ist tot. Er sei bereits am Samstag im Alter von 93 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles an Herzversagen gestorben, berichtete der "Hollywood Reporter" unter Berufung auf seine Witwe Joan. Der 1927 in Boston geborene Komiker hatte in den 50er-Jahren als Stand-up-Comedian begonnen und war dann ab den 60er-Jahren auch in zahlreichen Fernsehsendungen zu sehen. In den USA wurde er als der "Meister des Malapropismus" gefeiert: Er benutze Worte, die zwar ähnlich klangen, aber im Zusammenhang keinen Sinn ergaben. Für seine Erfolge wurde Crosby unter anderem mit einem Stern auf Hollywoods "Walk of Fame" ausgezeichnet. Seit 1966 war der Komiker mit Joan verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder.

Außenminister Maas würdigt Erinnerungskultur Außenminister Heiko Maas hat den Wert der Erinnerungskultur betont. "Erinnern bedeutet, aus dem Gestern die richtigen Schlüsse für heute und morgen zu ziehen", sagte Maas im Vorfeld der Eröffnung einer Online-Ausstellung über sieben Orte jüdischen Lebens des Solinger "Zentrums für verfolgte Künste". Maas, der die Schau am Montag gemeinsam mit der UN-Generalsekretärin für globale Kommunikation, Melissa Fleming, eröffnen wird, fügte hinzu: "Wir wissen, wohin Hass und Hetze führen können." Die Ausstellung bietet Einblick in die Geschichte der zum Teil ehemaligen jüdischen Gemeinden in Köln, Solingen, Berlin, Halle, Essen, Norderney und an der Sieg - von ihrer Entstehung und Zerstörung bis zum Wiederaufbau.