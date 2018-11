Kulturnachrichten

Sonntag, 4. November 2018

US-Jazz-Trompeter Roy Hargrove gestorben Emmy-gekrönte US-Jazztrompeter starb im Alter von 49 Jahren gestorben Hargrove erlitt am Freitag in New York nach Komplikationen im Kampf gegen eine Nierenkrankheit einen Herzstillstand, wie sein langjähriger Manager Larry Clothier am Samstag auf Hargroves Facebook-Seite mitteilte. Der gebürtige Texaner Hargrove studierte an der Musikhochschule in Dallas, wo er bei einem Besuch vom legendären Trompeter Wynton Marsalis entdeckt wurde. Gefördert von Marsalis, reiste er nach seinem Hochschulabschluss zu zahlreichen Jazz-Festivals nach Europa und machte sich bereits in jungen Jahren einen Namen in der Welt des zeitgenössischen Jazz. Hargrove nahm mit zahlreichen Jazz-Größen wie Marsalis, Herbie Hancock, Hoe Henderson und Joshua Redman Songs auf und wurde mit zwei Emmy-Awards ausgezeichnet.

Dokufilmfestival DOK Leipzig verleiht Goldene Tauben Insgesamt 22 Preise mit Preisgeldern über 78 000 Euro verliehen Das Dokumentarfilmfestival DOK Leipzig hat seine Preise verliehen. Eine mit 10 000 Euro dotierte Goldene Taube ging an die italienische Regisseurin Claudia Tosi für ihren Film "I Had a Dream". In der Langzeitstudie über das vergangene politische Jahrzehnt Italiens stellt die Regisseurin die Frage, ob Demokratie und Politik überhaupt noch am Leben sind. Im Deutschen Wettbewerb für den langen Dokumentar- und Animationsfilm wurde Pablo Ben Yakov für seinen Streifen "Lord of the Toys" über die Jugendkultur und deren erschreckende Sprache ausgezeichnet. Im Wettbewerb "Next Masters" konnte sich die brasilianische Produktion "Cinema Morocco" von Ricardo Calil über 10 000 Euro Preisgeld freuen. Insgesamt wurden bei der 61. Ausgabe 22 Preise mit einem Preisgelder von insgesamt mehr als 78 000 Euro vergeben.

Aribert Reimann erhält Theaterpreis "Faust" Verleihung des Theaterpreises in acht Kategorien Der Berliner Pianist und Komponist Aribert Reimann (82) wird für sein Lebenswerk mit dem Deutschen Theaterpreis "Der Faust" ausgezeichnet. Die Verleihung findet am Samstag abend in Regensburg statt. Reimann gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten. Mehr als 70 Musikwerke hat er geschrieben: Liederzyklen, Instrumentalstücke, Orchesterwerke und mehrere Opern. "Der Faust" reiht sich bei Reimann in eine lange Reihe an Auszeichnungen ein. So hat der 82-Jährige unter anderem den als Nobelpreis für Musik geltenden Ernst von Siemens Musikpreis sowie den Robert Schumann-Preis verliehen bekommen. Insgesamt wird "Der Faust" in acht Kategorien verliehen, hinzu kommt der Preis für das Lebenswerk.

Chemnitz: Festival "Aufstand der Geschichten" beginnt Vom 3. bis 11. November gibt es Kunstaktionen in der Stadt In den vergangenen Wochen wurde in Chemnitz vor allem über Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit diskutiert. Engagierte Bürger und Bürgerinnen wollen nun mithilfe von Kunst und Aktionen zeigen, dass die Stadt auch ein anderes Gesicht hat. Am Abend wurde das Kunstfestival „Aufstand der Geschichten eröffnet. Ausstellungsorte sind unter anderem die Hartmannfabrik, das Archäologie-Museum und Galerien. Auch die Fassade des Chemnitzer Hauptbahnhofs und eines Kaufhauses in der Innenstadt werden zur künstlerischen Spielwiese. Beworben wird das Festival mit dem verstorbenen Schriftsteller Stefan Heym. Der Chemnitzer kehrt als junger und alter Heym in Gestalt zweier lebensecht gestalteter Puppen in seine Geburtsstadt zurück. Projektleiter Franz Knoppe ist überzeugt davon, gerade über Stefan Heym mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Twitter löscht Konten mit Boykott-Aufrufen zu US-Wahlen US-Medien: Vermeintlich von Demokraten eingerichtete Accounts waren fingiert Der Kurzbotschaftendienst Twitter hat Medienberichten zufolge eine weitere Desinformationskampagne im Vorfeld der US-Kongresswahlen gestoppt. Tausende fingierte Konten, auf denen Demokraten vermeintlich zur Nichtteilnahme an der Wahl am Dienstag aufriefen, seien im September und Oktober gelöscht worden, meldeten US-Medien unter Berufung auf Twitter. Laut dem Nachrichtensender CNN machten Wahlhelfer der Demokraten Twitter auf die fingierten Konten aufmerksam. Im Präsidentenwahlkampf 2016 hatte es bereits massive Einflussnahme gegeben, für die Russland verantwortlich gemacht wird. Auch andere Onlinenetzwerke und Internetdienste wie Facebook und Google löschten zuletzt zahlreiche gefälschte Konten. Dabei gab es Verbindungen in den Iran und nach Russland.