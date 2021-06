Kulturnachrichten

Mittwoch, 9. Juni 2021

US-Goldmünze für Rekordpreis versteigert Eine US-Goldmünze aus den 30er Jahren ist das teuerste Geldstück der Welt. Die Münze mit einem Nennwert von 20 Dollar wurde beim Auktionshaus Sotheby's in New York zum Rekordpreis von rund 18,9 Millionen Dollar versteigert. Sie gehört zur Serie der letzten als "Double Eagle" bekannten und als reguläres Zahlungsmittel bestimmten Goldmünzen. Diese wurden in den USA bis 1933 geprägt. Sie löst als teuerstes Geldstück eine 1774 geprägte Silbermünze namens "Flowing Hair" ab. Diese war 2013 für zehn Millionen Dollar versteigert worden.

Lloyd Webber warnt vor längeren Corona-Maßnahmen Der britische Komponist Andrew Lloyd Webber hat seine Regierung davor gewarnt, die geplante Aufhebung aller Corona-Maßnahmen aufzuschieben. "Wir werden sagen: 'Kommt zum Theater und nehmt uns fest'", sagte der 73-Jährige dem "Telegraph" auf die Frage, was er tun werde, wenn die Lockerungen verschoben würden und er seine Theater nicht wieder bei voller Auslastung öffnen dürfe. In England ist für den 21. Juni laut Stufenplan der Regierung die Aufhebung der noch verbliebenen Corona-Beschränkungen geplant. Für viele Theater ist dieser Schritt bedeutsam, da es sich bei nur halber Auslastung - wie sie derzeit bereits erlaubt ist - für ihre Häuser nicht lohnt, Großproduktionen auf die Bühne zu bringen. In London soll Lloyd Webbers neues Musical "Cinderella" Premiere feiern. Der Komponist warnte, bei weiteren Corona-Beschränkungen müsse er möglicherweise mehrere seiner Theater verkaufen.

Tribeca-Filmfestival feiert Geburtstag mit Weltpremiere Das New Yorker Tribeca-Filmfestival feiert seinen 20. Geburtstag mit der Weltpremiere des Musicalfilms "In The Heights" von Lin-Manuel Miranda. Der Film über die Bewohner von Washington Heights, einem Stadtteil Manhattans, in dem Miranda aufgewachsen ist, soll in einem großen Theater in eben jenem Viertel und gleichzeitig an zahlreichen Orten der Metropole unter freiem Himmel gezeigt werden. Kurz darauf soll der Film auch in deutsche Kinos kommen. Das Tribeca-Festival hatte Schauspieler Robert De Niro als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 mitgegründet. Es geht bis zum 20. Juni.

Berlinale Summer Special startet unter freiem Himmel In Berlin beginnt am Abend das Berlinale Summer Special mit Freiluftvorführungen der diesjährigen Wettbewerbsfilme. Bis zum 20. Juni werden die Beiträge an 16 Spielstätten in der Hauptstadt gezeigt, darunter in einem eigens errichteten Open-Air-Kino auf der Museumsinsel. Dort findet auch die Eröffnungsfeier statt. Das Berlinale Summer Special ist eine coronabedingte Neuerung. Das eigentliche Filmfestival wurde Anfang März rein digital veranstaltet. Der "Goldene Bär" ging in diesem Jahr an den Film "Bad Luck Banging or Loony Porn" des rumänischen Filmemachers Radu Jude.

Live-Show zur Verleihung der MTV Video Music Awards Die MTV Video Music Awards sollen Mitte September mit großem Staraufgebot in einer New Yorker Eventhalle über die Bühne geben. Mit der Show vor Zuschauern wolle man auch die Rückkehr zu Live-Events zelebrieren, teilten die Veranstalter mit. Im vorigen August wurden die Preise des US-Musiksenders MTV wegen der Corona-Pandemie an verschiedenen New Yorker Standorten im Freien vor einem kleinen Live-Publikum und unter Berücksichtigung von Hygienevorschriften überreicht. Die meisten Trophäen räumte 2020 Lady Gaga ab. Die VMA-Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Als Trophäe gibt es einen "Moonman", einen kleinen Astronauten auf dem Mond, der eine MTV-Fahne in der Hand hält.

Schrader verfilmt Weinstein-Skandal Die deutsche Filmemacherin Maria Schrader soll für das Hollywoodstudio Universal Pictures einen Film über die Enthüllung des Weinstein-Skandals drehen. Die Agentur Just Publicity bestätigte entsprechende Berichte von US-Filmportalen. Das Projekt "She Said" basiert auf dem Buch der "New York Times"-Reporterinnen Jodi Kantor und Megan Twohey. Was die beiden Reporterinnen aufgedeckt haben, habe unsere gesamte Gesellschaft nachhaltig verändert, sagte Schrader. Dass ihr die Regie bei diesem Projekt angeboten wurde, sei eine große Ehre und Freude. Der Film soll erzählen, wie die Reporterinnen im Herbst 2017 Vorwürfe gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein öffentlich gemacht hatten. Er wurde später wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu 23 Jahren Haft verurteilt. Weinstein sitzt die Strafe in einem Gefängnis im US-Staat New York ab.

Großer archäologischer Fund in Augsburg Archäologen haben in Augsburg mehr als 400 Kilogramm Funde aus der Römerzeit geborgen. Es handele sich um den bedeutendsten Fund in der schwäbischen Großstadt seit mehr als 100 Jahren, sagte Augsburgs Stadtarchäologe Sebastian Gairhos. Es seien allein etwa 800 Münzen, Waffen, Werkzeuge und Schmuck entdeckt worden. Die Funde zeigten, dass es sich bei dem Militärlager um den ältesten römischen Standort in Bayern handelt, sagte der Archäologe. Anhand der Münzen und der Keramikreste konnten die Wissenschaftler bereits eingrenzen, dass das Lager in den Jahren 8 bis 5 vor Christus gebaut worden sein muss. Entdeckt wurden die römischen Objekte auf dem Gelände eines ehemaligen Automobilzulieferers. Augsburg zählt mit seiner mehr als 2000-jährigen Geschichte zu den ältesten Städten in Deutschland.

Herta Müller erhält Jacob-Grimm-Preis Der Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache geht dieses Jahr an die Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller. Herta Müller habe die "unendlichen Möglichkeiten, die die deutsche Sprache als Quelle der Poesie biete, meisterlich genutzt", so die Begründung der Jury. Der mit 30.000 Euro dotierte Preis wird am 16. Oktober in Kassel verliehen, wie der Kulturpreis Deutsche Sprache in Dortmund mitteilte. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Cornelia Funke, Nora Gomringer, Loriot, Ulrich Tukur, Dieter Nuhr, Katharina Thalbach und zuletzt der Sprachwissenschaftler Peter Eisenberg.