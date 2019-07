Kulturnachrichten

Dienstag, 23. Juli 2019

US-Funk-Musiker Art Neville gestorben Der amerikanische Funk-Musiker Art Neville ist tot. Das Mitglied der Neville Brothers aus New Orleans sei am Montag im Alter von 81 Jahren gestorben, bestätigte sein Manager Kent Sorrell. Neville hatte erst im Dezember seinen Rückzug aus dem Musikgeschäft erklärt und mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, unter anderem wegen einer Rückenoperation. Mit noch nicht einmal 17 Jahren hatte Neville für die R&B Combo Hawketts 1954 das Remake des Country-Songs "Mardi Gras Mambo" gesungen, der noch heute zum Karneval in New Orleans gespielt wird. Neville war einer der Mitbegründer der Funk-Band The Meters und bildete mit seinen Geschwister Charles, Cyril und Aaron in den 70er Jahren die Neville Brothers. Charles starb schon im vergangenen Jahr.

Kunsthändler wegen Betrugsverdacht vor Gericht In einem Auktionshaus sollen über Jahre hinweg Kopien von Grafiken als Originale verkauft worden sein. Drei Kunsthändler räumten zum Auftakt ihres Strafprozesses vor dem Landgericht München I. ein, dass möglicherweise Mitarbeiter des Auktionshauses Angaben gemacht hätten, die sie selbst nicht überprüft hätten. Das gaben sie in einer gemeinsamen Erklärung an, die sie von einem Verteidiger verlesen ließen. Die Anklage wirft dem Trio gewerbsmäßigen Betrug in 190 Fällen vor. Die Kunstwerke sollen die Männer von einem Mann aus Bielefeld gekauft haben. Der Staatsanwaltschaft zufolge soll dieser Kopien von Grafiken nachgedruckt und als vermeintliche Originale an Galerien und Auktionshäuser in ganz Deutschland verkauft haben. Die Reproduktionen hat er demnach auf der Vorderseite mit Bleistift nummeriert und auf der Rückseite mit einem Sachverständigen-Zertifikat versehen.

Nürnberg präsentiert Kulturhauptstadt-"Bausteine" Mit der Präsentation wichtiger konzeptioneller "Bausteine" ist die Stadt Nürnberg in die heiße Phase ihrer Bewerbung als Kulturhauptstadt 2025 gestartet. Die Bewerbung stehe unter dem Motto "Past Forward", der Slogan solle die wechselvolle Geschichte der Stadt mit der Gegenwart Nürnbergs verknüpfen. Neben dem künftigen Motto stellte Oberbürgermeister Maly auch Logo-Elemente und Leitprojekte vor. Bis Ende September muss die Bewerbung fertig sein. Zu den "Leitprojekten", mit denen die Stadt der früheren NS-Reichsparteitage überzeugen will, gehört unter anderem die in den nächsten Jahren geplante Sanierung von Zeppelintribüne und Zeppelinfeld. Bisher verschlossene Bereiche des früheren Nazibaus, wie der Goldene Saal im Inneren der Zeppelintribüne, will die Stadt künftig für Besucher und Kunstschaffende öffnen.