Montag, 12. August 2019

US-Film "The Hunt" wird nicht veröffentlicht

"Wir verstehen, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Film zu veröffentlichen." Das teilten die Universal Pictures Studios in den USA mit. Der als satirische Thriller beschriebene Film "The Hunt" (Die Jagd) mit Hilary Swank kommt demnach Ende September nicht in die Kinos. Hintergrund sind die Massaker in El Paso und Dayton. In dem Spielfilm seien "gewaltverharmlosende Szenen" zu sehen. Es geht um einflußreiche Menschen, die andere Leute zum Spaß wie Tiere jagen. US-Präsident Donald hatte offensichtlich den bereits beworbenen "The Hunt" am Freitag auf Twitter kritisiert, als er davor warnte, ein Film würde Chaos schüren und Gewalt provozieren.