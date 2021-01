Kulturnachrichten

Donnerstag, 7. Januar 2021

US-Bestsellerautor Dickey gestorben Der US-amerikanische Bestsellerautor Eric Jerome Dickey ist tot. Dies teilte sein langjähriger Verlag Dutton Books am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Dickey sei am 3. Januar in Los Angeles nach langer Krankheit verstorben. Er wurde 59 Jahre alt. Dickey verfasste zahlreiche Romane, darunter Bestseller wie "Milk in My Coffee", "Friends and Lovers" und "Cheaters".1996 erschien sein Debütroman "Sister, Sister" über junge schwarze Frauen. Neben Romanen und Kurzgeschichten verfasste er auch eine Miniserie für Marvel Comics.

Filmförder-Chef Dinges erwartet Kinoboom Nach Einschätzung des deutschen Filmförder-Chefs Peter Dinges könnten die Kinos nach der Corona-Krise einen Boom erleben. Der Vorstandschef der Filmförderungsanstalt sagte der Deutschen Presseagentur, er gehe davon aus, dass die Menschen nach der Pandemie nicht zuhause vor Streaming-Diensten sitzen bleiben würden. Sie hätten das Sofa satt, so Dinges. Zur derzeitigen Krise sagte er, sie treffe sowohl kleine als auch große Filmtheater. Die Kinos zehrten von ihrer Substanz, und diese Substanz sei endlich. Zwar bekämen die Kinos wie andere Unternehmen Soforthilfen, aber diese werde es nicht ewig geben, warnte Dinges.

KMK-Präsidentin zu Planungssicherheit für Schulen Die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, sieht derzeit keine Planungssicherheit für Schulen. Alle Versprechen in diese Richtung seien unseriös, sagte die brandenburgische Bildungsministerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Kultusminister schauten jeden Tag auf die Corona-Daten und entschieden neu, was zu tun sei, erklärte Ernst, die am 14. Januar offiziell den KMK-Vorsitz übernimmt. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Müller, sagte im ARD Fernsehen, unter den Bundesländern gebe es keine feste Verabredung, ob die Schulen etwa am 18. Januar wieder öffnen könnten. Man habe immer an Zahlen orientiert entschieden, was gehe, so Müller. Das gelte auch für die Schulen.