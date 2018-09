Kulturnachrichten

Donnerstag, 20. September 2018

US-Ballett-Pionier Arthur Mitchell gestorben Ballett-Star wurde 84 Jahre alt Der US-Ballett-Tänzer Arthur Mitchell ist tot. Er starb nach Angaben seiner Angehörigen im Alter von 84 Jahren in einer New Yorker Klinik. Mitchell war 1957 der erste afro-amerikanische Ballett-Star mit Festanstellung beim New York City Ballet. 1969 gründete er die weltweit erste klassische Ballett-Compagnie mit ausschließlich schwarzen Tänzern: Das Dance Theatre of Harlem.

Vergleich im Kündigungsstreit am Staatstheater Cottbus Gekündigter Generalmusikdirektor erzielt Vergleich Der Rechtsstreit um die Kündigung des Generalmusikdirektors am Cottbuser Staatstheater, Evan Alexis Christ, ist beendet. Die Parteien hätten einen Vergleich erzielt, teilte das Arbeitsgericht Cottbus mit. Weitere Details wurden nicht genannt. Anfang Juli hatte die Güteverhandlung begonnen. Christ war gekündigt worden, nachdem aus dem Ensemble harsche Kritik an dessen Führungsstil immer lauter geworden war. Die Vorwürfe drehten sich zum Beispiel um cholerische Ausfälle.

Belästigungs-Vorwürfe in Stasi-Gedenkstätte Mindestens sechs Frauen beklagen Vorfälle Nach Belästigungs-Vorwürfen gegen einen Mitarbeiter der Stasi-Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen kommt der Stiftungsrat der Einrichtung zu einer Sondersitzung am nächsten Dienstag zusammen. Das kündigte der Direktor der Gedenkstätte Hubertus Knabe an. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sei ein absolutes No-Go. In einem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, hatten Mitarbeiterinnen der Gedenkstätte Anschuldigungen gegen einen dort arbeitenden Mann erhoben. Es ging um verbale Belästigungen mit sexuellem Charakter, aufdringliche private Einladungen, Berührungen wie Umarmungen und Mobbing.

Inge Feltrinelli ist tot Verlegerin und Fotografin wurde mit Bildern von Hemingway bekannt Die deutsch-italienische Verlegerin und Fotografin Inge Feltrinelli ist tot. Sie starb heute im Alter von 87 Jahren, wie der in Mailand ansässige Verlag Feltrinelli mitteilte. Er gehört in Italien zu einem der bekanntesten. Inge Feltrinelli wurde am 24. November 1930 als Inge Schoenthal in Essen geboren. Sie musste wegen ihrer jüdischen Herkunft kurz vor Kriegsende im März 1945 das Gymnasium verlassen. Nach dem Krieg machte sie als Fotografin Karriere. Den internationalen Durchbruch erzielte sie mit einer Fotoreportage über den Schriftsteller Ernest Hemingway, den sie auf Kuba besuchte. 1960 heiratete sie den Verleger Giangiacomo Feltrinelli. Seit dem Tod ihres Mannes 1972 leitete sie die Geschicke des Mailänder Hauses und war bis zuletzt dessen Präsidentin.

Chef verlässt "New York Review of Books" nach Kritik Anlass war ein veröffentlichter Essay Der Chefredakteur der "New York Review of Books" ist nicht mehr im Amt. Ian Burumas Abgang folgte auf einen Aufschrei, den die Intellektuellenzeitschrift evozierte, als sie einen Essay eines Radiomoderators veröffentlichte, der des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt worden war. Kritiker hatten argumentiert, der Moderator habe seine Taten in dem Essay kleingeredet. Der im vergangenen Jahr an die Spitze der Zeitschrift berufene Buruma sei nicht mehr auf diesem Posten, sagte Nicholas During, ein Sprecher des Magazins. Ob Buruma zurückgetreten war oder gefeuert wurde, war unklar.

Deutscher Theaterpreis für Aribert Reimann Zudem wurden die Nominierungen bekannt gegeben Der Berliner Komponist Aribert Reimann erhält den Deutschen Theaterpreis "Der Faust" 2018 für sein Lebenswerk. Yael Ronen vom Maxim Gorki Theater kann sich Hoffnung auf eine Ehrung in der Kategorie "Regie Schauspiel" machen. Stefan Herheim wurde für seine Inszenierung von "Wozzeck" an der Deutschen Oper Düsseldorf / Duisburg in der Kategorie "Regie Musiktheater" nominiert. Den Faust für Choreographie könnte Sidi Larbi Cherkaoui mit nach Hause nehmen, den in der Kategorie "Darstellerin / Darsteller Tanz" Stephanie Troyak vom Tanztheater Pina Bausch. Die Preisverleihung findet am 3. November im Theater Regensburg statt.

Kunst-Nachlass von Kardinal Meisner wird versteigert Mehr als 500 teils wertvolle Objekte kommen unter den Hammer Gut ein Jahr nach dem Tod von Kardinal Meisner wird heute in Köln der zweite Teil seines Kunst-Nachlasses versteigert. Es geht um 575 Objekte, darunter Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, Gnaden- und Andachtsbilder, Porzellan, Kruzifixe und Volkskunst. Das teuerste Los der Auktion ist mit 4.000 Euro eine russische Christus-Darstellung. Die 28 wertvollsten Werke aus Meisners Privatsammlung hatten im Mai einen Gesamterlös von 840.000 Euro erzielt. Auch diesmal soll der Erlös an die Kardinal-Meisner-Stiftung fließen, die Gemeinden im Erzbistum Köln sowie in Osteuropa fördert. Meisner war am 5. Juli 2017 im Alter von 83 Jahren während seines Sommerurlaubs in Bayern gestorben. Der konservative Geistliche interessierte sich zeitlebens für Kunst, auch für moderne.