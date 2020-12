Kulturnachrichten

Freitag, 4. Dezember 2020

US-Autorin Alison Lurie gestorben Die US-amerikanische Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Alison Lurie ist tot. Sie starb gestern mit 94 Jahren in New York, wie ihr Ehemann mitteilte. Die emeritierte Professorin der Cornell University hatte 1985 für ihren Roman "Foreign affairs" den Pulitzer-Preis erhalten. Die New York Times bezeichnete sie als eine der fähigsten und geistreichsten Romanautorinnen des Landes. Lurie wurde in Chicago geboren und wuchs in New York auf. Ihr letztes Buch, die Essay-Sammlung "Words and Worlds", wurde 2019 veröffentlicht.

Warner bietet 2021 neue Filme im Kino und zum Streaming Wegen der Corona-Krise wird das Hollywood-Studio Warner Bros. im kommenden Jahr neue Filme zeitgleich zum Kinostart auch als Streaming anbieten. Filme wie "The Matrix 4" und das Remake des Science-Fiction-Klassikers "Dune" sollen dann im Streaming-Dienst HBO Max veröffentlicht werden, wie das Filmstudio am Donnerstag mitteilte. Warner Bros. und HBO Max gehören zum Unterhaltungsriesen WarnerMedia. "Wir leben in beispiellosen Zeiten, die nach kreativen Lösungen verlangen", erklärte Warner-Bros.-Chefin Ann Sarnoff. "Wir wissen, dass neue Inhalte das Herzblut für Kinos sind, aber wir müssen das mit der Tatsache ausbalancieren, dass die meisten Kinos in den USA das Jahr 2021 über wahrscheinlich nur mit begrenzten Kapazität betrieben werden." Mindestens 17 Filme dürften so im kommenden Jahr gleichzeitig im Kino und als Streaming angeboten werden.

Brecht-Weigel-Haus erhält Besucherzentrum Das historische Brecht-Weigel-Haus im brandenburgischen Buckow erhält für knapp 1,34 Millionen Euro ein modernes Besucherzentrum. Dieses solle dazu beitragen, eine seiner Bedeutung angemessene Arbeit für ein breites Publikum zu ermöglichen, erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters zum ersten Spatenstich. Bertolt Brecht gehöre zu den einflussreichen Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. In Buckow seien wesentliche Teile seines Spätwerks entstanden. Das Brecht-Weigel-Haus ist ein Museum und eine Gedenkstätte für das Künstlerehepaar Bertolt Brecht und Helene Weigel. In dem Sommerwohnsitz arbeiteten der Dramatiker und Lyriker sowie die Schauspielerin und Intendantin des Berliner Ensembles seit 1952. Die Fertigstellung des neuen Besucherzentrums ist für Anfang 2022 geplant.

Biller kritisiert Eckhart-Auftritt beim "Literarischen Quartett" Der jüdische Schriftsteller Maxim Biller hat die Einladung der österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhart zum "Literarischen Quartett" im ZDF mit scharfen Worten kritisiert. Die Einladung der Künstlerin - der Kritiker vorwerfen, rassistische und antisemitische Klischees zu bedienen - sei eine Beleidigung für das Lebenswerk des jüdischen Literaturkritikers und Sendungs-Initiators Marcel Reich-Ranicki, schrieb Biller in einem Gastbeitrag in der "Süddeutschen Zeitung". Biller war ab 2015 selbst für eine Zeit regelmäßiger Teilnehmer im "Literarischen Quartett".

Kulturgenossenschaft kauft Altes Schauspielhaus in Erfurt Die Genossenschaft "KulturQuartier" hat einen entscheidenden Schritt für die Umwandlung des Alten Schauspielhauses in Erfurt in ein neues Kulturzentrum gemacht. Sie hat das Gebäude der Stadt Erfurt für einen unbekannten Betrag abgekauft, wie Vertreter beider Seiten in Thüringens Landeshauptstadt mitteilten. Ziel der Initiative ist es, das zentral gelegene und seit Jahren leerstehende Haus mit kulturellem Leben zu füllen. Es soll Raum für Ateliers, Tanz, ein Kino und mehr bieten. Die Gesamtkosten für das Projekt schätzen die Planer auf 5,5 Millionen Euro. Die nötige eine Million Euro Eigenkapital kommt über die Anteile der 800 Genossenschafts-Mitglieder zusammen. Die Konstellation für das Projekt sei vermutlich nicht nur in Thüringen, sondern deutschlandweit eine Besonderheit, erklärten Vertreter der Genossenschaft und der Stadt.

Jutta Lampe ist gestorben Jutta Lampe, eine der prägendsten Schauspielerinnen ihrer Zeit, ist in Berlin gestorben. Das bestätigte die Berliner Schaubühne, wo sie 30 Jahre lang spielte. Zuerst hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung darüber berichtet. Jutta Lampe wurde vermutlich 1937 in Norddeutschland geboren. Der Regisseur Peter Stein entdeckte sie als junge Schauspielerin in Bremen. Dort trat sie dann am Stadttheater in Steins legendärer Inszenierung von "Kabale und Liebe" auf. Später ging sie mit ihm nach Zürich und dann als eine der ersten Schauspielerinnen an die Berliner Schaubühne. Ab Ende der 70er Jahre spielte sie in einigen Filmen von Margarethe von Trotta mit, darunter 1981 in "Die bleierne Zeit".