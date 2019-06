Kulturnachrichten

Samstag, 22. Juni 2019

Uruguay soll deutschen Reichsadler verkaufen Den Verkauf eines Bronzeadlers mit Eichenlaubkranz und Hakenkreuz vom deutschen Kriegsschiff "Admiral Graf Spee" hat ein Gericht in Uruguay nach jahrelangem Rechtsstreit angeordnet. Das Verteidigungsministerium solle die Skulptur innerhalb von 90 Tagen zu Geld machen und die Hälfte der Einnahmen den Unterzeichnern des Bergungsvertrags überlassen, wie die Zeitung "El País" berichtete. Die uruguayische Regierung kann gegen die Entscheidung noch Berufung einlegen. Das Panzerschiff war 1939 vor Uruguay im Río de la Plata gesunken. Der 2,80 Meter hohe und 350 Kilogramm schwere Reichsadler vom Heck des Schiffes war 2006 von dem Unternehmer Alfredo Etchegaray geborgen worden. Er begrüßte die Gerichtsentscheidung. Die Regierung solle das Urteil annehmen und ihren Teil des Erlöses in das Bildungswesen oder die Marine des südamerikanischen Landes investieren, sagte er im Radiosender Uruguay. Die Bundesregierung hatte einen Verkauf des Adlers auf dem freien Markt stets zu verhindern versucht. Sie will nicht, dass die Bronzeskulptur für die Verherrlichung der NS-Herrschaft missbraucht wird. Berlin würde den Reichsadler am liebsten in einem Museum sehen.

British Museum zur Raubkunst-Restitution aufgefordert Die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy und der senegalesische Ökonom Felwine Sarr haben dem British Museum in Fragen der Restitution kolonialer Raubkunst unzureichendes Handeln vorgeworfen. Savoy und Sarr hatten im November 2018 mit einem vom französischen Präsidenten Macron in Auftrag gegebenen Bericht Ausehen erregt. Darin empfahlen sie die großzügige Rückgabe von allen Objekten, die nicht mit Zustimmung der Eigentümer aus den ehemaligen Kolonien weggebracht wurden. Die vom British Museum vorgeschlagene Vorgehensweise, diese Objekte an Museen in den Herkunftsländern auszuleihen, reiche nicht aus. „Wenn man etwas ausleiht, gehört es einem immer noch. Die Objekte müssen aber restituiert werden", sagte Savoy. Seit Veröffentlichung des Berichts von Savoy und Sarr haben mehrere afrikanische Staaten formale Anträge auf Rückgabe von Raubkunst gestellt.

Schauspieler verlässt Ensemble wegen BP-Sponsorings Der britische Schauspieler Mark Rylance hat angekündigt, die Royal Shakespeare Company zu verlassen. Oscar-Preisträger Rylance protestiert damit gegen das Sponsoring des renommierten Theaterensembles durch den britischen Ölkonzern BP. Durch das Sponsoring könne der Konzern die zerstörerische Realität seines Handelns verschleiern, so Rylance. „Ich möchte mit BP genauso wenig in Verbindung gebracht werden, wie mit einem Waffen- oder Tabakhändler oder irgendjemand sonst, der mutwillig das Leben von anderen zerstört. Ich glaube, auch Shakespeare würde das nicht wollen." Eine Reihe britischer Künstler hatte in letzter Zeit gegen das Engagement von BP und anderen Ölkonzernen in britischen Kulturinstitutionen wie dem Royal Opera House oder dem British Museum protestiert. Jess Worth von der Gruppe Culture Unstained, die sich gegen das Kultursponsoring von Produzenten fossiler Brennstoffe wendet, sagte, es gebe keine Rechtfertigung einer indirekten Werbung für Firmen wie BP inmitten einer Klimakrise.

Mascolo sieht Demokratie durch Facebook gefährdet Der Journalist Georg Mascolo schreibt US-Internetgiganten wie Facebook eine Mitschuld dafür zu, dass sich auch in Deutschland immer mehr Menschen von Fake News beeinflussen lassen. Das Geschäftsmodell von Facebook sei es, bei seinen Nutzern gezielt auf Emotionalisierung zu setzen. Der Konzern registriere durch das Verhalten des Einzelnen, wofür sich ein Mensch interessiere, was er anschaue und kommentiere, sagte Mascolo beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund. "Kurz gesagt: Wenn Sie sich für Müll interessieren, wird Ihnen auch verlässlich immer mehr Müll zugestellt." Dadurch würden diese Menschen auf den großen sozialen Plattformen automatisch von mäßigenden Einflüssen abgeschnitten, "von anderen Meinungen und vielleicht auch von der Wahrheit". Mascolo sagte, die US-Internetgiganten erklärten stets, "keine Medien zu sein und deshalb auch keine Verantwortung zu übernehmen" für das, was auf ihren Plattformen stattfinde. "Aber keine Verantwortung zu übernehmen, ist auch eine Haltung, und zwar immer die falsche." Die sich beschleunigende Verbreitung von Fake News sorge dafür, dass die Demokratie an sich in Gefahr gerate. In einer Gesellschaft dürfe "jeder seine eigene Meinung haben, aber nicht seine eigenen Fakten". Der Kampf gegen gesellschaftszersetzende Akteure und der Kampf für verlässliche Informationen sei nicht weniger wichtig wie der Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung und zu sauberem Wasser, sondern ein Grundrecht.

Elton John bekommt höchste Auszeichnung Frankreichs Der britische Sänger und Komponist Elton John ist in die französische Ehrenlegion aufgenommen worden. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron verlieh dem 72-Jährigen die höchste Auszeichnung des Landes im Elysée-Palast. Er würdigte dabei unter anderem das Engagement des Popstars gegen Aids. An der Zeremonie nahmen unter anderem Elton Johns Mann David Furnish und ihre beiden Kindern teil. Der Sänger erklärte, ihn verbinde eine "große Liebesaffäre" mit Frankreich. Im Hof des Präsidentenpalastes riefen Macron und Elton John anschließend gemeinsam zum Kampf gegen Aids auf. Macron forderte die internationale Gemeinschaft zu Spenden für den Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria auf. Ziel sei es, bei der nächsten Geberkonferenz am 10. Oktober in Lyon mehr als 13 Millionen Euro einzusammeln.

Stiftung klagt um Welfenschatz vor Supreme Court Im Streit um die Herausgabe des Welfenschatzes zieht die Stiftung Preußischer Kulturbesitz vor den U.S. Supreme Court. Die Stiftung werde den Obersten Bundesgerichtshof der USA anrufen, um die Klage auf Herausgabe des Welfenschatzes wegen Unzuständigkeit der amerikanischen Gerichte abzuweisen, heißt es in einer Mitteilung. Der Welfenschatz umfasst kostbare Altaraufsätze, Schmuckkreuze und Schreine aus dem Braunschweiger Dom. Die Goldschmiedearbeiten aus dem 11. bis 15. Jahrhundert gelangten 1671 in den Besitz des Welfenhauses. Die Stiftung hat die 44 Goldreliquien seit der Nachkriegszeit in ihrer Obhut. Die Nachfahren jüdischer Kunsthändler gehen davon aus, dass die Objekte ihren Vorfahren von den Nazis scheinlegal weggenommen wurden. Die Restitution wurde erstmals vor elf Jahren gefordert. Die Stiftung "war und ist nach mehrjähriger gründlicher Forschung zu den Umständen des Verkaufes des Welfenschatzes im Jahr 1935 überzeugt, dass es sich nicht um einen NS-verfolgungsbedingten Zwangsverkauf handelt", hieß es. Die Beratende Kommission für NS-Rückgaben bestätigte dies 2014. Darauf klagten die Erben vor dem District Court in Washington, der eine Zuständigkeit für eine Klage gegen die Stiftung erkannte. Die Berufung dagegen wurde zunächst von einem dreiköpfigen Gremium abgelehnt, vor drei Tagen scheiterte die Stiftung mit dem Ziel, dies vom voll besetzten Berufungsgericht überprüfen zu lassen.

Pink Floyd-Gitarren zu Rekordpreisen versteigert Der Frontmann der Rockband Pink Floyd, David Gilmour, hat seine Gitarrensammlung für einen guten Zweck versteigert - und damit Rekordpreise erzielt. Insgesamt seien bei der Auktion von 126 Gitarren 21,5 Millionen Dollar zusammengekommen, teilte das Auktionshaus Christie's mit. Das sei Rekord - noch nie sei eine Sammlung von Musikinstrumenten für so viel Geld versteigert worden. Bisheriger Rekordhalter sei der Musiker Eric Clapton gewesen, der seine Sammlung bei zwei separaten Auktionen 1999 und 2004 für insgesamt rund 12,5 Millionen Dollar versteigert habe. Teuerstes Stück aus Gilmours Sammlung war eine Black Fender Stratocaster von 1969, die für fast vier Millionen Dollar an einen anonymen Bieter ging. Nach Angaben des Auktionshauses wurde sie damit zur teuersten je versteigerten Gitarre. Mit der Gitarre war Gilmour oft aufgetreten und hatte viele Pink Floyd- und Solo-Alben damit aufgenommen. Den Erlös will Gilmour der Klimaschutzorganisation ClientEarth spenden.

Jüdisches Museum Berlin sucht Vertrauensperson Bis zum Antritt einer neuen Spitze für das Jüdische Museum Berlin will sich der Stiftungsrat des Hauses von einer Vertrauensperson beraten lassen. Dies betreffe insbesondere konzeptionelle Fragen, heißt es in einer Mitteilung des Museums. "Die Vertrauensperson soll das Museum in der inhaltlichen Arbeit begleiten und stärken und Ansprechpartner nach innen wie nach außen sein." Geschäftsführend wird das Museum von Direktor Martin Michaelis geleitet. Der bisherige Leiter Peter Schäfer war vor einer Woche nach heftigen Kontroversen von seinem Amt zurückgetreten. Auslöser war ein Tweet des Museums mit einer Leseempfehlung zur israelkritischen Bewegung BDS (Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen). Der Stiftungsrat stellte sich geschlossen hinter das Museum und wies Vorwürfe zurück, das Haus verfehle seine Stiftungsziele oder habe seine inhaltliche Richtung verloren. Schäfer wurde ausdrücklich für seine Arbeit gedankt.

Journalistin und Moderatorin Wibke Bruhns gestorben Die Journalistin und Autorin Wibke Bruhns ist gestorben. Bruhns präsentierte 1971 als erste weibliche Nachrichtenmoderatorin in der Bundesrepublik die heute-Nachrichten des ZDF. 2004 veröffentlichte sie den Bestseller "Meines Vaters Land". Es ist die Geschichte ihres Vaters Hans-Georg Klamroth, der als Mitwisser des Hitler-Attentats am 20. Juli im Jahre 1944 hingerichtet wurde. Bruhns wurde 80 Jahre alt.