Kulturnachrichten

Freitag, 16. August 2019

Urteil im Knabenchorstreit stärkt Recht auf Kunstfreiheit Das Berliner Verwaltungsgericht hat die Klage eines neunjährigen Mädchens zur Aufnahme in einen Berliner Knabenchor zurückgewiesen. "Die Ausrichtung des Klangbildes eines Chores gehört zur Kunstfreiheit", sagte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung. Auch sah es das Gericht als erwiesen an, dass es einen "Knabenchorklang" gebe. Die Ablehnung sei insofern nicht an ein biologisches Geschlecht geknüpft.

Bei der Klage, bei der das Recht auf Gleichbehandlung der Geschlechter gegen das Recht der Kunstfreiheit abzuwägen gewesen sei, handele es sich um einen "Pilotfall", hieß es. Dieser werde möglicherweise in höheren Instanzen weiter behandelt. Die Klägerin habe das Recht, Berufung einzulegen.

Frühe Skizzen von "Der kleine Prinz" aufgetaucht Beim Sortieren eines Nachlasses im Schweizerischen Winterthur, haben Fachleute Skizzen vom Autor des "Kleinen Prinzen" Antoine de Saint-Exupéry gefunden. Sie zeigen den kleinen Prinzen mit Fuchs, den Säufer und die Schlange, die einen Elefanten verschluckt hat. Außerdem fanden sie einen Liebesbrief des Autors an seine Frau. Die Skizzen sollen in einem guten Zustand sein, Saint-Exupéry hat sie auf dünnes Luftpostpapier mit Tusche und Aquarellfarben gezeichnet. Vermutlich hat der Autor sie angefertigt, bevor " Der kleine Prinz" 1943 veröffentlicht wurde.

Neues Gutachten entlastet Regisseur Serebrennikow Im umstrittenen Prozess gegen den Moskauer Starregisseur Kirill Serebrennikow gibt es möglicherweise eine Wende. Eine von der Richterin in Auftrag gegebene zweite Expertise entlastet den Künstler und sein Team vom Vorwurf, staatliche Zuschüsse in Millionenhöhe veruntreut zu haben. Das teilte Serebrennikows Anwalt heute mit. Das neue Sachverständigen-Gutachten ergab demnach auch, dass Serebrennikows Theaterprojekt deutlich mehr gekostet habe als die bereitgestellten Fördergelder. Die Richterin stellte zudem fest, dass die Umsetzung des Projekts ein bedeutendes kulturelles Ereignis gewesen sei. Die Verteidigung fordert, das aus ihrer Sicht konstruierte Strafverfahren gegen Serebrennikow einzustellen. Die Anklage gegen den zuletzt auch an den Opern in Stuttgart und Hamburg gefeierten Künstler gilt als politisch motiviert.

Schiller-Gedächtnis-Preis geht an Nino Haratischwili Die aus Georgien stammende Autorin Nino Haratischwili erhält den Schiller-Gedächtnis-Preis 2019. Ihre Werke zeigten "beeindruckend, was Literatur zu leisten vermag, wenn sie sich mit aktuellen gesellschaftlichen Konflikten beschäftigt", kommentiert Baden-Württembergs Kunstministerin Theresia Bauer die Entscheidung der Jury. Die argumentiert, Haratischwilis Werk sei "facettenreich und von einer hohen ästhetischen und sprachlichen Qualität". Die Autorin stelle Fragen, ohne moralisierend zu sein. In ihrem 2014 veröffentlichten Familienepos "Das achte Leben (Für Brilka)" zeige sich Haratischwili als große sprachliche Stilistin. Baden-Württemberg vergibt den Schiller-Gedächtnis-Preis alle drei Jahre. Vorherige Preisträger waren unter anderen Max Frisch, Christa Wolf und Botho Strauß. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert.

Bonds legendärer Aston Martin versteigert Ein silbergrauer Aston-Martin-Sportwagen, der durch die James-Bond-Filme "Goldfinger" und "Feuerball" weltberühmt wurde, ist für gut 6 Millionen Dollar versteigert worden. Bei der Auktion im kalifornischen Monterey stieg der Preis in nur wenigen Minuten in die Höhe. Über den Käufer wurde zunächst nichts bekannt. Für die 007-Filme war der legendäre Aston Martin DB5 (Baujahr 1965) mit 13 ungewöhnlichen Agenten-Extras als Requisite ausgestattet, darunter ein Schleudersitz und in der Front versteckte Maschinengewehre. Weltweit sind nur noch drei Exemplare der 007-Sonderanfertigungen bekannt.

Gerhard Richter will Kunstwerke nach Berlin geben Der Künstler Gerhard Richter ist bereit, einige seiner Werke dem geplanten Museum der Moderne in Berlin zur Verfügung zu stellen. Das teilte Kulturstaatsministerin Grütters mit und bezeichnete die Zusage als Vertrauensbeweis und große Ehre für die Nationalgalerie. "Damit wird Gerhard Richters Werk dauerhaft und in einer weltweit renommierten Institution präsentiert, und zwar im Kontext anderer wegweisender Werke des 20. Jahrhunderts." Zuletzt hatte der Künstler ein eigenes Museum in seinem Wohnort Köln abgelehnt. Einen Teil seiner Kunstwerke will der 87-Jährige in seine Geburtsstadt Dresden geben, wo sich das Gerhard-Richter-Archiv befindet. Richter ist der höchstdotierte lebende Maler der Welt. Er gilt als derjenige, der die schon fast totgesagte Malerei in den 60er Jahren neu erfunden hat.

MDR sagt Podium mit bekennendem Neonazi ab Der Mitteldeutsche Rundfunk hat eine Diskussionsrunde abgesagt, an der ein bekennender Neonazi mit auf dem Podium sitzen sollte. Dabei handelte es sich um AfD-Mitglied und Ordner bei den "Pro Chemnitz"-Protesten Oesterle. Wegen seiner Teilnahme hatten andere Podiumsgäste abgesagt - nach der Vertreterin der Grünen Jugend, Rödel, auch die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Ludwig. Der MDR erklärte nun, damit sei die Konstellation des Podiums nicht mehr sinnvoll. "Wir bedauern die Absagen sehr, da wir gern den breiten Dialog geführt hätten." Stattdessen kündigte der MDR für den 22. August einen Publikumsdialog in Chemnitz an. Dort soll die Dokumentation "Chemnitz - ein Jahr danach" gezeigt werden. Der Film geht der Frage nach, wie sich das Leben der Menschen in der Stadt nach dem Sommer 2018 verändert hat. Ende August war ein Mann im Streit erstochen worden. Das löste eine Reihe ausländerfeindlicher Proteste aus. Die politische Bewertung wirkte bis in die Bundesregierung und führte zum einstweiligen Ruhestand des damaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen.

Bildungsstudie: Sachsen wieder auf dem ersten Platz Sachsen steht im Vergleich der Bundesländer bei der Bildung weiterhin an der Spitze. Das geht aus dem "Bildungsmonitor 2019" hervor, den die wirtschaftsnahe Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) vorgelegt hat. Der Freistaat landete im jährlichen Länderranking zum 14. Mal in hintereinander auf Platz eins. Es folgen Bayern und Thüringen. Letzter im Bildungsvergleich ist Berlin. "Die Schlusslichter setzen die falschen Prioritäten, experimentieren herum, kümmern sich nicht genug um die Schwächsten", kritisierte INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengahr deren Bildungspolitik. Die Länder an der Spitze verfolgten dagegen seit Jahren eine kontinuierliche Bildungsstrategie. Eines der größten Probleme ist laut "Bildungsmonitor" die gestiegene Schulabbrecherquote in Deutschland. Innerhalb eines Jahres sei diese von 5,7 Prozent im Jahr 2016 auf 6,3 Prozent im Jahr 2017 gestiegen - unter Ausländern habe es sogar einen Anstieg von 14,2 auf 18,1 Prozent gegeben.

Konzert mit Domingo in Elbphilharmonie soll stattfinden Die Hamburger Elbphilharmonie hält nach den Vorwürfen mehrerer Frauen gegen Opernstar Plácido Domingo an dem Konzert im November fest. "Vorbehaltlich weiterer Entwicklungen" werde Domingo am 27. November auftreten, teilte die Elbphilharmonie mit. "Als öffentliche Institution können wir sexuelle Übergriffe weder tolerieren noch verharmlosen, sind aber in unserem Handeln auch an rechtsstaatliche Prinzipien gebunden", sagte Intendant Christoph Lieben-Seutter. Für den Auftritt bestünden gültige Verträge mit dem Veranstalter des Konzertes. In den USA hatten die Oper in San Francisco und das Philadelphia Orchestra geplante Konzerte mit Domingo abgesagt. Die Salzburger Festspiele wollen ihn wie geplant im August singen lassen.

Ausländische Studierende zieht es nach Deutschland Die Bundesrepublik ist einer Untersuchung zufolge zum beliebtesten nicht-englischsprachigen Gastland für Studiernde aus aller Welt aufgestiegen. Nach den USA, Großbritannien und Australien waren in Deutschland im Jahr 2016 die meisten ausländischen Studierenden eingeschrieben. Damit hat Deutschland Frankreich als viertbeliebtestes Land überholt. Das geht aus dem Bericht "Wissenschaft weltoffen 2019" hervor, den der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) und das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) vorlegen. Im Jahr 2016 haben demnach fast 252 000 sogenannte Bildungsausländer an deutschen Hochschulen studiert - rund 16 000 mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahlen sind auch in den Folgejahren weiter gestiegen.