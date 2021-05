Urlaub trotz Corona Pack die Badehose ein – und die Maske

Janina Steinmetz im Gespräch mit Axel Rahmlow

Als Modellregion ist Büsum bereits in die Tourismus-Saison gestartet. (picture alliance / dpa / Frank Molter)

Sommerurlaub scheint dieses Jahr möglich zu sein. Aber wie kann es gelingen, im Urlaub nicht vor lauter Euphorie alle Coronaregeln aufzugeben? Das falle schwer, sagt die Sozialpsychologin Janina Steinmetz. Aber sie hat einige Tipps.

Die Inzidenzen fallen, die Impfquote steigt – man könnte das Gefühl haben, die Pandemie ist demnächst vorbei. Doch wir werden uns noch eine ganze Weile an Hygienevorschriften halten müssen. Und das auch im Sommerurlaub. Die gute Nachricht: Urlaub 2021 wird wahrscheinlich möglich sein.

Wie im Sommer 2020

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte beim EU-Treffen am Wochenende, sie rechne angesichts sinkender Fallzahlen in anderen europäischen Ländern mit einem ähnlichen Sommer wie 2020. Urlaub in Europa solle dann "selbstverständlich" auch für Menschen, die nicht geimpft sind, möglich sein.

Auch der Virologe Christian Drosten zeigt sich mit Blick auf den Sommer optimistisch. Schon im Juni könnten sich erste Effekte durch die Impfungen zeigen. "Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu früh in totale Euphorie verfallen", mahnte er aber gleichzeitig im ZDF Heute-Journal.

Urlaub als Antithese zum Alltag

Doch wie kann das gelingen – Urlaub, ohne leichtsinnig zu werden und die Coronamaßnahmen womöglich zu vergessen? Das sei gar nicht so einfach, sagt die Sozialpsychologin Janina Steinmetz. Schließlich sei der Urlaub als "Antithese zum Alltag" gedacht. Sich an Regeln zu halten, falle da schwer.

Ihr Tipp, um im Urlaub weiterhin die Hygienemaßnahmen zu beachten: Erst einmal abstrakt über das Ziel des Urlaubs nachdenken. "Eigentlich möchte man sich doch entspannen." Und entspannen gehe, so die Sozialpsychologin, eben sehr viel besser, wenn man kein schlechtes Gewissen haben müsse, weil man Coronaregeln missachte – womöglich sogar sich oder andere infiziere.

Wer die Urlaubszeit mit wenigen ausgewählten Leuten verbringe und regelmäßig einen Coronatest mache, könne auch gut entspannen.

