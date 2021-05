Urlaub Ist es woanders immer schöner?

Im Urlaub ist alles gleich ganz anders ... (picture alliance / dpa / Georg Wendt)

Im Urlaub erlaubt man sich Dinge, die man zu Hause nie machen würde. Nicht nur, was den Speiseplan angeht, sondern auch in Sachen Mode oder Musik.

Wir lernen es einfach nicht. Oder wollen wir es vielleicht einfach nicht lernen? Dieses eine Kleid mit den großen Blumen drauf sieht am Mittelmeerstrand super aus. Wieder Zuhause angekommen, stellt man dann fest, dass man aus Gründen doch irgendwie eher der Hosen-Typ war.



Und die Musik von Eros Ramazotti hat noch jede Italien-Reise veredelt, auch wenn man selbst kein Wort versteht. Man muss es einfach nur fühlen.

Auf der Rückbank nach Italien

In "Off the Record" spricht Vero Schreiegg mit Helene Nikita Schreiner über die Sehnsucht, einfach auch mal wie alle anderen Kinder Urlaub in Italien zu machen und nicht von den Eltern von Château zu Château gejagt zu werden. Es geht um Urlaub mit sich selbst, wie man die grummelige Freundin zum lachen bringt und die Frage, warum beim Sommer-Urlaubs-Hit die Trommel irgendwie unabkömmlich ist.



