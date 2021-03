Urlaub in der Pandemie Sicher sind wir nur auf Mallorca

Von Axel Schröder

Besonders in den Osterferien könnten sich die mallorquinischen Strände mit deutschen Urlaubern füllen. (picture allianca / dpa / Clara Margais)

Mallorca ist kein Risikogebiet mehr, und schon, so scheint es, setzt sich halb Deutschland in den Flieger. Ist das bei steigenden Inzidenzen moralisch fragwürdig? Nein, das geht in Ordnung – aus fünf Gründen.

Erstens: Die Zeiten haben sich geändert. Nicht mehr Mallorca ist Corona-Risikogebiet, sondern eher Deutschland. Die mallorquinischen Inzidenzwerte gehen gegen Null, die deutschen steigen. Wir sollten uns also eher um steigende Infektionszahlen auf der Mittelmeerinsel durch deutsche Touristen Sorgen machen, als um von dort nach Deutschland eingeschleppte Viren.

Zweitens: Wer mal raus muss aus dem grauen Lockdown-Deutschland, dem sei der Tapetenwechsel gegönnt. Immerhin steht die Verschärfung der Lockdown-Regeln vor der Tür. Da hilft es, ein bisschen Kraft am Strand zu schöpfen.

Drittens: Die großen Partys, auf denen jeder jeden ansteckt, sind auf Mallorca genauso untersagt wie das Eimersaufen am Ballermann. Restaurants und Bars haben, kaum zu glauben, auch auf den Balearen funktionierende Hygienekonzepte.

Viertens: Auch wenn die Zahl der Mallorca-Urlauber im Vergleich zu Nicht-Corona-Zeiten noch verschwindend klein ist: Der Gastronomie und Hotellerie auf der Insel helfen die Einnahmen durch Feriengäste.

Und fünftens: Die deutschen Urlauberinnen und Urlauber kommen so in Kontakt mit den Inselbewohnern. Und die können dann mal erzählen, wie ein echter Lockdown aussieht. Den haben sie im letzten Jahr über Monate hin stoisch durchgehalten, mit Polizeikontrollen, Ausgangssperren und horrenden Bußgeldern.

So ein Lockdown würde übrigens auch in Deutschland helfen, möglichst schnell das Beherbergungsverbot wieder abzuschaffen. Wenn die Inzidenzwerte denn sinken. Gerade geht es hierzulande aber in die andere Richtung. Sicher sind wir nur auf Mallorca.