Urlaub am Meer Entspannt am Strand trotz Corona?

Von Julia Macher und Sonja Heizmann

Immer noch recht entspannt geht es zu am Strand in Barcelona, berichtet die Journalistin Julia Macher. (picture alliance/ZUMA Press/Paco Freire)

Zu Ferien am Meer gehören Wellenplätschern, das Dösen in der Sonne, im Wasser kreischende Kinder und schäkernde Teenies am Strand. Doch funktioniert diese Mischung aus Entspannung und Selbstvergessenheit auch in Zeiten von Corona?

Sommerferien am Meer. Das ist sanftes Wellenplätschern und Dösen in der Sonne, das sind kreischende Möwen, warmer Sand und salzige Haut, in den Wellen tobende Kinder und schäkernde Teenies. Eine Mischung aus Entspannung und Selbstvergessenheit. Aber gibt es die auch in Corona-Zeiten? Was ist geblieben von den ausgelassenen Tagen am Meer?

Touristen in Barcelona und auf Amrum

Wir besuchen den Stadtstrand von Barcelona und die Küste der Nordseeinsel Amrum. In Katalonien sind die Corona-Zahlen in den letzten Wochen gestiegen, aber die Strände sind noch geöffnet und dürfen weiterhin genutzt werden. Auf Amrum freut man sich, dass nach zweimonatiger Pause im Frühjahr jetzt wieder Touristen kommen dürfen und hofft, dass das auch so bleibt.

Maskenpflicht und Freiheitsdrang

Wir erzählen von Einheimischen und Urlaubern, von Maskenpflicht und Freiheitsdrang, von alten Gewohnheiten, neuen Regeln und wachsender Genügsamkeit. Von Sehnsucht und gemischten Gefühlen.