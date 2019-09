Kulturnachrichten

Donnerstag, 26. September 2019

"Update" von Deutschlandfunk Nova bestes Newsformat Die Hörfunkprogramme der ARD, des Deutschlandradio und der privaten Radiosender haben zum zehnten Mal den Deutschen Radiopreises vergeben. Die Sendung "Update" von unserem Schwesterprogramm "Deutschlandfunk Nova" ist als bestes Nachrichten- und Informationsformat ausgezeichnet worden. Moderator Thilo Jahn sagte dazu bei uns im Programm, es sei eine der schwierigsten Herausforderungen, jeden Tag aufs Neue die Zielgruppe genau zu erwischen. Wenn die Leute nicht mehr verstehen, was man sage, sei es an der Zeit, den Kompass wieder neu zu justieren.

Magdeburg präsentiert Bewerbung für Kulturhauptstadt Magdeburg lüftet heute das Geheimnis um seine Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas 2025. Grundlage ist das 60 Seiten starke Bewerbungsbuch mit der Vision und den Themen für den Titel Kulturhauptstadt. Am 12. Dezember wird eine internationale Jury verkünden, ob Magdeburg die Chance erhält, in die zweite Runde des Bewerbungsprozesses zu kommen. Kulturhauptstadt Europas dürfen sich zwei Städte pro Jahr in Europa nennen. Die EU-Kommission verleiht den Titel nach einem Wettbewerb. Für das Jahr 2024 erhielt nach dem estnischen Tartu gestern auch Bodø in Norwegen den Zuschlag. 2025 soll der Titel an eine Stadt in Slowenien und eine in Deutschland gehen. Neben Magdeburg bewerben sich auch Gera, Chemnitz, Dresden, Zittau, Hannover, Hildesheim und Nürnberg.

Preis für Doku über kritische russische Zeitung Ein Dokumentarfilm über die regierungskritische russische Zeitung "Nowaja Gaseta" ist beim Human Rights Film Festival in Berlin ausgezeichnet worden. Der Film "Novaya" des usbekischen Regisseurs Askold Kurow erhielt den mit 3000 Euro dotierten Willy-Brandt-Dokumentarfilmpreis. Zur Verleihung erschien auch der ukrainische Regisseur Oleg Senzow, der bis vor kurzem mehr als fünf Jahre in russischer Haft gesessen hatte. Vor zweieinhalb Wochen kam er bei einem großen Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine frei. In Berlin bedankte sich Senzow bei seinen Unterstützern - auch bei Kurow, der über ihn den Film "The Trial" gemacht hatte. International hatten sich Filmemacher in den vergangenen Jahren für Senzows Freilassung eingesetzt, auch bei der Berlinale gab es Solidaritätsaktionen. Das Human Rights Film Festival, das zum zweiten Mal in Berlin stattfand, wurde von den Organisationen Aktion gegen den Hunger, Save the Children und dem Norwegian Refugee Council veranstaltet. Vergeben wurden mehrere Preise, unter anderem für Kurzfilme.

Berlin verbietet Auftritt von Anti-Israel-Rappern Die Berliner Innensenatsverwaltung hat den Auftritt zweier als israelfeindlich kritisierten Rapper bei einer Kundgebung am Brandenburger Tor verboten. Die Senatsverwaltung stelle Shadi Al-Bourini und Shadi Al-Najjar vor dem geplanten Auftritt am frühen Abend ein politisches Betätigungsverbot zu, sagte ein Sprecher der Behörde. Die beiden Männer hätten in ihren Liedtexten in der Vergangenheit das Existenzrecht Israels infrage gestellt. Der Sprecher der Innenverwaltung kritisierte "antisemitische Aufrufe" der beiden Sänger. Damit sei ein "eine rote Linie überschritten", sagte er.