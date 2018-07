Kulturnachrichten

Montag, 30. Juli 2018

Unveröffentlichtes Filmmaterial mit Carrie Fisher Die Dreharbeiten für "Star Wars: Episode IX" sollen nächste Woche beginnen Der nächste "Star Wars"-Film mit der Stammbesetzung um Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac und Adam Driver soll auch Szenen mit der 2016 gestorbenen Schauspielerin Carrie Fisher enthalten. Wie Lucasfilm bekannt gab, will Regisseur J. J. Abrams in Absprache mit der Familie bisher unveröffentlichtes Drehmaterial von Fisher in ihrer berühmten Rolle als Leia Organa verwenden. Fisher, die in den "Star Wars"-Filmen der 70er und 80er Jahre als Prinzessin Leia berühmt wurde und in den neueren Filmen als Generalin auftrat, war 2016 im Alter von 60 Jahren gestorben.

Ägypten plant "Museum religiöser Toleranz" Gremium berät Auswahl der Exponate Erstmals soll in Ägypten ein "Museum der religiösen Toleranz" entstehen. Entsprechende Pläne kündigte der Minister für Altertümer, Khaled Anany, an, wie ägyptische Medien berichteten. Das Museum, das Exponate aus frühägyptischer Zeit sowie der islamischen, koptischen und jüdischen Zivilisationen zeigen soll, werde voraussichtlich in der neuen administrativen Hauptstadt des Landes 40 Kilometer östlich von Kairo entstehen. Ziel des Museums soll es demnach sein, zu zeigen, wie das Zusammenspiel von Ägyptens integrativer Kultur mit den islamischen Lehren der Toleranz den Grund für eine blühende Religionsvielfalt geschaffen habe. Derzeit berate ein Gremium aus den Direktoren des Kairoer Ägyptischen Museums und des Islamischen Museums sowie einem früheren Minister für Altertümer über die Auswahl der Exponate.

Designer Milla: Einheitsdenkmal gehört in den Osten Es vor dem Reichstag zu errichten, sei "historischer Unsinn" Das in Berlin geplante Einheitsdenkmal gehört nach Ansicht des mit dem Projekt betrauten Kreativdirektors Johannes Milla "definitiv" in den Osten der Stadt. "Denn dort, nicht in Westberlin, wagten sich mutige Bürger auf die Straße, wagten den Widerstand gegen das SED-Regime", sagte Milla der "Berliner Zeitung". "Diese Bürger in Westberlin zu ehren, wäre historischer Unsinn." Derzeit macht sich eine Bürgerinitiative mit einer auf 77 Tage angesetzten allabendlichen Demonstration dafür stark, das Einheitsdenkmal nicht vor dem Berliner Schloss, sondern vor dem Reichstag zu errichten. Er gehörte während der Teilung der Stadt zum Westen, die Mauer verlief unmittelbar dahinter. Milla, dessen Stuttgarter Firma Milla & Partner den Wettbewerb zum Denkmal gewonnen hat, verwies auf die Beschlüsse des Bundestags. Schon damals seien beide Varianten in der Debatte gewesen, das Parlament habe sich aber ausdrücklich für den Platz vor dem Schloss entschieden, sagte er.

Clueso kritisiert Politiker in Flüchtlingsdebatte "Wir können Menschen nicht ersaufen lassen", sagt der Sänger Der Sänger Clueso ist entsetzt über politische Äußerungen in der aktuellen Flüchtlingsdebatte. "Es gibt Menschen, die haben Hass in sich, den kriegst du nicht weg. Es gibt aber auch Menschen, die kann man mit Argumenten wieder rüberholen und wachmachen. Wenn die sich von Politikern in diesem Land aber bestätigt fühlen, entwickelt sich zunehmend eine Meinung, die unmenschlich ist", sagte der Erfurter Musiker der Deutschen Presse-Agentur. Der Songwriter, der am 24. August sein Album "Handgepäck" veröffentlicht, unterstützt die durch Spenden finanzierte Seenotrettungsorganisation "SOS Mediterranée". "Wir können Menschen nicht ersaufen lassen, nur weil wir momentan nicht die passende Lösung für alles haben." Wenn sich Menschen mit ihren Kindern auf eine so gefährliche Reise machten, hätten sie auch einen "verdammten Grund" dafür, sagte der 38-Jährige.

Bariton Kränzle: Klassik wird zunehmend zum Zirkus Festivals und Arienabende führten zu "Häppchenkultur" Aus Sicht des Augsburger Baritons Johannes Martin Kränzle verkommt die klassische Musik durch die Festivalkultur zunehmend zu einem Zirkus. Die Konzertveranstalter hätten Angst, dass das Publikum nicht mehr bei der Stange bleibe, und so seien immer neue Highlights die Folge, sagte der Künstler der "Augsburger Allgemeinen" . "Ich entdecke auch einen Verlust an Konzentrationsfähigkeit." Die Leute wollten sich nicht mehr recht auf eine dreistündige Aufführung konzentrieren. Kränzle singt in diesen Tagen bei den Bayreuther Festspielen den "Sixtus Beckmesser" in der Richard-Wagner-Oper "Die Meistersinger von Nürnberg". Kritisch äußert sich der Sänger zu Arienabenden. "Schnell einsteigen, schnell aussteigen. Häppchenkultur." , so der 56-Jährige.

Harvey Weinsteins Versicherungen wollen nicht zahlen Gegenklage eingereicht Harvey Weinsteins Versicherungen wollen nicht für seine Anwaltskosten aufkommen. Der Versicherungsgigant Chubb sowie weitere Versicherer argumentierten vor Gericht, dass die mit Weinstein abgeschlossenen Policen sexuelles Fehlverhalten nicht abdeckten. Weinsteins Anwälte hingegen erklärten, dass seine Versicherungen sich unfairerweise auf die Seite von Frauen geschlagen hätten, die zahlreiche Klagen wegen sexueller Nötigung gegen ihn eingereicht haben. Die Versicherungen versuchten nun, sich ihrer Zahlungspflicht zu entziehen. Der 66-Jährige hat Gegenklage gegen Chubb und ihre Zweigfirmen eingereicht, er wirft ihnen Vertragsbruch vor. Seine Anwälte fordern, dass die zivilrechtlichen Verfahren ruhen, bis die strafrechtliche Frage geklärt ist. Nach Zählung der Versicherungen wurden allein seit vergangenem Jahr 18 Klagen gegen Weinstein und seine frühere Firma eingereicht.

Koskys "Meistersinger von Nürnberg" gefeiert Bayreuther Festspiele hochpolitisch Bei den Bayreuther Festspielen ist am Abend die Wiederaufnahme der "Meistersinger von Nürnberg" gefeiert worden. Es gab aber auch Buhrufe für Regisseur Barrie Kosky. "Was ist nun dieses Nürnberg?" - das sei seine zentrale Überlegung gewesen, schreibt er im Programmheft. Nürnberg sei für Wagner ein Paradies, eine Utopie, gewesen, die er im Kleinen in der Villa Wahnfried gefunden habe. Für viele andere sei Nürnberg aber die Stadt der großen Reichsparteitage der Nationalsozialisten. So stellte Kosky den viel diskutierten Antisemitismus Richard Wagners in den Mittelpunkt und brachte ein Plädoyer gegen Fremdenhass und für Toleranz auf die Bühne. Der Intendant der Komischen Oper Berlin hat als erster jüdischer Regisseur in Bayreuth inszeniert. Als weitere Wiederaufnahmen folgen dann noch "Der fliegende Holländer" und "Die Walküre".

Polnischer Jazz-Trompeter Tomasz Stanko ist tot Vater des europäischen Free Jazz starb im Alter von 76 Jahren Der polnische Jazz-Trompeter und Komponist Tomasz Stanko ist am Sonntag im Alter von 76 Jahren gestorben, wie die Tochter des Künstlers mitteilte. Stanko stammte ursprünglich aus Rzeszow in Südostpolen. Ab Ende der 1950er Jahre war er zunächst in seinem Heimatland und dann auf der ganzen Welt auf der Suche nach neuen musikalischen Inspirationen und Ausdrückformen. Die Wochenzeitschrift "The New Yorker" nannte Stanko "einen der originellsten und innovativsten Jazztrompeter der Welt". Der Musiker war der erste Gewinner des Europäischen Jazzpreises des Österreichischen Musikamtes im Jahr 2002. Zwölf Jahre später verlieh ihm die Französische Jazzakademie den Europäischen Musikerpreis. Stanko nahm etwa 40 Platten auf, erhielt den Deutschen Schallplattenpreis und spielte beispielsweise mit Cecil Taylor oder Dave Holland.