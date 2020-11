Unternehmer Dirk Roßmann "Brasilien reißt der Erde momentan die Lunge raus"

Dirk Roßmann im Gespräch mit Axel Rahmlow

Abgeholzter Regenwald: Dirk Roßmann prangert an, dass Brasilien mit der Zerstörung des Amazonas-Regenwalds den Klimawandel vorantreibt. (imago images / Joerg Boethling)

Der Gründer der Drogeriekette Rossmann hat einen Öko-Thriller geschrieben: In "Der neunte Arm des Oktopus" beschreibt er, wie Politiker versuchen, den Klimawandel zu stoppen. Mit seinem Buch wolle er die Menschen aufrütteln, sagt Dirk Roßmann.

Als Romanautor kannte man Dirk Roßmann bisher nicht. Nun hat der Gründer und Geschäftsführer der Drogeriemarktkette Rossmann einen Thriller über den Klimawandel veröffentlicht. Wie es dazu kam? Vergangenes Jahr im Dezember sei er 14 Tage lang jede Nacht wach geworden, erzählt der Unternehmer. Und in diesem Zustand zwischen "wachsein und träumen" habe sich die Idee für seinen Roman "Der neunte Arm des Oktopus" förmlich aufgedrängt.

Greta Thunberg fehlt Entscheidungsmacht

Sein Thriller spielt in der Zukunft, in der die Menschheit verzweifelt gegen den Klimawandel und seine Folgen kämpft und Politiker mit drastischen Maßnahmen versuchen, dem Problem noch Herr zu werden.

"Mir ist klar geworden, das Greta Thunberg wirklich Macht hat. Sie beeinflusst Menschen in Südamerika, in Europa, in Asien. Aber sie hat überhaupt keine Entscheidungsmacht. Und da habe ich mir wenigstens mal fiktiv mir vorgestellt, was wäre, wenn die USA, China und Russland den Ernst der Lage verstehen würden", sagt Dirk Roßmann.

Er habe eine Utopie geschrieben, sagt Roßmann. Denn, wenn man nicht sofort handeln würde, würden die Menschheit durch den Klimawandel große Katastrophen ereilen.

"Das Land Brasilien reißt der Erde momentan die Lunge raus, indem die gesamten tropischen Regenwälder zerstört werden", so Roßmann. Die Welt habe keine Zeit mehr für Diskussionen und Meinungsaustausch, ist sich der Unternehmer sicher. Die Probleme müssten sofort angepackt werden. "Da ich diese Weltprobleme auch nicht alleine lösen kann, wollte ich mit meinem Buch die Menschen aufrütteln."

Schreiben als Stressfaktor

Das kreative Schreiben sei für ihn anstrengend und "Stress pur" gewesen, berichtet Roßmann. "Ich bin im Sommer schwer krank geworden. Ich hatte eine schwere Magenschleimhautentzündung, ich hatte 180 Blutdruck. Ich bin kein geübter Thriller-Schreiber, ich stand enorm unter Druck." Am Ende hätten ihm zwölf Mitarbeiter geholfen, allein acht Rechercheure stellte Roßmann ein, denn sein Roman enthalte viel Wissen.

Dirk Roßmann: Der neunte Arm des Oktopus

Bastei Lübbe, Köln 2020

400 Seiten, 20 Euro

