In diesem Jahr wird kein Literaturnobelpreis verliehen. Erst 2019 soll er auch für 2018 vergeben werden. Die Lesart-Redaktion stellt schon jetzt ihre Kandidaten vor. Und für Kolja Mensing kommt da nur ein Schriftsteller infrage.

Wenn es diesem Jahr einen Literaturnobelpreis geben würde, dann müsste ihn natürlich endlich Haruki Murakami bekommen. Auf den japanischen Schriftsteller würde ich bei Ladbrokes mein letztes Geld verwetten - und das nicht nur, weil er zu den Superstars auf dem internationalen Literaturmarkt gehört.

Für mich ist Haruki Murakami einer der wichtigsten Vertreter einer neuen, globalisierten Literatur: Romane wie "Wilde Schafsjagd", "Mister Aufziehvogel" oder "Naokos Lächeln" sind einerseits fest in Japan verankert – über die matt schimmernden Oberflächen ihrer Texten huschen allerdings die Schatten der deutschen Romantik, der Sound erinnert an Chandler und Hammett und die masochistische Neigung seiner Protagonisten zur Melancholie erinnert genauso an Yasunari Kawabata wie an F. Scott Fitzgerald. Kultur als Remix: Wer verstehen will, wie die Welt durch japanische Zeichentrickserien, MTV und Facebook immer kleiner geworden ist – und warum muss sich trotzdem so verdammt verloren darin fühlen kann, der muss Haruki Murakami lesen.

Im Mai dieses Jahres kündigte die Schwedische Akademie an, für 2018 keinen Nobelpreis für Literatur zu vergeben. Vorausgegangen war ein Belästigungs- und Korruptionsskandal, der im Rahmen der #metoo-Debatte an die Öffentlichkeit kam. Mehrere Mitglieder der Jury legten daraufhin aus Protest ihre Arbeit nieder. Der Nobelpreis für Literatur soll nun im nächsten Jahr für 2018 und 2019 gemeinsam verliehen werden. Zunächst müsse man sich intern wieder neu aufstellen.