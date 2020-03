Unsere Computerspieletipps Games fürs Daheimistan

Von Marucs Richter

Im Computerspiel "Lovers in a Dangerous Spacetime" geht es mit dem Kaugummiraumschiff durch den Weltraum. (Asteroid Base/Screenshot Youtube)

Wir sollen am besten zu Hause bleiben. Damit einem die Decke nicht komplett auf den Kopf fällt, stellt unser Computerspiel-Experte fünf Games vor, die man allein oder auch mit anderen zusammen spielen kann.

The Longing



Eine kleine schattenhafte Gestalt ist in einem unterirdischen Königreich für 400 Tage eingeschlossen. Als Spieler und Spielerin kann man diese 400 Tage – in Echtzeit! – einfach abwarten. Oder man erkundet in langsamen, tapsigen Schritten das handgezeichnete Unterreich und vertreibt sich die Zeit damit, die eigene Wohnhöhle zu verschönern. Das Slow Food unter den Computerspielen: genussvoll und meditativ.

http://www.399d-23h-59m-59s.com

Windows, macOS, 14,99 Euro

"The Longing" kann auch in Echtzeit - 400 Tage - gespielt werden. (Studio Seuz/Screenshot Youtube)

Stardew Valley



Wer hat nicht schon mal davon geträumt, aufs Land zu ziehen? Hier schenkt uns Großvater eine Farm im malerischen Pixeltal Stardew Valley. Man kann hier die Zeit damit verbringen, sich um seine Gemüsebeete zu kümmern und die Stadtbewohner kennenzulernen - oder aber einen effizienten landwirtschaftlichen Produktionsbetrieb aufzubauen und die Welt zu erforschen. Niedrige Einstiegshürden, aber langanhaltender Spielspaß! Kann man – außer auf Smartphones – auch zu viert online spielen!

https://www.stardewvalley.net

Windows, macOS, Nintendo Switch: 13,99 Euro

Xbox One, Playstation 4, Playstation Vita: 14,99 Euro

iOS, Android: 8,99 Euro



Endlich aufs Land ziehen, sagt sich der eine oder die andere. Mit „Stardew Valley“ kann es virtuell schon mal losgehen. (Screenshot www.stardewvalley.net)

Tricky Towers



Tetris-Steine fallen vom Himmel, folgen aber nicht ganz denselben Regeln: Sie fallen physikalisch korrekt, können also auch schief liegen bleiben oder wegrutschen. Und es geht nicht darum, geschlossene Reihen zu bilden, sondern möglichst hoch zu bauen. Dazu gibt es kleine Spezialfähigkeiten, um die Gegner zu ärgern und sich selbst zu helfen. Möge der beste Stapler gewinnen!

https://www.trickytowers.com

Windows, macOS, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch: 14,99 Euro



„Tricky Towers“ ist so ähnlich wie Tetris und es können mehrere Personen zusammenspielen. (WeirdBeard/Screenshot Youtube)

Lovers In A Dangerous Spacetime

Wer lieber gemeinsam spielen will, besteigt das Kaugummiraumschiff und vertreibt die bösen Hassmonster, die die Liebe entführt haben. Das Besondere: Man muss zusammenarbeiten, da in dem Raumschiff verschiedene Stationen wie Steuerung, Schutzschild und Schießstationen besetzt werden müssen. Dadurch können auch Superspezialexperten und -Expertinnen mit Anfängern und Anfängerinnen zusammenarbeiten, weil man sich gegenseitig unterstützt und Gefälle in den jeweiligen Fähigkeiten kompensiert werden.



http://www.loversinadangerousspacetime.com

Windows, macOS, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch: 14,99 Euro

Beim Spiel “Lovers In A Dangerous Spacetime” muss man zusammenarbeiten, sonst kommt man nicht weit. (Asteroid Base/Screenshot Youtube)

Diablo 3



Kaum ein anderes Spiel ist besser als digitales Lagerfeuer geeignet, das auch Anfängern und Anfängerinnen Spaß bereitet. Das grundlegende Spielprinzip ist ebenso einfach wie befriedigend: Monster totklicken, Schätze sammeln, besser werden, größere Monster suchen. Hervorragend, um sich zu unterhalten, während man die – zugegebenermaßen manchmal etwas blutige – Spielwelt erkundet, bietet Diablo 3 aber auch taktische Herausforderungen, wenn man sie sucht. (Und es gibt eine kostenlose Probeversion.)

https://eu.diablo3.com/de/

Windows, macOS: 19,99 Euro

Xbox One: 69,99 Euro

Playstation 3 & 4, Xbox 360: 39,99 Euro

Nintendo Switch: 59,99 Euro



"Diablo 3" fordert einen auch taktisch heraus, wenn man das möchte. (Blizzard Entertainment/Screenshot Youtube)