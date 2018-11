Union im Wandel Was kommt nach Merkel?

Moderation: Monika van Bebber

Tritt als CDU-Vorsitzende ab: Kanzlerin Angela Merkel (Kay Nietfeld/dpa)

Zwei Politiker und ein Lobbyist haben nun bekanntgegeben, für den CDU-Vorsitz zu kandidieren: Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz wollen ihn einnehmen. Wer auch immer ins Amt gewählt wird: Unsere Gäste diskutieren, welche Folgen das haben könnte.

Angela Merkel kündigt ihren Rückzug an und viele in der CDU atmen auf. Das Rennen um die Nachfolge ist eröffnet, binnen kurzer Zeit meldeten sich mehrere Bewerber: Merkels Parteikollegen Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn konkurrieren um den Parteivorsitz, außerdem will Rechtsanwalt und Lobbyist Friedrich Merz in die Politik zurückkehren und Merkel beerben. Dabei geht es nicht nur um ein neues Gesicht: Merkel gilt als Meisterin des Pragmatismus. Der könnte sich nun überlebt haben, wie auch das angeblich postideologische Zeitalter.

Ob Angela Merkels Nachfolger so pragmatisch handeln werden wie sie, ist offen. Doch alle rechnen damit: Wer ihr Parteiamt übernimmt, kann auch Kanzler bzw. Kanzlerin werden. Es geht also um viel, und in der CDU wird ganz ungewohnt offen diskutiert. Die Partei scheint befreit, aber auch unsicher über den Weg, der nun einzuschlagen ist.

Endet mit Angela Merkel eine Ära postideologischer Politik? Oder war diese Annahme immer ein Trugschluss? Steht die CDU vor einem Rechtsruck? Werden konservative Wähler zur Union zurückkehren? Verliert die AfD ihr Feindbild - und ihre Daseinsberechtigung? Und: Werden wir Angela Merkel vermissen?

Darüber diskutieren:

Kristina Schröder, CDU-Politikerin, ehemals Bundesfamilienministerin

Robert Misik, Publizist, Wien

Ralph Bollmann, Publizist und Merkel-Biograph

Stefan Gruhner, Thüringen-Chef der Jungen Union