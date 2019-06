Kulturnachrichten

Donnerstag, 6. Juni 2019

Uni Münster gibt 1800 Jahre altes Kunstwerk zurück Das Archäologische Museum der Universität Münster gibt ein rund 1800 Jahre altes Kunstwerk an seinen Ursprungsort in Italien zurück. Grund: Die Uni hat den Marmorkopf 1964 für rund 3000 Mark von einem Hamburger Ingenieur erworben. Wie sich jetzt bei einer Bestandsanalyse für eine neue Ausstellung herausstellte, war der Kauf wohl nicht legal. Wie genau der heute verstorbene Hamburger das Kunstwerk, das er für eine Nachbildung Alexander des Großen hielt, in seinen Besitz brachte, ist heute laut Professor Achim Lichtenberger nicht mehr zu klären. Am 19. Juni wird das Kunstwerk offiziell im Beisein von Vertretern der Uni Münster in der Deutschen Botschaft in Rom übergeben.

Neues EU-Urheberrecht tritt in Kraft Nach monatelangem Protest tritt heute das neue EU-Urheberrecht in Kraft. Die EU-Staaten haben nun zwei Jahre Zeit, die Regeln in nationales Recht umzusetzen. Die Bundesregierung hatte angekündigt, bei der Reform möglichst auf die umstrittenen Uploadfilter zu verzichten. Dabei handelt es sich um Programme, die geschützte Inhalte schon beim Hochladen erkennen und aussortieren. Dadurch könnte nach Ansicht von Kritikern deutlich mehr als nötig blockiert werden. Vor den entscheidenden Abstimmungen des Europaparlaments und der EU-Staaten waren im Frühling Zehntausende vorwiegend junge Menschen gegen das Vorhaben auf die Straße gegangen.

YouTube verbietet rassistische Videos YouTube geht verschärft gegen Videos mit rassistischen und diskriminierenden Inhalten vor. Von nun an sind solche Videos auf der Plattform verboten. Dies betrifft auch Videos, die die Nazi-Ideologie verherrlichen oder den Holocaust leugnen. YouTube hat bereits vor zwei Jahren seine Maßnahmen gegen rassistische Videos verschärft. Mit den jetzigen Schritten werden den Angaben zufolge die Regeln zur Löschung solcher Videos präzisiert.

Evangelischer Buchpreis für Illustratorin Nora Krug Die Karlsruher Autorin und Illustratorin Nora Krug hat den mit 5.000 Euro dotierten Evangelischen Buchpreis 2019 erhalten. Sie wurde für ihr 2018 erschienenes Buch "Heimat - Ein deutsches Familienalbum" ausgezeichnet, in dem sie den Verstrickungen ihrer Familie im "Dritten Reich" nachspürt. Die Autorin erzeuge dabei einen wahren Sog, dem sich der Leser kaum entziehen könne, sagte Jury-Vorsitzender Christopher Krieghoff in Hannover. Krug, die Illustration an der New Yorker Parsons School of Design lehrt, wurde zur Preisverleihung in der Neustädter Hof- und Stadtkirche in Hannover per Skype-Konferenz zugeschaltet. 99 Bücher waren von Leserinnen und Lesern für den Evangelischen Buchpreis vorgeschlagen worden.

"Zeit Online" erhält Negativpreis für Datenumgang Das Internetportal der Wochenzeitung "Die Zeit", "Zeit Online", erhält den Negativpreis Big-Brother-Award für problematischen Datenumgang. Das teilte die Chefredaktion des Onlineportals mit. Der Big-Brother-Award der Datenschützer-Initiative Digitalcourage wird am Samstag in Bielefeld vergeben. Die Kurz-Begründung der Preisjury wies die Redaktion in Teilen zurück. Die Datenschützer werfen dem Portal den Einsatz von Werbetrackern vor. Damit können die Seitenaufrufe registriert und den Nutzern speziell auf sie zugeschnittene Werbung präsentiert werden. Zudem wird die Nutzung von Google-Diensten bei dem Projekt "Deutschland spricht" kritisiert, das Personen mit unterschiedlichen Haltungen zusammenbringen soll.