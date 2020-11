Ungarnischer Museumschef in der Kritik

Sonntag, 29. November 2020

Der Britische Kulturminister Oliver Dowden hat in einem Interview mit der "Daily Mail on Sunday" angekündigt, dass er Netflix schriftlich dazu auffordern werde, die Erfolgsserie "The Crown" als "Fiktion" zu deklarieren. Dies solle zu Beginn jeder Folge geschehen. Dowden nannte "The Crown" ein "wunderbar produziertes Stück Fiktion", warnte aber davor, dass ohne den von ihm angeregten Hinweis eine ganze Generation von Zuschauern, die die tatsächlichen Ereignisse nicht mehr persönlich miterlebt hat, die Fernsehserie mit der Realität verwechselt. Kritiker werfen Drehbuchautor Peter Morgan vor, ständig mit "alternativen Fakten" zu arbeiten, um die Spannung zu erhöhen. Die sozialen Netzwerke von Prinz Charles und seiner Ehefrau Camilla Parker-Bowles waren zeitweise mit Hassmails und auch Morddrohungen überschwemmt worden. Auch der Bruder von Prizessin Diana, Charles Spencer, hatte sich für eine Markierung der Serie als Fiktion ausgesprochen.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat 118 unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Bei der im Livestream aus der Berliner Staatsbibliothek Unter den Linden übertragenen Preisverleihung gingen die drei ersten, mit jeweils 25.000 Euro dotierten Preise an die Buchhandlung "Buchstabe" in Neustadt in Holstein, an die Kinder- und Jugendbuchhandlung "Der kleine Laden" in Bonn und an "Wist - Der Literaturladen" in Potsdam. Der Preis wird seit 2015 jährlich in drei Kategorien an Buchhandlungen verliehen, deren Jahresumsatz in den vergangenen drei Jahren unter einer Million Euro lag. Es gehe dabei um kleine, inhabergeführte Buchhandlungen, "die ein anspruchsvolles und vielseitiges literarisches Sortiment oder ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten", hieß es. Auch innovative Geschäftsmodelle oder das Engagement im Bereich der Lese- und Literaturförderung für Kinder und Jugendliche würden berücksichtigt. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von 850.000 Euro vergeben.