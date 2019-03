Kulturnachrichten

Donnerstag, 14. März 2019

Ungarn ehrt antisemitischen Schriftsteller Ungarns rechts-nationaler Ministerpräsident Viktor Orban hat einem für antisemitische Äußerungen bekannten Schriftsteller eine hohe staatliche Ehrung zukommen lassen. Der Dichter und Essayist Kornel Döbrentei (72) erhielt den Lorbeerkranz Ungarns, berichteten ungarische Medien. Die Auszeichnung wird für schriftstellerische Leistungen vergeben, die Zuerkennung schlägt der Ministerpräsident vor. Döbrentei hatte unter anderen 2004 in einer Rede bei einem Protest der Rechten erklärt: "Falsche Propheten in Verkleidungen und Masken - nur ihr Bart ist echt - dirigieren den moralischen Holocaust am Ungartum." Als sich der Ungarische Schriftstellerverband damals nicht von Döbrentei distanzierte, führte dies zum Austritt von mehr als 100 Mitgliedern, unter ihnen Imre Kertesz, Peter Nadas, Peter Esterhazy, Magda Szabo und György Konrad.

Musiker Leopold Kozlowski-Kleinman gestorben Der Klezmer-Musiker Leopold Kozlowski-Kleinman ist tot. Aus Galizien stammend galt er als letzter Klezmer seiner Heimat im Osten Europas. Kozlowski-Kleinman überlebte als einziger seiner Familie den Holocaust. Als Pianist arbeitete er mit dem Geiger Itzhak Perlman und war musikalischer Berater bei Steven Spielbergs Film "Schindlers Liste" von 1993. Leopold Kozlowski-Kleinman starb am Dienstag im Alter von 100 Jahren.

Minister einigen sich auf Umgang mit kolonialem Erbe Kulturgüter aus kolonialem Kontext sollen an die Herkunftsländer zurückgegeben werden. Vorrang bei der Aufarbeitung des Sammlungsgutes soll den menschlichen Überresten aus kolonialen Kontexten zukommen, heißt es in einer am Mittwoch in Berlin verabschiedeten gemeinsamen Eckpunktepapier der Kulturminister. Besonders relevant seien Kulturgüter, die im Rahmen formaler Kolonialherrschaften des Deutschen Reiches nach Deutschland verbracht wurden. Museen sollen selbstständig und proaktiv Sammlungsgut identifizieren, für das eine Rückführung infrage kommt. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sprach von einer Anerkennung der historischen Verantwortung Deutschlands für sein koloniales Erbe. Mit den Herkunftsstaaten werde ein Dialog der Partnerschaft und Würde angestrebt.

Ehepaar Ladenburger erhält Bürgerpreis der Zeitungen Friederike und Clemens Ladenburger haben für die nach ihrer ermordeten Tochter benannten Stiftung den "Bürgerpreis der deutschen Zeitungen" erhalten. Die Stiftung sei aus Mut und Kraft und wirklicher menschlicher Größe entstanden, würdigte die Frau des Bundespräsidenten, Elke Büdenbender, das Engagement des Ehepaares. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) werde ihnen verliehen, weil sie mit der Stiftung dem Dunklen, das sie erlebten, trotzten, "weil sie nicht zulassen, dass der Hass von ihnen Besitz ergreifen, weil sie Marias Licht weiter leuchten lassen", so Büdenbender. Die Tochter Maria war Ende 2016 in Freiburg von einem afghanischen Asylbewerber getötet worden. Mit der Stiftung setzte das Ehepaar in "lauten Zeiten leise Töne entgegen", betonte Büdenbender. Nach dem Mord an Maria habe das Ehepaar immer zu Besonnenheit aufgerufen und nicht zugelassen, dass laute Stimmen das Schicksal ihrer Tochter instrumentalisierten.