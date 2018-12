Kulturnachrichten

Freitag, 28. Dezember 2018

Ungarn: Denkmal von Imre Nagy abgebaut Sattdessen sollen Opfer der kommunistischen Räterepublik geehrt werden Über Nacht ist das Denkmal zu Ehren von Imre Nagy, einer Schlüsselfigur des antistalinistischen Ungarnaufstands von 1956, in Budapest abgebaut worden. Das berichteten ungarische Medien. An seine Stelle soll die Rekonstruktion eines Monuments kommen, das die Opfer der kommunistischen Räterepublik Ungarns von 1919 ehrt. Das Original dieses Denkmals war in den 1930er Jahren vom rechtsautoritären Regime unter Miklos Horty dort errichtet worden. Es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von den Kommunisten abgerissen. Nagy ist bei der aktuellen rechtsnationalen Regierung von Viktor Orban in Ungnade gefallen, weil er Kommunist war. Nagy gehörte zum antistalinistischen Flügel der Kommunistischen Partei. Er wurde während des 1956er Aufstands von seiner Partei zum Ministerpräsidenten ernannt und bildete eine Mehrparteienregierung.

Wiener Philharmoniker gründen eigene Akademie Zwölf Musiker sollen im ersten Jahrgang aufgenommen werden Die Wiener Philharmoniker bilden ihren Nachwuchs künftig selbst aus. Zum 1. September will das weltbekannte Orchester eine Akademie gründen und im ersten Jahrgang zwölf Musiker aufnehmen, wie Geschäftsführer Michael Bladerer in Wien mitteilte. Die zweijährige Ausbildung stütze sich dann vor allem auf wöchentlichen Einzelunterricht, Kammermusik und Einheiten im Orchester. Bewerben können sich talentierte Nachwuchsmusiker im Alter zwischen 18 und 27 Jahren.

Grütters: Europäisches Kulturerbejahr war Erfolg Permanente europäische Kulturerbe-Plattform soll geschaffen werden Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat das zu Ende gehende Europäische Kulturerbejahr 2018 als Erfolg bezeichnet. Es habe "unter Beteiligung von Millionen Menschen in ganz Europa eindrücklich gezeigt, dass wir aus unserem historischen Erbe heraus großes Vertrauen in die gemeinsame Zukunft Europas schöpfen könne", erklärte die CDU-Politikerin in einer Mitteilung. Auch die Präsidentin des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, Brandenburgs Kultur- und Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD), zog ein positives Fazit. Es sei gelungen, die kulturelle Vielfalt des Kontinents in den Blickpunkt zu rücken und damit auch wieder "Lust auf Europa" zu machen. Münch kündigte an, dass eine permanente europäische Kulturerbe-Plattform geschaffen werden solle, um den Erhalt und die Vermittlung des Kulturerbes sowie die Vernetzung von Einrichtungen weiter voranzutreiben.

Demoaufruf: Keine Konsequenzen für Theater-Chef Keine dienstaufsichtsrechtlichen Schritte gegen Matthias Lilienthal Der Chef der Münchner Kammerspiele, Matthias Lilienthal, muss nach einem Aufruf zur "#ausgehetzt"-Demonstration im Sommer nicht mit Konsequenzen rechnen. Oberbürgermeister Dieter Reiter werde keine dienstaufsichtsrechtlichen Schritte gegen Lilienthal einleiten, teilte die Stadt mit. Die Münchner Stadtrats-CSU hatte versucht, den städtischen Kammerspielen - und ebenso dem Volkstheater - einen Aufruf zu der Demonstration "#ausgehetzt - gemeinsam gegen die Politik der Angst" zu verbieten, die sich vor allem gegen die Flüchtlingspolitik der CSU und einen Rechtsruck in Deutschland richtete. Die Christsozialen sahen die Neutralitätspflicht für städtische Einrichtungen verletzt und forderten "dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen".

Berlin plant Gratis-Tage in Museen So sollen Menschen erreicht werden, die sonst nicht ins Museum gehen In den Berliner Landesmuseen soll es künftig an bestimmten Tagen freien Eintritt geben. Geplant sei, in den Landesmuseen eine eintrittsfreie Zeitspanne einzurichten und diese mit neuen Vermittlungsangeboten zu kombinieren, sagte Kultursenator Klaus Lederer der "Berliner Morgenpost". Es gehe dabei um einen eintrittsfreien Tag pro Woche oder pro Monat. "Wir reden gerade mit den Häusern, was sie leisten können und wie sie etwas bieten können, was dann auch das Publikum anspricht", sagte der Senator. Es gehe nicht nur darum, regelmäßige Museumsgänger finanziell zu entlasten. Das Ziel sei vielmehr, auch solche Menschen zu erreichen, die sonst nicht den Weg in Kultureinrichtungen fänden.

ARD schließt Gang nach Karlsruhe nicht aus Verfassungsklage sei aber "Ultima Ratio", sagte ARD-Vorsitzender Ulrich Wilhelm Im Ringen um die künftige Höhe des Rundfunkbeitrags schließt die ARD eine Verfassungsklage nicht aus. Falls nicht alle Landtage zustimmen, "bliebe als Ultima Ratio die Klärung beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe", sagte der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm in München. "Dies würde freilich eine jahrelange Hängepartie bedeuten. In dieser Zeit könnte nicht ordnungsgemäß gearbeitet werden." Jeder Haushalt in Deutschland muss derzeit 17,50 Euro pro Monat für ARD, ZDF und Deutschlandradio zahlen. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten macht 2019 erneut einen Vorschlag zur Beitragshöhe. Die anschließende Entscheidung der Ministerpräsidenten muss von allen 16 Landtagen ratifiziert werden.

Gottschalk bekommt Literatursendung "Gottschalk liest?" soll viermal im Jahr ausgestrahlt werden Der Bayerische Rundfunk plant eine Fernseh-Literatursendung mit Thomas Gottschalk. "Gottschalk liest?" starte im Frühjahr 2019. Viermal im Jahr werde der 68-Jährige in verschiedenen Regionen mit Gästen über deren Neuerscheinungen und andere Kulturthemen sprechen, teilte der Sender am mit. Thomas Gottschalk, der Germanistik und Geschichte für das Lehramt studiert hat, fühle sich "reif für eine Büchersendung". Der Sender zitiert in mit den Worten: "Zum Lesen haben die meisten heute eine App - ich habe zumindest drei Semester Germanistik."

Theaterstück lotet die Ära Merkel aus "Angela I." von Katja Hensel soll Ende Februar uraufgeführt werden Nach Altkanzler Helmut Kohl und US-Präsident Donald Trump bekommt jetzt auch Angela Merkel ein eigenes Theaterstück. Nach Ansicht von Autorin Katja Hensel ist sie eine spannende Figur für die Bühne. "Sie überrascht permanent. Es gibt so viele Facetten an dieser Frau, die im Unklaren bleiben." In der Tragikomödie "Angela I." geht es aber nicht um ihr Leben oder ihre politische Karriere, sondern um grundsätzliche Fragen wie Macht, Politikverdrossenheit und die Entfernung zwischen Politikern und Bürgern. Die Bremer Shakespeare Company hat bereits mit den Proben begonnen. Für Ende Februar ist die Uraufführung geplant.

Cumberbatch spielt Brexit-Vorkämpfer Cummings "Sherlock Holmes"-Darsteller übernimmt Hauptrolle in britischem TV-Drama Benedict Cumberbatch wird die Hauptrolle in einem TV-Drama über den EU-Ausstieg Großbritanniens spielen. In „Brexit -The Uncivil War" wird der britische Filmstart den Leiter der "Vote Leave"-Kampagne, Dominic Cummings, darstellen. Im Mittelpunkt steht die umstrittene Strategie, mit der die EU-Gegner 2016 das Brexit-Referendum für sich entschieden. Der in der Öffentlichkeit wenig bekannte Cummings arbeitete zunächst als Berater von Europaskeptikern. Dann führte er die Kampagne "Vote Leave" an, die sich für einen Brexit stark machte. Unter anderem setzte er dabei auf eine datenbasierte Kampagne in den sozialen Netzwerken. Cumberbatch erklärte, die Welt durch Cummings' Augen zu sehen sei eine "Herausforderung" gewesen. Er selbst hatte sich für einen Verbleib in der EU ausgesprochen. "Brexit: The Uncivil War" wird im britischen Sender Channel 4 am 7. Januar gezeigt.

Die brasilianische Musikerin Miúcha ist tot Sängerin und Komponistin starb im Alter von 81 Jahren In Rio de Janeiro ist eine der populärsten brasilianischen Musikerinnen gestorben. Medienberichten zufolge starb Miúcha nach einer jahrelangen Krebserkrankung im Alter von 81 Jahren. Die Sängerin und Komponistin, die mit bürgerlichem Namen Heloísa Maria Buarque de Holanda hieß, wechselte in ihrer rund 40 Jahre währenden Karriere zwischen Bossa Nova, Samba und der sogenannten Música Popular Brasileira. Die Tochter eines bekannten Historikers und einer Pianistin musizierte unter anderem mit dem Jazz-Saxofonisten Stan Getz und dem Sänger Antônio Carlos Jobim und brachte 14 Alben heraus. Acht Jahre war sie mit João Gilberto verheiratet, der als einer der Väter des Bossa Nova gilt.