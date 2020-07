Ungarische Regierung unterwirft Filmuniversität

Samstag, 4. Juli 2020

Trotz des Protests hunderter Kunst- und Kulturschaffender soll die angesehene Budapester Universität für Schauspiel- und Filmkunst an eine regierungstreue Stiftung übergeben werden. Ein entsprechendes Gesetz wurde mit den Stimmen des Regierungslagers vom ungarischen Parlament verabschiedet. Kritiker sehen darin einen weiteren Schritt des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban, autonome Kultur-Bereiche zu Gunsten einer völkisch-klerikalen Staatskultur zu verdrängen. Die Stiftung wird über die Führung, Lehre und Ausbildungsrichtlinien der Theater- und Filmuniversität bestimmen. Mehr als 200 Kulturschaffende protestierten in einer Petition gegen die Aufhebung der Universitätsautonomie.

Ein vor rund 35 Jahren gestohlener, wertvoller Kopf einer antiken römischen Kaiserstatue ist bei einem Auktionshaus in New York aufgetaucht. Das berichteten italienische Ermittler und das Kulturministerium in Rom am Freitag. Der Kopf der Statue von Kaiser Septimius Severus sei 1985 bei einem bewaffneten Überfall auf das Amphitheater in Santa Maria Capua Vetere bei Caserta im Kampanien gestohlen worden. Septimius Severus hatte von 193 nach Christus etwa zwei Jahrzehnte regiert. Das Kunstwerk sei bei dem Auktionshaus mit einem Wert von rund 400.000 bis 600.000 US-Dollar geschätzt und zur Versteigerung angeboten worden, hieß es. Italiens Spezialfahnder zum Schutz des kulturellen Erbes hätten den Kopf dort entdeckt. Nach der Vorlage von Beweisen für seine Herkunft hätten US-Stellen das Werk beschlagnahmt.