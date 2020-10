In den Ruinen der ehemaligen Psychiatrie auf Leros suchen heute Geflüchtete Schutz. (Lenny Rothenberg)

Auf der griechischen Insel Leros befindet sich einer der fünf EU-Hotspots, die zur Registrierung und Unterbringung von geflüchteten Menschen vor knapp fünf Jahren errichtet wurden. Containercamps mit Stacheldraht und viel Polizei – im Falle von Leros: alles auf dem Areal einer alten Psychiatrie. Dieser Ort wurde nicht zufällig gewählt. Eine komplexe Sozialgeschichte der unfreiwilligen Unterbringung großer Menschengruppen prägt die Insel und ihre Bewohner*innen.

Die Autorin Dinah Rothenberg wählte ihren Aufenthalt freiwillig und entschied sich für ein halbes Jahr auf der griechischen Insel. Der Autor Mohammed Ashour lebte über ein Jahr auf Leros: Unfreiwillig war er dort festgehalten und durchlief das zähe Asylverfahren.

In Gesprächen mit Zeitzeug*innen, Geflüchteten, Mitarbeiter*innen der NGO, Inselbewohner*innen, Tourist*innen und weiteren Akteur*innen auf Leros versuchen die Autor*innen, die vielschichtige Geschichte und die Zusammenhänge mit der gegenwärtigen Situation der Insel nachzuvollziehen.

Vielen Dank an Paula Bohm, Mailin Mengeringhaus und die Organisation ECHO100Plus.

Ursendung

It’s not a secret anymore

Ein Feature zur unfreiwilligen Unterbringung an Europas Grenze

Von Mohammed Ashour und Dinah Rothenberg

Regie: Dinah Rothenberg

Mit: Samir Fuchs, Oliver Urbanski, Birgitt Dölling sowie Autor und Autorin

Komposition: Timothy Crombie

Ton und Technik: Alexander Brennecke und Sonja Rebel

Dramaturgie: Julia Gabel und Johann Mittmann

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020

Länge: 55'22

Dinah Rothenberg (privat)Dinah Rothenberg lebt als freie Autorin in Berlin. Während ihres Studiums der Soziokulturellen Studien arbeitete sie sowohl für Radio und Fernsehen als auch für Print. Sie kuratierte diverse partizipative audio-visuelle Ausstellungen zu den Themen Migration und Flucht.