Kulturnachrichten

Donnerstag, 6. September 2018

Unesco-Kommission fordert Angebote für Analphabeten 12% der Berufstätigen in Deutschland fehlen Lese- und Schreibfähigkeiten Die Deutsche Unesco-Kommission (DUK) fordert aus Anlass des Weltalphabetisierungstages am Samstag mehr Angebote für Analphabeten in Deutschland. Weltweit fehlten rund 750 Millionen Menschen grundlegende Lese- und Schreibfähigkeiten, so DUK-Präsidentin Maria Böhmer. In Deutschland seien es zwölf Prozent der Berufstätigen. Analphabeten in Deutschland hätten kaum Chancen, beruflich aufzusteigen, so Böhmer. Sie forderte, mehr in Angebote zur Alphabetisierung zu investieren. Auch die Alphabetisierung geflüchteter Menschen sei eine wichtige Voraussetzung für deren gesellschaftliche Teilhabe und müsse daher zügig umgesetzt werden. Zwei Drittel der weltweiten Analphabeten sind laut Unesco-Kommission Frauen. Rund 102 Millionen seien junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich die Lage kaum verbessert.

Zudem finden weltweit 192 Millionen Erwerbslose keine Arbeit, weil ihnen grundlegende Lese- und Schreibfähigkeiten fehlen, wie es hieß.

Facebook plant erstes Rechenzentrum in Asien Dafür wird eine Milliarde Dollar investiert Facebook will mehr als eine Milliarde Dollar für sein erstes Rechenzentrum in Asien ausgeben. Die Eröffnung sei für 2022 geplant, teilte das weltgrößte Internetnetzwerk mit. Die 170.000 Quadratmeter umfassende Anlage werde in Singapur errichtet - in der Nähe des Rechenzentrums von Google. Es würden Hunderte Arbeitsplätze entstehen. Facebook betreibt bisher Rechenzentren in den USA, in Irland, Schweden und baut derzeit eine Anlage in Dänemark.

Indien legalisiert Homosexualität Historische Entscheidung In Indien ist Homosexualität künftig nicht mehr strafbar: In einer als historisch gefeierten Entscheidung hob das Oberste Gericht des Landes ein mehr als 100 Jahre altes Verbot auf, das homosexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen unter Strafe stellte. Die fünf Richter in Neu-Delhi urteilten einstimmig, diese Regelung sei verfassungswidrig. Das Urteil ist ein großer Erfolg für Homosexuelle und Transsexuelle in Indien, die seit Jahren die Abschaffung des Paragrafen 377 des indischen Strafgesetzbuches gefordert hatten. Das Urteil gilt auch deswegen als historisch, weil in der streng konservativen indischen Gesellschaft Homosexualität, ebenso wie vorehelicher Geschlechtsverkehr, oft tabu ist. In den vergangenen Jahren hat die schwul-lesbische Szene jedoch versucht, "die Mauer des Schweigens" mit Demonstrationen in den Metropolen zu brechen. Dennoch gibt es nur sehr wenige Inderinnen und Inder, die ihre Homosexualität öffentlich machen.

Norweger Hansen wird neuer Operndirektor in Prag Per Boye Hansen folgt auf die Slowakin Silvia Hroncova Der Norweger Per Boye Hansen wird neuer Operndirektor am Prager Nationaltheater. Der 60-Jährige werde die Stelle im September nächsten Jahres antreten, teilte die Leitung der wichtigsten tschechischen Bühne mit. Hansen studierte in Oslo und Essen und war von 2000 bis 2005 zunächst künstlerischer Betriebs- und dann Operndirektor an der Komischen Oper Berlin. Von 2012 bis 2017 war er Opernchef in Oslo. Prag sei eine Stadt mit einer großen Operntradition und er freue sich, diese weiterentwickeln zu dürfen, teilte Hansen mit. Von Hansen wird erwartet, dass er die Prager Opernszene stärker für internationale Kooperationen öffnet. "Ein Besuch der Oper sollte zu einem Hauptgrund für einen Besuch Prags werden", sagte der Norweger zu seinen Zielen.

"Neuschwanstein" bleibt geschützte Marke Bayerns Richter weisen Klage des Bundesverbandes Souvenir-Geschenke-Ehrenpreise ab "Neuschwanstein" bleibt nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) eine geschützte Marke des Freistaats Bayern. Die Luxemburger Richter wiesen eine Klage des Bundesverbandes Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise ab, der die Eintragung der Marke angefochten hatte. In erster Instanz hatte bereits das Gericht der EU dem Bundesland Recht gegeben, das mit der Marke laut Urteil unter anderen Porzellanwaren, Bier, Strumpfhalter und feine Backwaren schützen darf. Das unter König Ludwig II. in der zweiten Hälfte des 19.

Jahrhunderts erbaute Schloss Neuschwanstein gehört dem Freistaat Bayern. Unter anderem dort werden Waren unter dem Etikett "Neuschwanstein" vertrieben, die das Bundesland im Jahr 2011 beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum im spanischen Alicante eintragen ließ.