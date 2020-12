Kulturnachrichten

Dienstag, 15. Dezember 2020

Unesco fordert Priorisierung von Lehrern bei Impfung Die UN-Kulturorganisation Unesco hat die Regierungen weltweit dazu aufgefordert, Lehrern einen vorrangigen Zugang zu Corona-Impfstoffen zu ermöglichen. Generaldirektorin Azoulay sagte in einer Videobotschaft, Lehrer und pädagogisches Hilfspersonal müssten als eine vorrangige Gruppe betrachtet werden. Sie hob die Leistungen der Lehrer seit Beginn der Corona-Pandemie hervor. Als Schulen und andere Bildungseinrichtungen schließen mussten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, seien "Lehrer und Hilfspersonal an der Front geblieben." Da Bildungseinrichtungen "unersetzlich" seien, müssten Lehrer zu den ersten gehören, die geimpft würden.

Gesuchter nach Einbruch ins Grüne Gewölbe gefasst Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden einen der gesuchten Zwillinge aus dem Berliner Clan-Milieu gefasst. Der 21-Jährige sei in Berlin festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Dresdner Polizei. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Die Zwillinge sollen zusammen mit den drei bereits verhafteten Komplizen am 25. November 2019 in den historischen Teil des Dresdner Schatzkammermuseums Grünes Gewölbe eingebrochen sein und dort wertvollen Juwelen-Schmuck gestohlen haben.

Wim-Wenders-Doku in US-Filmarchiv aufgenommen Der Batman-Film "The Dark Knight" und die Musik-Dokumentation "Buena Vista Social Club" des deutschen Regisseurs Wim Wenders sind in das Filmarchiv der US-Regierung in Washington aufgenommen worden. Seit 1988 wählt die Kongressbibliothek jährlich 25 Filme aus, die von Fachleuten in ihrer ursprünglichen Fassung konserviert werden. In diesem Jahr sind es Spiel- und Dokumentarfilme aus dem Zeitraum von 1913 bis 2010 - darunter auch das Musical "Grease" und die Komödie "Lilien auf dem Felde" mit Sidney Poitier in der Hauptrolle, der dafür 1964 als erster Afroamerikaner mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde.