Kulturnachrichten

Freitag, 16. Juli 2021

Unesco beschäftigt sich mit Anträgen aus Deutschland Nach langer Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie tagt heute wieder das Welterbe-Komitee der Unesco. Bei der im chinesischen Fuzhou ausgerichteten Tagung beraten die Experten der UN-Kulturorganisation auch über fünf deutsche Anträge für die Welterbe-Liste. Darunter sind die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt und Teile des römischen Grenzwalls Limes. Diesen will die Bundesregierung zusammen mit Nachbarländern wie Österreich und den Niederlanden schützen lassen.

Nach Schließung öffnet heute wieder der Eiffelturm Nach monatelanger Corona-Pause öffnet der Eiffelturm am Freitag wieder für Besucherinnen und Besucher. Online waren die Tickets für den Tag der Wiedereröffnung bereits im Vorhinein ausverkauft. Das Pariser Wahrzeichen war wegen der Corona-Krise knapp ein Dreivierteljahr lang geschlossen. Schon im vergangenen Frühjahr hatte es wegen der Pandemie zeitweise schließen müssen. Wer auf den Eiffelturm will, muss sich an Maskenpflicht und Abstandsregeln halten. Ab dem 21. Juli müssen Erwachsene außerdem einen Test-, Impf- oder Genesungsnachweis vorzeigen. Ab diesem Tag gelten in ganz Frankreich neue Corona-Regeln.

Spendenkonto für hochwassergeschädigte Bauten Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat ein Sonderkonto für vom Hochwasser geschädigte denkmalgeschützte Bauten eingerichtet. Die Stiftung berichtete in Bonn von verzweifelten Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz über geschädigte Baudenkmale, die gerade frisch instandgesetzt worden waren. Die Eigentümer seien auf solidarische und schnelle Hilfe angewiesen, da oft Versicherungen die Bauwerke in gefährdeten Regionen gar nicht erst versicherten. Der Sprecher der Bonner Stiftung erinnerte an zurückliegende Flutkatastrophen an der Elbe in Sachsen und in Passau in Bayern. "So nah war uns das Wasser noch nie", sagte er.

Investigativjournalist de Vries ist gestorben Der bekannte niederländische Journalist Peter R. de Vries ist nach dem Anschlag auf ihn gestorben. Seine Familie erklärte in einer vom Sender RTL veröffentlichten Mitteilung, Peter habe bis zuletzt gekämpft, aber er habe den Kampf verloren. De Vries war vergangene Woche auf offener Straße in Amsterdam niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Als Investigativ-Journalist im Milieu der Organisierten Kriminalität hatte sich der 64-Jährige in den vergangenen Jahren profiliert. Nach der Tat wurden mehrere Männer festgenommen, darunter auch der mögliche Schütze. Die Tat gilt auch als Anschlag auf die freie Berichterstattung der Presse.

Direktor der Bosporus-Universität nach Protesten entlassen Nach monatelangen Protesten hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Rektor einer der angesehensten Universitäten des Landes entlassen. Melih Bulu wurde mit Hilfe eines Dekrets, das am Donnerstagmorgen herausgegeben wurde, von seinem Posten an der Bosporus-Universität in Istanbul abberufen. Bulu war in der Vergangenheit als Kandidat für die Regierungspartei AKP angetreten. Ein Grund für Bulus Entlassung wurde nicht genannt. Der Rektor war erst im Januar ernannt worden. Seitdem protestierten Studierende und Lehrende der Universität weitgehend friedlich gegen ihn und seine Verbindungen zur Regierung. Sie forderten, dass die Universität ihren Rektor selbst wählen dürfe. Bulus Stellvertreter Mehmet Naci Inci wurde vorläufig zum Rektor ernannt, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Kunstpalast Düsseldorf erbt Werke aus Sammlung Kemp Das Museum Kunstpalast Düsseldorf bekommt aus dem Erbe des Kunstsammlers Willi Kemp rund 120 Arbeiten im Wert von etwa 4,5 Millionen Euro. Darunter befinden sich das Gemälde "Death of Pompey" (1962) von Cy Twombly, die Skulptur "Rückenstütze eines feingliederigen Menschen (Hasentypus) aus dem 20. Jahrhundert" (1972) von Joseph Beuys sowie die sechsteilige fotografische Typologie "Hochofenköpfe" (1984) von Bernd und Hilla Becher, wie das Museum am Donnerstag mitteilte. Der im Dezember 2020 verstorbene Kunstsammler Willi Kemp sei dem Kunstpalast zu Lebzeiten eng verbunden gewesen, hieß es. 2011 habe er dem Museum bereits rund 3.000 Werke seiner über Jahrzehnte aufgebauten Kollektion moderner und zeitgenössischer Kunst geschenkt. Der Generaldirektor des Kunstpalastes, Felix Krämer, äußerte sich "glücklich und dankbar" für die Erbschaft. "Die von Willi Kemp aufgebaute Sammlung zählt zu den herausragenden Privatsammlungen im Bereich der Kunst nach 1950."

"Lange Nacht des Impfens" in Berliner Clubszene In Berlin arbeitet die Clubszene an einem besonderen Impfangebot für junge Menschen. Im August soll in der Arena in Treptow geimpft werden, während DJs auflegen. Man plane das gerade mit relevanten Größen aus der Clubszene und der Gesundheitsverwaltung, sagte der Sprecher der Berliner Clubcommission, Lutz Leichsenring. Die Arena sei eine etablierte Location im Feier-Epizentrum. Es sei dort möglich, auch unter Corona-Auflagen mit Licht- und Toneffekten zu arbeiten. Gesprochen wird laut Leichsenring über ein Angebot über mehrere Nächte hinweg. Es gehe um eine andere Uhrzeit und ein anderes Setting, so dass sich möglichst viele junge Menschen in einer anderen Atmosphäre freiwillig impfen ließen.