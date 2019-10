Kulturnachrichten

Freitag, 4. Oktober 2019

Unesco beklagt weltweiten Lehrermangel Weltweit fehlen nach Angaben der Deutschen Unesco-Kommission bis 2030 fast 69 Millionen Lehrerinnen und Lehrer. Am größten sei der Lehrkräftemangel in Subsahara-Afrika, erklärte die Organisation in Bonn zum Weltlehrertag am 5. Oktober. Dort gebe es in 70 Prozent der Staaten akute Personalengpässe. Auch Deutschland müsse nachbessern. Die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer, forderte die Bundesländer auf, dringend in die Ausbildung und Qualifizierung von Lehrern zu investieren. Nach aktuellen Schätzungen der Bertelsmann Stiftung könnten bis 2025 alleine an den Grundschulen mehr als 26.000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen.

Kinofilme vermitteln immer noch stereotype Rollenbilder Viele Kinofilme vermitteln laut einer Untersuchung immer noch ein stereotypes Rollenbild von Männern und Frauen. Das ist das Ergebnis des neuen Welt-Mädchenberichts der Kinderhilfsorganisation Plan International. Danach vermitteln viele Filme die Botschaft, dass Männer in Führungspositionen gehören und Frauen - selbst wenn sie als starke Persönlichkeiten gezeigt werden - meist Sexobjekte sind, teilte das Kinderhilfswerk mit. Die Studie hat die 56 umsatzstärksten Filme aus dem Jahr 2018 in 20 Ländern auf Genderstereotype untersucht.

Gedenkbaum für NSU-Mordopfer abgesägt Im sächsischen Zwickau ist ein Gedenkbaum in Erinnerung an das erste NSU-Mordopfer Enver Simsek abgesägt worden. Oberbürgermeisterin Pia Findeiß äußerte sich bestürzt und verurteilte eine "ruchlose Tat". Die Eiche war erst am 8. September in Erinnerung an Simsek gepflanzt worden. Die Stadtverwaltung erklärte, es lägen derzeit keine Erkenntnisse über die genaue Tatzeit und den oder die Täter vor. Die Stadt werde Anzeige erstatten. Die Rechtsextremisten Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos hatten den türkischen Blumenhändler Simsek im September 2000 in Nürnberg erschossen.

Trauerfeier für Günter Kunert Zwei Wochen nach dem Tod von Günter Kunert findet in Schenefeld im Kreis Steinburg eine öffentliche Trauerfeier für den Schriftsteller statt. Auch der Liedermacher und Dichter Wolf Biermann wolle dort Abschied nehmen, sagte Kunerts Adoptivtochter Lore Reimann als Organisatorin der säkularen Feier in der Bonifatiuskirche. Kunert, der damals noch in der DDR lebte, hatte 1976 als einer der ersten eine Protestresolution gegen die Ausbürgerung Biermanns aus der DDR unterzeichnet. Kunert, einer der großen deutschen Dichter der Gegenwart, war am 21. September im Alter von 90 Jahren gestorben.

Verborgener SS-Stollen entdeckt Im Steinbruch des ehemaligen NS-Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar ist ein unterirdischer Stollen entdeckt worden. Der Direktor der Stiftung KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Volkhard Knigge, sagte, der Stollen sei möglicherweise für Luftschutzzwecke vorgesehen gewesen, aber offensichtlich nicht benutzt worden. Die SS hatte in der Endphase des Krieges im Frühjahr 1945 von Häftlingen des Lagers mehrere Stollen im Steinbruch auf dem Ettersberg graben lassen. Im April 1945 öffnete die US-Armee zwei von ihnen und barg daraus tonnenweise Raubgut der SS, das unter anderem aus dem Vernichtungslager Auschwitz stammte.

Asche von Gandhi gestohlen In Indien ist die Asche von Unabhängigkeitskämpfer Mahatma Gandhi gestohlen worden. Während die Nation den 150. Geburtstag Gandhis beging, entfernten Unbekannte die sterblichen Überreste aus einem Denkmal in Zentralindien und beschmierten ein Bild des Nationalhelden mit dem Wort "Verräter", wie der Fernsehsender India Today berichtete. Das Denkmal war nach der Ermordung Gandhis 1948 errichtet worden. Gandhi hatte mit seinem gewaltfreien Widerstand die britische Kolonialmacht in die Knie gezwungen. Am 2. Oktober jährte sich seine Geburt zum 150. Mal.

"POLIN"-Museum seit Monaten ohne Direktor Das Museum der Geschichte der polnischen Juden "POLIN" ist seit vier Monaten ohne Direktor. Der bisherige Direktor Dariusz Stola hat zwar die Ausschreibung für den Direktorenposten bereits im Mai erneut gewonnen, aber Kulturminister Glinski hat seinen Vertrag bisher nicht verlängert. Der Minister macht kein Hehl daraus, dass dies mit der Person Stola zusammenhängt. Dieser hatte die PiS-Regierung mehrfach kritisiert und war auch mit einer Ausstellung über Antisemitismus in Polen angeeckt. Stola erhält kein Gehalt und hat nicht einmal die Möglichkeit, das Museum zu betreten, ohne Eintritt zu bezahlen. Der von der PiS-Regierung blockierte Dariusz Stola sagte dem Deutschlandfunk: "Die Mitarbeiter sind verunsichert. Sie wollen wissen, wie ihre Zukunft aussieht. Das schadet auch dem Ansehen des Museums, und das ist hier besonders schlimm, denn das Museum lebt zu einem erheblichen Teil von Spenden, von Privatpersonen und Firmen. Ich bin darüber sehr beunruhigt."

"Blue World" - Coltranes einziger Soundtrack Wahrscheinlich hat der kanadische Regisseur Gilles Groulx, als er am Abend des 24. Juni 1964 das Aufnahmestudio von Rudy Van Gelder in Englewood Cliffs, New Jersey, mit einem Karton verließ, nicht geahnt, was er für eine Rarität in seinen Händen hielt. In dem Karton war das Tonband mit der Musik, die John Coltrane für seinen Film "Le chat dans le sac" aufgenommen hatte. Coltrane hatte noch nie einen Soundtrack eingespielt. Und sollte das danach auch nie wieder tun. Nachdem Groulx' Nouvelle-Vague-Film über das intellektuelle Hadern zweier junger Bohémiens geschnitten, veröffentlicht und auch irgendwann wieder vergessen worden war, lagerte das Band im Archiv des Film Board of Canada. Vergangenes Jahr kam es in den Besitz von Coltranes Plattenfirma Impulse. Diese hat den Soundtrack nun unter dem Titel "Blue World" veröffentlicht.

Sotheby's erzielt Rekord für "Parlament der Affen" Das britische Parlament von Affen bevölkert - für dieses Werk des britischen Street-Art-Künstlers Banksy ist bei einer Auktion in London die Rekordsumme von 9,9 Millionen Pfund (11,1 Millionen Euro) erzielt worden. Das gab das Auktionshaus Sotheby's in London bekannt. Auf dem Bild sitzen Schimpansen statt Politikern auf den grünen Bänken des britischen Unterhauses. Das Auktionshaus hatte den Wert auf 1,5 bis zwei Millionen Euro geschätzt. Die nun erzielte Summe bedeutet einen Rekord für ein Werk des britischen Künstlers, dessen Identität unbekannt ist. Erstmals wurde das Bild 2009 im Museum von Bristol ausgestellt, wo Banksy lebt. In diesem Jahr hatte der Künstler das Gemälde erneut ausgestellt - zeitgleich mit dem ursprünglichen Brexit-Datum am 29. März und in Anspielung auf die heftigen und tumultartigen Brexit-Debatten im Unterhaus.