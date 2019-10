Kulturnachrichten

Dienstag, 8. Oktober 2019

Unbekannte Texte von Proust werden veröffentlicht 97 Jahre nach seinem Tod werden bisher unbekannte Texte des französischen Schriftstellers Marcel Proust veröffentlicht. Der Band „Le mystérieux correspandant et autres nouvelles inèdites" erscheint im Verlag Éditions de Fallois. Er enthält neun Novellen, teilweise in fragmentarischer Form sowie Notizen des Autors. Die Texte habe Proust mit anfang 20 geschrieben und würden schon auf sein späteres Werk hindeuten, sagt Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte von der Sorbonne Nouvelle in Paris im Deutschlandfunk Kultur: "Wir erleben - im Grunde genommen -, wenn wir diese Novellen lesen, die Genese oder die langsame Geburt des Schriftstellers Proust, der dann Jahre später endlich zu seinem großen Roman ausholt. Aber die Themen, die dort vorkommen, schlägt er hier schon an. Das ist sehr interessant."

Ko-Erfinder von "Spirou" gestorben Der belgische Comiczeichner Philippe Vandevelde, genannt Tome, ist tot. Der Ko-Erfinder der Comicserie "Der kleine Spirou" starb am Samstag im Alter von 62 Jahren. Das teilte der belgische Comicverlag Dupuis mit. Gemeinsam mit seinem Kollegen Jean-Richard Geurts alias Janry kreierte der Brüsseler seinen erfolgreichsten Comic-Helden 1987 auf Basis der Serie "Spirou und Fantasio". Das Duo Tome und Janry schuf gemeinsam mehr als 30 Alben, die in zehn Sprachen übersetzt wurden und sich weltweit millionenfach verkauften. 2018 kam eine Verfilmung von Spirous Abenteuern in die deutschen Kinos. Seit Mitte der 1980er Jahre feierte Tome zudem mit der Comicreihe über den New Yorker Polizisten "Soda" Erfolge.

Bayerischer Buchpreis: Ehrung für Joachim Meyerhoff Der Schauspieler, Regisseur und Autor Joachim Meyerhoff erhält beim Bayerischen Buchpreis 2019 den Ehrenpreis. Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete den an der Schaubühne in Berlin engagierten Darsteller als Multitalent. Sein Romanzyklus "Alle Toten fliegen hoch" sei einfühlsam und selbstironisch geschrieben und nehme den Leser mit auf eine packende Reise. Auch sein Roman "Zweisamkeit für Einzelgänger" sei wieder ein Bestseller. Meyerhoff war bis zum Sommer am Wiener Burgtheater. Anfang Juni hatte er seinen Wechsel nach Berlin bekanntgegeben. Er wurde 1967 in Homburg an der Saar geboren und wuchs dann in Schleswig auf. 2017 ernannte ihn die Zeitschrift "Theater heute" zum Schauspieler des Jahres, im selben Jahr bekam er den Nestroy-Theaterpreis. Der Bayerische Buchpreis wird am 7. November in München verliehen. Zu bisherigen Ehrenpreisträgern gehören Tomi Ungerer (2017) und Cornelia Funke (2015).