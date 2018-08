Kulturnachrichten

Montag, 13. August 2018

Unbekannte Texte von Heinz Erhardt Enkelin will bisher unveröffentlichte Texte herausbringen Die Enkelin des Komikers und Dichters Heinz Erhardt, Nicola Tyszkiewicz, hat in seinem Archivnachlass bisher unveröffentlichte Texte und Lieder aus den 20er und 30er Jahren gefunden. Über 40 Jahre schlummerten die Notizen als Bündel verschnürt auf dem Dachboden. Die Familie weiß laut Bild am Sonntag bis heute nicht, wie er sie durch den Krieg brachte. Nach dem Verkauf des Hauses wanderte das Paket unbeachtet ins Musikarchiv. Nun wurde das Material neu entdeckt und gesichtet. Ausgewählte Stücke spielte die NDR-Bigband und Stars wie Axel Prahl und Wotan Wilke Möhring neu ein. Im Oktober soll das Album erscheinen.

Laschet wird Kulturbevollmächtigter für Frankreich Er soll das Amt von 2019 bis 2022 übernehmen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet wird neuer Bevollmächtigter der Bundesregierung für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit. Nach Informationen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" will das schwarz-rote Bundeskabinett die Entscheidung an diesem Mittwoch in Berlin bekannt geben. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich bereits darauf geeinigt, dass Laschet das Amt von 2019 bis 2022 übernehmen soll.

Die "taz" denkt über Ende der Printausgabe nach Geschäftsführer Karl-Heinz Ruch: "Der Journalismus lebt im Netz weiter." Bei der "Tageszeitung" in Berlin bereitet man offenbar die Abschaffung der werktäglichen Druckausgabe vor. Das berichtet der Mediendienst "turi2". Das Zeitalter der gedruckten Zeitung sei zu Ende, der Journalismus lebe im Netz weiter, wird Geschäftsführer Karl-Heinz Ruch zitiert. Er habe sich mit diesen Worten an die Mitglieder der "taz"-Genossenschaft gewandt. Er rief die Genossen demnach auf, Ideen für die Zeit des Übergangs zu entwickeln. Früher schon hatte Ruch das Ende der Tageszeitungen auf Papier vorhergesagt.

Der Dichter William Blake hat endlich einen Grabstein Mehr als 200 Jahre nach Tod Grabort bekannt und gewürdigt Der englische Dichter William Blake (1757-1827) hat endlich einen Grabstein. Mehr als 200 Jahre nach seinem Tod und nach jahrelanger Suche nach seiner letzten Ruhestätte, konnte die Blake-Gesellschaft am Sonntag den Stein mit Namen, seinen Jahreszahlen und zwei Zeilen eines Verses auf dem Friedhof Bunhill Fields in London einweihen. Blake, dessen Werk von seinen Zeitgenossen weitgehend abgelehnt wurde, war 1827 verstorben und an unbekannter Stelle beigesetzt worden. Bislang erinnerte nur Gedenkstein an ihn.