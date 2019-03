Kulturnachrichten

Samstag, 23. März 2019

Unabhängige Verlage suchen Wege aus der Krise Die unabhängigen Verlage suchen nach der Insolvenz des Buchgroßhändlers KNV Wege aus der Krise. Vor allem die kleinen Unternehmen säßen auf einem Berg offener Rechnungen, sagte Sebastian Wolter, Geschäftsführer des sächsischen Verlages Voland&Quist, während der Leipziger Buchmesse. In seinem Haus seien zwölf Prozent des Jahresumsatzes 2018 dahin, bei anderen Kollegen seien es bis zu 20 Prozent. Die Verlage nutzen die Buchmesse, um Aufmerksamkeit für ihre Situation zu schaffen. Die Krise sei für sie aus heiterem Himmel gekommen. "Es konnte keiner ahnen, dass der Marktführer Insolvenz anmeldet", sagte Wolter. KNV wickelte 50 Prozent des sogenannten Barsortiments ab. Die Kulturminister der Länder wollen deshalb jetzt in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein kleine Buchverlage mehr unterstützen. Gemeinsam sollen Vorschläge zur Stärkung der Verlage und der Literaturproduktion entwickelt werden.

Auch Tate Gallery verzichtet auf Sackler-Spenden Nachdem die Londoner National Portrait Gallery auf eine Millionenförderung der Mäzenaten-Familie Sackler verzichtet hat, erklärte nun auch die Tate Gallery keine Spenden der Familie mehr anzunehmen. "Unter den jetzigen Umständen halten wir es für falsch, Spenden der Sacklers zu erbitten oder anzunehmen", teilte die Tate Gallery nach Angaben der "Times" mit. Der Familie Sackler gehört ein Pharmakonzern, den Kritiker für die amerikanische Opioid-Krise verantwortlich machen. Nach eigenen Angaben hat die Tate Gallery bisher umgerechnet 4,7 Millionen Euro von der Familie bekommen.

Jens Harzer ist voller Dank für Iffland-Ring Angesichts der Vergabe des Iffland-Rings hat sich der deutsche Schauspieler Jens Harzer tief geehrt gezeigt. "Ich nehme diese Geste des Weiterreichens voller Dank entgegen", ließ der 47-Jährige über seine Lebensgefährtin ausrichten. Zugleich machte er klar, dass er sich auf seine aktuelle Bühnenarbeit konzentrieren wolle. "Aber ich kann heute nichts anderes tun, und möchte nichts anderes tun, als an Bruno Ganz denkend auf die Bühne gehen und Theater spielen - Handkes "Immer noch Sturm" als Gastspiel an der Berliner Volksbühne." Der jüngst gestorbene Schweizer Schauspieler Bruno Ganz hatte den aus Wiesbaden stammenden Harzer testamentarisch zu seinem Nachfolger als Iffland-Ring-Träger bestimmt. Der Ring für den "würdigsten" deutschsprachigen Schauspieler soll noch vor dem Sommer im Wiener Burgtheater vergeben werden. Seit 2009 ist Harzer festes Ensemble-Mitglied am Thalia-Theater. Als nächstes steht er am 11. Mai als Amphitryon im gleichnamigen Stück von Heinrich von Kleist unter Regie von Leander Haußmann auf der Bühne.

Mueller-Stahl: "Ost und West sind sich noch immer fremd" Auch 30 Jahre nach der friedlichen Revolution sieht der Schauspieler Armin Mueller-Stahl noch eine große Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland. "Ost und West sind sich immer noch fremd", sagte der 88-Jährige dem "Handelsblatt". "Diese Einheit ist ein Prozess, der noch lange nicht abgeschlossen ist - vielleicht wird er nie beendet sein." Als Ursache für das anhaltende Fremdeln vermutet der Schauspieler die Überlegenheitsgefühle der Westdeutschen. Diese seien lange in einer privilegierten Situation gewesen und hätten die Menschen im Osten "eher als minderwertig wahrgenommen, wenn man es mal ganz brutal sagen will". Mueller-Stahl, der 1980 aus der DDR in den Westen ausgereist war, einst aber in Westberlin Musik studiert hatte, fühlt sich selbst weder den einen noch den anderen zugehörig. In keinem Deutschland habe er sich bislang wirklich wohl gefühlt, am ehesten noch im wiedervereinigten Deutschland.