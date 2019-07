Kulturnachrichten

Donnerstag, 11. Juli 2019

UN: Bildungseinrichtungen gegen Klimawandel Ein Netzwerk von mehr als 7000 Bildungseinrichtungen und Organisationen rund um die Welt hat in einem gemeinsamen Brief den Klimanotstand ausgerufen. Die Institutionen verpflichteten sich mit ihrer Unterschrift ebenfalls, gegen den Klimawandel vorzugehen, wie die Umweltagentur der Vereinten Nationen mitteilte. Laut Sprecher Sam Barrett hofften die Organisatoren auf die Unterstützung von insgesamt 10 000 Institutionen bis Ende des Jahres. "Die jungen Köpfe, die durch unsere Institutionen geformt werden, müssen mit Wissen, Qualifikationen und Fähigkeiten ausgestattet werden, auf die immer weiter wachsenden Herausforderungen des Klimawandels zu reagieren", hieß es in dem Brief. Die Institutionen verpflichten sich darin zu einem Drei-Punkte-Plan. Dazu gehört die Mobilisierung von Ressourcen für die Erforschung des Klimawandels, mehr Bildung über Umweltschutz und bis 2030 oder spätestens bis 2050 CO2-neutral zu werden.

Erstmals Hype Awards für Hip Hop verliehen In Berlin sind zum ersten Mal die Hip-Hop Preise Hype Awards verliehen worden. Als bester Künstler wurde der gebürtige Rüsselsheimer Mero ausgezeichnet, als beste Künstlerin die Schweizerin Loredana. Die Preise waren ausgelobt worden, nachdem der Echo-Musikpreis vor einem Jahr abgeschafft wurde. Anders als die Echos werden mit den Hype Awards allerdings nur deutsche Rapper und Hip Hopper gewürdigt.

USA: Bande schmuggelte Antiquitäten für 143 Millionen Wegen Handels mit gestohlenen Antiquitäten im Wert von mehr als 143 Millionen Dollar müssen sich mutmaßliche Mitglieder eines internationalen Kunstschmugglerrings vor einem Gericht in New York verantworten. Die Bande soll über drei Jahrzehnte hinweg mehr als 2600 Artefakte wie Statuen und antike Meisterwerke aus Indien, Afghanistan, Kambodscha, Pakistan und anderen Ländern an Händler und Sammler verkauft haben. Einige Stücke wurden demnach in weltbekannten Museen ausgestellt. Dass sie auf illegalem Wege erworben wurden, wussten die dort Verantwortlichen nicht. Staatsanwälte sprachen von einem der größten Fälle von Kunstschmuggel. Erhoben wurden die Vorwürfe gegen einen Kunsthändler und sieben weitere Personen, die als dessen Komplizen agiert haben sollen. Beim Kopf der Bande handelt es sich Staatsanwälten zufolge um einen Besitzer einer New Yorker Kunstgalerie, der 2011 in Deutschland festgenommen wurde.

Robert De Niro baut Filmstudio in New York Der US-Schauspieler Robert De Niro baut in New York ein neues Filmstudio auf. Gemeinsam mit seinem Sohn Raphael und Investoren habe De Niro ein Grundstück im Stadtteil Queens gekauft, berichtete die "New York Times". Für rund 400 Millionen Dollar (etwa 355 Millionen Euro) solle darauf das Wildflowers Studio entstehen. Zuvor hatte das Grundstück dem Klavierhersteller Steinway & Sons gehört. New York ist als Produktionsstätte mit über 300 gedrehten Filmen für die Film- und TV-Industrie in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden. Insbesondere der Stadtteil Queens, wo unter anderem auch die Silvercup Studios und die Steiner Studios ansässig sind, ist dabei immer stärker genutzt worden. De Niro zählt zu den erfolgreichsten und bekanntesten Filmstars der USA und hat unter anderem zwei Oscars gewonnen.

Ältester Menschenknochen außerhalb Afrikas aufgespürt Wissenschaftler haben die bislang ältesten Überreste menschlichen Lebens außerhalb Afrikas identifiziert. Der schon in den 1970er Jahren in der Apidima-Höhle im Süden Griechenlands ausgegrabene Teil eines Schädels sei mindestens 210 000 Jahre alt, schrieben die Forscher in der Zeitschrift "Nature". Der Überrest sei damit noch einmal 16 000 Jahre älter als ein in Israel gefundener Oberkieferknochen. Das Fundstück aus Griechenland habe lange relativ unbeachtet im Museum der Universität Athen gelegen, sagte die Forscherin Katerina Harvati von der Universität Tübingen. Sei sei dann eingeladen worden, es zu untersuchen. Es sei noch unklar ob es gelingen werde, DNA aus dem Fossil zu gewinnen. Andere Forscher waren davon ausgegangen, dass der Homo sapiens erst rund 100 000 Jahre später Afrika verlassen hat.

Filmproduzent Artur Brauner in Berlin beigesetzt Der Filmproduzent Artur Brauner ist in Berlin beigesetzt worden. Er wurde gestern auf dem Jüdischen Friedhof in Westend beerdigt. Brauner war am vergangenen Sonntag im Alter von 100 Jahren gestorben. Er galt als einer der wichtigsten Filmproduzenten in Nachkriegsdeutschland und arbeitete mit Stars wie Romy Schneider, Curd Jürgens, Caterina Valente und Heinz Rühmann. Mit vielen Filmen seiner Filme erinnerte Brauner auch an das Schicksal der Holocaust-Opfer.

Leiter des Vatikan-Chors zurückgetreten Der musikalische Leiter des Vatikan-Chors hat sein Amt aufgegeben. Papst Franziskus nahm das Gesuch des 51-jährigen Massimo Palombella an, teilte das Presseamt des Kirchenstaates mit. Gründe gibt das Amt üblicherweise nicht bekannt. Vor einem Jahr soll es einen angeblichen Finanzskandal um den Chor gegeben haben. Anderen Berichten zufolge sollen sich Eltern über den Führungsstil des Italieners beschwert haben. Die rund 20 erwachsenen und 35 jugendlichen Chorsänger treten bei Papstmessen und Konzerten innerhalb und außerhalb des Vatikan auf. 2013 gab es ein gemeinsames Konzert mit dem Leipziger Thomanerchor.

Mit Riesenwölfen gegen Hass Mit acht Riesenwölfen aus Bronze oder Eisen will der Brandenburger Künstler Rainer Opolka am 16. Juli in Kassel ein Zeichen gegen Hass und Menschenfeindlichkeit setzen. Die Aktion auf dem Königsplatz sei dem ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und der Verteidigung der Demokratie gegen zunehmende Wolfsmoral gewidmet, sagte Opolka heute in Berlin mit. Die bis zu drei Meter hohen Wölfe, eigentlich Wolfsmenschen, tragen Namen wie Kraftprotz, Mitläufer, blinder Hasser, blinder Krieger und Anführer.

Tate Modern zeigt Olafur Eliasson Die Tate Modern zeigt seit gestern bis zum 5. Januar 2020 die Ausstellung „In Real Life" von Olafur Eliasson. Der gebürtige Isländer, der in Berlin lebt und dort auch sein Studio hat, begeisterte die Londoner schon 2003 mit seinem "Weather Project" in der Tate Modern. Die jetzige Ausstellung bietet einen Überblick über Eliassons Werke aus den letzten drei Jahrzehnten.