Kulturnachrichten

Montag, 15. Februar 2021

UN-Bericht: Mehr Journalisten in Afghanistan ermordet Seit Beginn der afghanischen Friedensgespräche im September 2020 sind elf Journalisten und Menschenrechtsaktivisten getötet worden. Dies geht aus Daten der UN-Mission in Afghanistan UNAMA hervor. Die gezielten Morde hätten demnach die Erwartungen der gesamten Gesellschaft an den Friedensprozess gesenkt. Selbstzensur und Flucht seien die Folge, viele Journalisten und Aktivisten hätten bereits das Land verlassen. Die Anzahl gezielter Tötungen ziviler Akteure ist UNAMA zufolge Ende 2020 sprunghaft gestiegen. In den letzten drei Jahren verzeichnete die Mission insgesamt 65 Tötungen von Medienschaffenden und Menschenrechtlern. Verdächtigt werden sowohl die Taliban, kriminelle Netzwerke als auch die Terrormiliz Islamischer Staat.

Dresdner Filmfest 2021 auf Juli verschoben Auch das diesjährige Dresdner Filmfest wird vor dem Hintergrund der Corona-Schutzverordnung verschoben, und zwar vom Frühjahr auf den Sommer. Die 33. Ausgabe soll nach Angaben des Veranstalters nun vom 13. bis 18. Juli stattfinden. Das Filmfest Dresden mit einem internationalen und nationalen Wettbewerb zählt mit Preisen im Gesamtwert von mehr als 67 000 Euro zu den am höchsten dotierten Kurzfilmfestivals in Europa. Wegen der Ausbreitung des damals noch neuartigen Coronavirus war es bereits 2020 verschoben worden und im September über die Bühne gegangen.

Gottschalk benutzt gewisse Begriffe nicht mehr Der Entertainer Thomas Gottschalk will Lehren aus der Rassismus-Kritik an einer Ausgabe der WDR-Talksendung "Die letzte Instanz" ziehen. Er werde gewisse Begriffe nicht mehr benutzen und diese nicht zähneknirschend vermeiden, weil es die Political Correctness verböte, sondern weil einem Menschen mit seiner Eloquenz unzählige Worte zur Verfügung stünden, die weder missverständlich seien, noch aus einer Denkschule kämen, die ausgedacht habe, schrieb der 70-Jährige in einem Gastbeitrag in der Welt am Sonntag. An Gottschalks Auftritt in der Sendung gab es auch deshalb heftige Kritik, weil er angab, bei einer Kostümparty in Los Angeles mit Jimi-Hendrix-Verkleidung das erste Mal erfahren zu haben, wie sich ein Schwarzer fühle. Danach gab es viel Kritik in sozialen Netzwerken wie Twitter; auch in der Audio-App Clubhouse entbrannten Debatten über Alltagsrassismus.

30.000 Euro Spenden für Brüsseler Kunstpalast Bozar Nach dem Brand im Brüsseler Kunstpalast Bozar vor vier Wochen sind bislang 30.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Wie viel genau man für die Instandsetzung brauche, sei noch offen, sagte die Sprecherin des Palais des Beaux Arts (Bozar), Daems, der Katholischen Nachrichten-Agentur. Der Beitrag von Versicherungen stehe ebenfalls noch nicht fest. Die Spendenkampagne #TogetherBOZAR läuft bis 31. Mai. Bei dem Feuer im Dachstuhl des Jugendstilbaus am 18. Januar kamen zwar keine Personen oder Kunstwerke zu schaden, jedoch wurden der historische Konzertsaal und die große Orgel stark beschädigt. Ebenso musste die Schau "Hotel Beethoven" zum Schutz der Exponate vorzeitig abgebrochen werden. Sie fand anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft und zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens statt. Die Ausstellung, die pandemiebedingt nur eingeschränkt geöffnet war, wäre heute zu Ende gegangen.

Historiker sichern sich Ampulle mit Corona-Impfstoff Das Haus der Geschichte in Bonn hat sich eine Ampulle aus der ersten Charge des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer für seine Ausstellung gesichert. Die Impfampulle stehe für das "Licht am Ende des Tunnels", für den medizinischen Fortschritt, das sagte der Präsident der Stiftung Haus der Geschichte in Bonn, Hütter, gegenüber der Onlineausgabe der "Rheinischen Post". Insgesamt habe das Museum schon mehr als 400 Objekte zur Pandemie gesammelt. Hütter bezeichnete die Pandemie als "epochalen Einschnitt in die jüngere Geschichte". Das sei nur mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vergleichbar. Zur Stiftung Haus der Geschichte gehören vier Museen in drei Städten - das Haus der Geschichte in Bonn, das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig sowie der Tränenpalast und das Museum in der Kulturbrauerei in Berlin. An allen Standorten vermittelt die Stiftung deutsche Zeitgeschichte nach 1945 in Dauer- und Wechselausstellungen.

Jahrtausendealte Brauerei in Ägypten Archäologen haben in Ägypten die möglicherweise älteste bekannte Bierfabrik freigelegt. Die Ausgrabungen fanden in Abydos statt, wie Mostafa Wasiri, Generalsekretär des Obersten Rats für Altertümer, mitteilte. Dort, mehr als 450 Kilometer südlich von Kairo, befindet sich eine der berühmtesten archäologischen Stätten Ägyptens. Die Brauerei stamme wahrscheinlich aus der Zeit König Narmers, der während der Anfangsphase der frühdynastischen Periode (3150 bis 2613 v. Chr.) regierte.Die Fabrik sei wahrscheinlich gebaut worden, um Bier für königliche Rituale zu brauen, sagte Matthew Adams von der New York University, einer der Leiter der Ausgrabungen. Archäologen hätten Belege dafür gefunden, dass im alten Ägypten Bier bei Opferriten verwendet worden sei.