Kulturnachrichten

Sonntag, 8. März 2020

Umstrittenes Mediengesetzin Polen verabschiedet Gut zwei Monate vor der Präsidentenwahl in Polen hat Staatsoberhaupt Andrzej Duda ein umstrittenes Mediengesetz unterzeichnet, das hohe Subventionen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorsieht. Regierungsgegner hatten zuvor vergeblich an den Präsidenten appelliert, sein Veto einzulegen. Sie kritisieren die Subventionen als Wahlkampfhilfe für ihn. Duda sagte dagegen, er habe keine Zweifel, dass diese Mittel für die Funktion der Radio- und Fernsehsender nötig seien. Laut Gesetz erhalten die Sender im laufenden Jahr Subventionen in Höhe von umgerechnet 454 Millionen Euro. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS hatte dies damit begründet, dass die Öffentlich-Rechtlichen massive Ausfälle bei den Rundfunkgebühren haben, die in Polen kaum jemand zahlt. Die PiS hat seit ihrer Machtübernahme im Jahr 2015 den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter ihre Kontrolle gebracht. PiS-Gegner werfen besonders dem Fernsehsender TVP vor, Propaganda für die Nationalkonservativen zu machen.

Papst-Auftritte wegen Corona nur per Liveübertragung Wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus in Italien wird Papst Franziskus das nächste Angelus-Gebet nicht am Fenster vor den Menschen direkt sprechen. Das traditionelle Gebet am Sonntagmittag soll stattdessen per Video live aus dem Papstpalast übertragen werden. Das teilte das Pressebüro des Vatikans mit. Es werde zudem auf Bildschirmen auf dem Petersplatz zu sehen sein. Die nächste Generalaudienz am Mittwoch solle ebenfalls auf ähnliche Weise verändert werden. Es gehe darum, die Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit Covid-19 zu bremsen und die Sicherheit zu erhöhen. Das Angelusgebet des Papstes wird in der Regel von Tausenden Besuchern auf dem Petersplatz verfolgt. Große Menschenansammlungen gelten aber als Risiko für eine Ansteckung. Italien ist in Europa das am stärksten von Corona-Infektionen betroffene Land.

Lit-Cologne trotzt dem Coronavirus Das Literaturfestival Lit.Cologne soll trotz der Ausbreitung des Coronavirus wie geplant am Dienstag starten.



Die Lit.Cologne sei nicht mit Großveranstaltungen wie der Leipziger Buchmesse zu vergleichen, sagte Festivalchef Osnowski der Deutschen Presse-Agentur. Die Veranstaltungen seien kleiner und verteilten sich auf zwölf Tage. Damit seien sie mit Theater-, Konzert- und Kinoveranstaltungen vergleichbar, die tausendfach in Deutschland stattfänden. Eine Absage wäre unverhältnismäßig und würde auch den Fortbestand des Festivals gefährden, sagte Osnowski.

Einige Veranstaltungen wurden aber auf Wunsch der Autoren und Autorinnen verschoben oder ganz abgesagt.