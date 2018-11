Umstrittener Film "Elternschule" "In Deutschland ist Gewalt gegen Kinder verboten"

Karl Heinz Brisch im Gespräch mit Ute Welty

Szene aus dem Dokumentarfilm "Elternschule" über die Behandlung von Kindern mit Ess- und Schlafstörungen in der Jugendklinik Gelsenkirchen (dpa / Zorro Film)

Nach dem Kinobesuch war der Münchner Kinderpsychiater Karl Heinz Brisch entsetzt, mit welcher Härte eine Kinderklinik in Gelsenkirchen ihre kleinen Patienten behandelt. Der Film "Elternschule" über deren Methoden sorgt für erregte Debatten.

Seit die Dokumentation "Elternschule" in die Kinos kam, sorgt sie für erregte Debatten über die Therapieformen einer Kinder- und Jugendklinik in Gelsenkirchen. Inzwischen ermittelt sogar die Staatsanwaltschaft und es gibt eine Online-Petition, die fordert, den Film nicht mehr zu zeigen. Der Münchner Kinder- und Jugendpsychiater Karl Heinz Brisch zeigte sich nach dem Film geschockt. Er habe sich nicht vorstellen können, dass in einer deutschen Kinderklinik kleine Patienten in dieser Art und Weise behandelt würden, sagte der Leiter der Abteilung Pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie an einer Kinderklinik der Ludwig-Maximilians-Universität im Deutschlandfunk Kultur.

Schockstarre und Totstellreflex

Diese Art der Therapie an Kindern, die nicht essen oder schlafen könnten, sei mit emotionaler Gewalt verbunden, kritisierte Brisch. "Dabei ist doch klar, in Deutschland ist Gewalt an Kindern verboten und natürlich erst recht verboten, wenn es um Behandlung von Kindern geht." Wenn Kinder nachts in ein dunkles Zimmer gefahren würden und dort alleine zurückblieben, wenn sie bereits Ängste und Schlafstörungen hätten, dann verstärke das diese Ängste und hinterlasse Spuren. "Dass die Kinder sich dann anpassen, dass sie dann aufhören zu schreien, ist eine Notfallreaktion, sozusagen eine Schockstarre, ein Totstellreflex, wie wir das bei allen Säugetieren kennen, wenn Kampf und Flucht ausweglos sind und niemand kommt", sagte der Artzt. Dann bleibe den Kindern nichts anders übrig, als alle Gefühle abzuschalten.

Regisseur Jörg Adolph wünscht TV-Debatte

Einer der beiden Filmregisseure Jörg Adolph hatte vor wenigen Tagen im Deutschlandfunk Kultur die Kritik an dem Film und den Methoden der Klinik in Gelsenkirchen zurückgewiesen. Er habe in den Film sehr bewusst die Perspektive der Klinik gewählt und deren Umgang mit den Patienten für richtig befunden, sagte er. Die Dokumentation könne nur Schlaglichter der sehr komplexen Therapieformen beleuchten.