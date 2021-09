Mehr Tempo der Bundesregierung, um afghanische Helfer nach Deutschland zu holen, fordert Alexander Fröhlich vom Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte. Zwei Drittel von ihnen seien noch im Land und in akuter Lebensgefahr. Mehr

Jährlich sterben in der EU 33.000 Menschen, weil immer mehr Keime resistent gegen Antibiotika sind. Deren Einsatz in der Tiermast will die EU-Kommission daher begrenzen. Dem grünen EU-Politiker Martin Häusling reicht das nicht.Mehr