Kulturnachrichten

Montag, 24. Mai 2021

Umfrage zeigt Vertrauensschwund bei Katholiken Eine aktuelle Umfrage zeigt einen erheblichen Vertrauensverlust unter deutschen Katholiken in die Kirche. Wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" in seiner neuen Ausgabe berichtet, halten laut einer repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsunternehmens Civey 56,5 Prozent der Befragten ihre Kirche für "weniger vertrauenswürdig" oder "gar nicht vertrauenswürdig". Noch negativer fallen demnach die Zahlen aus, wenn nach der Zufriedenheit mit der "Aufarbeitung der sexuellen Missbrauchsfälle" gefragt wird: 78 Prozent bewerten diese "eher negativ" oder "sehr negativ". Auch beim Thema Reformen wird die katholische Kirche kritisch gesehen. 77 Prozent der befragten Kirchenmitglieder sprechen sich für mehr Rechte und Ämter für Frauen aus, so etwa für die Zulassung als Priesterin. 84 Prozent befürworten die Aufhebung des Zölibats.

Zwei Drittel der Deutschen lehnen gendergerechte Sprache ab Fast zwei Drittel der Deutschen lehnen einer Umfrage zufolge eine gendergerechte Sprache ab. 65 Prozent der Bevölkerung halten nichts von einer stärkeren Berücksichtigung unterschiedlicher Geschlechter, wie eine Befragung von Infratest Dimap für die "Welt am Sonntag" ergab. Im vergangenen Jahr lag die Ablehnung noch bei 56 Prozent. Die Mehrheit der Deutschen lehnt damit Formulierungen wie "Zuhörende" statt "Zuhörer" und die Nutzung des großen Binnen-I ("WählerInnen") in der Schriftsprache ebenso ab wie eine Pause vor der zweiten Worthälfte ("Pendler_innen") in der gesprochenen Sprache. Frauen bewerten die gendergerechte Sprache insgesamt positiver als Männer, dennoch stieg bei ihnen die Ablehnung von 52 auf 59 Prozent. Ein Verbot der gendergerechten Sprache in öffentlichen Einrichtungen, so wie es die französische Regierung kürzlich als Gesetzentwurf in die Nationalversammlung eingebracht hat, lehnen jedoch 51 Prozent der Deutschen "eher ab".

Rückgabe der Benin-Bronzen soll sich nach Nigerias Bedürfnissen richten Die geplante Restitution von als Raubgut geltenden Benin-Bronzen aus deutschen Beständen muss sich an den Bedürfnissen des Empfängerlandes Nigeria ausrichten, sagt Barbara Plankensteiner, Direktorin des Hamburger Museums am Rothenbaum gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Man muss dort auch genügend Möglichkeiten haben, sich entsprechend vorzubereiten und vor Ort zu organisieren." Außerdem sei es wichtig, die Sammlungen online zu stellen. Noch lasse sich nicht sagen, wie viele Güter vom kommenden Jahr an zurückgegeben werden können. "Jedes Objekt hat einen anderen Stellenwert. Das müssen wir mit den Experten in Nigeria besprechen. Diese Gespräche werden sicher länger dauern." Plankensteiner rechnet damit, dass die Rückgaben "alle emotional überwältigen, nicht nur unsere nigerianischen Freunde, sondern auch uns".