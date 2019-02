Ultraschall Berlin - Festival für neue Musik Klangwelten der Neugier

Moderation: Leonie Reineke

Adapter ist ein deutsch-isländisches Ensemble für Neue Musik mit Sitz in Berlin. (Ensemble Adapter / privat)

Das Ensemble Adapter ist regelmäßiger Gast beim Festival Ultraschall Berlin. Den Kern der Gruppe bildet ein Quartett aus Flöte, Klarinette, Harfe und Schlagzeug. Um einen Pianisten ergänzt spielen sie eine Uraufführung, die neue Klangwelten aufdeckt.

Seit 20 Jahren kann sich die Musikszene auf eine neue Ausgabe des Festivals Ultraschall Berlin verlassen. Das große Ensembletreffen, das von Deutschlandfunk Kultur und kulturradio vom rbb kuratiert und organisiert wird, hat auch in seinem 21. Jahrgang etliche Uraufführungen und deutsche Erstaufführungen zu bieten.

Das Radialsystem V ist inzwischen Heimat für das Festival Ultraschall geworden. (Radialsystem / Sebastian Bolesch)

Das Ensemble Adapter ist dieses Mal um einen Pianisten erweitert. Sie spielen ein Programm, das mit Bunita Marcus startet, seinem Werk "Music for Japan" aus dem Jahr 1983. Darauf bezieht sich das 2016 entstandene Werk von Naomi Pinnock "Music for Europe". Und ganz neu - eine Uraufführung - erleben wir in Natacha Diels "Sad Music For Lonely People".