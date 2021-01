Ultraschall Berlin – Festival für neue Musik 2021 Politisch evozierte Werke: Trump und Corona

Moderation: Leonie Reineke und Rainer Pöllmann

Covid und die Wahl des Präsidenten bestimmten das Weltgeschehen der letzten Monate. (mago images / Cavan Images)

Dirigent Timo Kreuser dirigiert hochaktuellen Werke beim Solistenensemble Phønix16. "Presidential Suite" von Møller arbeitet mit Zitaten von Präsidenten bis Trump. Newski vertonte zum Teil Zettel von Kranken, die sich an Atemgeräten verständlich machten.

Während gerade in den USA eine neue politische Ära beginnt, erlebt die aktuelle Ausgabe von Ultraschall die "Presidential Suite" von Mathias Monrad Møller, die mit Sample-Collagen ehemaliger Führungsriegen von Reagan bis Trump arbeitet.

In unserer Sendung "Tonart" hat der dänische Komponist Mathias Monrad Møller sein Werk näher vorgestellt, das zwischen Provokation und Satire changiert:

Zuvor ein Werk von Sergej Newski, das gerade für das Solistenensemble entstand. Der Komponist verarbeitet darin Texte des ukrainischen Dichters Igor Pomerantsev, der darin seine Trennung von seinem Sohn, dem berühmten englischen Publizisten Peter Pomerantsev verarbeitete.

Covid musikalisch verarbeiten

Dieser erkrankte in der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 in London schwer am Virus. Hinzugefügt sind dem Werk Textbausteine, etwa handgeschriebene Notizen beatmeter Patienten im sibirischen Tomsk, die eine dort arbeitende Ärztin im April 2020 veröffentlichte. Komponierte Atemnot, ausgerechnet für zwölf Stimmen.

Genaue Programmhinweise zu diesem Konzert finden sie hier:

Produktion Deutschlandfunk Kultur und Phønix16 2019 - 2021

Sergej Newski

"No Air Here" für zwölf Stimmen (2020)

Uraufführung (musste im Programm aus Zeitgründen leider entfallen)

Mathias Monrad Møller

"Presidential Suite"

3. "Tiffany" für sechs Stimmen und acht Lautsprecher (2017)

Solistenensemble Phønix16

Alexis Baskind, Klangregie

Leitung: Timo Kreuser