"Ultraschall Berlin" – Festival für neue Musik 2021 Live ensemble mosaik: Naturinspiriertes Moderation: Rainer Pöllmann und Leonie Reineke

Das ensemble mosaik hat sich 1997 gegründet. (ensemble mosaik / distruktur)

Naturbilder haben die Komponisten Joshua Mastel, Irene Galindo Quero und Ulrich Kreppein angetrieben. Ihre Werke haben Staubstürme, geschwisterliche Verbundenheit und Erinnerungen an lebensbejahende Nächte inhaliert - präsentiert vom ensemble mosaik.

Rainer Pöllmann, einer der Leiter von "Ultraschall Berlin" - Festival für neue Musik, hat an dem Vorhaben eisern festgehalten, auch in diesem Jahr Konzerte zu veranstalten, obwohl das Corona-Korsett immer enger geschnallt wurde. Das Berliner "ensemble mosaik" spielt nun exklusiv und live im Sendesaal natur- und poesiegetriebene Werke.

Komponist Ulrich Kreppein stellt sein Werk persönlich vor:

Der Dirigent des Konzertes Bas Wiegers hatte kurz vor der Generalprobe Zeit für ein Interview in unserer Sendung "Tonart". Er berichtet von seinem Lebensweg, der ihn vom Geigenstudium und Affinität zur Alten Musik ans Pult führte mit besonderem Interesse für das Neue:

Weitere Programmhinweise zu diesem Konzert, auch ausführliche Werkbeschreibungen, finden Sie auf der Konzert-Festivalseite:

Live aus dem Haus des Rundfunks Berlin

Joshua Mastel

spread in lobes like lichen on rock (2020)

für kleines Ensemble und Elektronik

Auftragswerk der Tage für zeitgemäße Musik Bludenz

Irene Galindo Quero

si callalo pudié sentirsas (2020)

für Ensemble

Uraufführung – Auftragswerk des ensemble mosaik, finanziert vom Hauptstadtkulturfonds

Ulrich Kreppein

Nachtstück (2018)

für Ensemble

ensemble mosaik:

Arne Vierck, Klangregie

Bas Wiegers, Leitung