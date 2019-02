Kulturnachrichten

Donnerstag, 28. Februar 2019

Ukraine sagt Teilnahme am ESC ab Siegerin des Vorentscheids beklagt politische Instrumentalisierung Die Ukraine hat ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest, ESC, abgesagt. Die ukrainische Radio- und Fernsehanstalt begründete dies mit einer "exzessiven Politisierung des nationalen Vorentscheids". Zuvor war es zu einem heftigen öffentlichen Streit zwischen der Siegerin der Vorauswahl, der Sängerin Maruv, und der Rundfunkanstalt gekommen. Die Sängerin hatte der Anstalt politische Instrumentalisierung vorgeworfen und darauf hingewiesen, dass sie "kein Werkzeug im politischen Spiel" sein wolle. Nach ihren Angaben untersagte ihr der Vertrag auch Auftritte in Russland, obwohl sie für April mehrere Konzerte in Moskau geplant hatte. Seit dem lehnten es auch andere Teilnehmer des Vorentscheids ab, beim ESC aufzutreten. Vor zwei Jahren hatte die Ukraine als Gastgeberland der russischen Kandidatin Julia Samoilowa die Einreise zum ESC verweigert. Daraufhin verzichtete Russland auf seine Teilnahme.

"Beverly Hills, 90210" kehrt zurück Zahlreiche Schauspieler der Originalserie mit von der Partie Fast 20 Jahre nach dem Ende von "Beverly Hills, 90210" kehrt die TV-Serie zurück. Im Sommer sollen sechs neue Folgen mit einigen der Schauspieler der Originalserie aus den 90er Jahren ausgestrahlt werden, wie die Fox-Studios mitteilten. Mit dabei sind unter anderem Jason Priestley, Jennie Garth und Tori Spelling. Die Schauspieler sollen aber nicht wieder in ihre frühere Rollen schlüpfen, betonte Fox. Vielmehr würden sie "Versionen von sich selbst" spielen, inspiriert von ihrem eigenen Leben und ihren Beziehungen. Die Handlung der neuen Mini-Staffel: Die Schauspieler treffen sich 19 Jahre nach dem Dreh der letzten Folge über das Leben in dem Luxusvorort von Los Angeles - Postleitzahl 90210 - wieder. Einer von ihnen hat schließlich die Idee, "Beverly Hills, 90210" neu aufzulegen.

Man-Booker-Preis heißt künftig The Booker Prize Grund: Sponsorenwechsel von Investmentfirma zu Wohltätigkeitsorganisation Der renommierte britische Man-Booker-Literaturpreis hat einen neuen Sponsor gefunden. Die Wohltätigkeitsorganisation Crankstart werde von Juni an den Literaturpreis für zunächst fünf Jahre finanzieren, teilte die Stiftung, die den Preis alljährlich vergibt, mit. Die Stiftung kündigte an, die Auszeichnung werde künftig The Booker Prize heißen. Im Herbst werde der nächste Gewinner bekanntgegeben. Ins Englische übersetzte Literatur soll in Zukunft unter dem Namen The International Booker Prize ausgezeichnet und der nächste Preisträger am 1. Juni verkündet werden. Der langjährige Sponsor, das Investment-Unternehmen Man Group, hatte im Januar erklärt, seine Unterstützung zu beenden, nachdem der britische Journalist und Bestseller-Autor Sebastian Faulks die Hedgefonds-Firma scharf kritisiert und als "Feind" bezeichnet hatte. Der Man-Booker-Preis ist der wichtigste britische Literaturpreis.

Literaturarchiv will auch Computerspiele sammeln Spiele seien "Wandlungsformen von Erzählungen" Das Deutsche Literaturarchiv Marbach bei Ludwigsburg sammelt künftig auch Computerspiele. Es handele sich um die nächste mediale Stufe von Literatur, sagte die neue Direktorin des Archivs, Sandra Richter, der "Augsburger Allgemeinen". Computerspiele seien Wandlungsformen von Erzählungen. Das Literaturarchiv werde zwar nicht jedes Computerspiel verwahren, "wohl aber die, die in hohem Maße Erzählstrukturen enthalten", erklärte Richter, die vor zwei Wochen in ihr Amt eingeführt worden war. Im 1955 gegründeten Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar werden literarische und philosophische Werke verwahrt, die seit 1750 erschienen sind.

Restitution von Kulturgütern an Namibia Bibel und Peitsche des einstigen Nama-Führers Witbooi werden zurückgegeben Zwei für Namibia bedeutende Kulturgüter aus der Kolonialzeit sollen heute an das Land im Süden Afrikas zurückgegeben werden: Es handelt sich um die Bibel des einstigen Nama-Führers Hendrik Witbooi und seine Peitsche, die seit über 100 Jahren im Stuttgarter Lindenmuseum aufbewahrt wurden. Witbooi, der seinerzeit den Aufstand der Nama gegen die deutschen Besatzer anführte, gilt heute in Namibia als Nationalheld. Die Rückgabe der Witbooi-Bibel ist deutschlandweit eine der ersten bedeutenden Restitutionen aus der Kolonialzeit nach Afrika. Baden-Württembergs Wissenschaftsminister Theresia Bauer (Grüne) wird Bibel und Peitsche an den Präsidenten Namibias, Hage Geingob, überreichen. Die festliche Zeremonie in Gibeon wird von Nachfahren Witboois mitgestaltet. Sie hatten einer Rückgabe an die namibische Regierung zugestimmt. Die Vereinigung der Nama-Stammesältesten (NTLA) kritisiert indes die Restitution an die Regierung und beansprucht die Gegenstände für die Volksgruppe der Nama. Die Bibel soll vorerst ins Nationalarchiv, die Peitsche ins Nationalmuseum von Windhuk gebracht werden.

Latchinian wird künstlerischer Leiter in Hamburg 58-Jähriger ist ab 1. August bei den Hamburger Kammerspielen Der ehemalige Intendant des Volkstheaters Rostock, Sewan Latchinian, wird künstlerischer Leiter an den Hamburger Kammerspielen. Der 58-jährige Schauspieler und Theaterregisseur solle vom 1. August an das Führungsteam um Intendant Axel Schneider und Dramaturgin Anja del Caro verstärken, teilte das Theater mit. "Während ich früher oft Krisenmanager in Notsituation war, darf ich mich hier in eine überaus positive Situation einklinken und auf die Kunst konzentrieren", sagte Latchinian in Hamburg. Wegen seiner Kritik an den Kürzungen im Kulturbereich und eines umstrittenen Vergleichs der Theaterpolitik Mecklenburg-Vorpommerns mit den Zerstörungen der Terrormiliz IS war Latchinian in Rostock fristlos entlassen worden. Dieser Rechtsstreit war Anfang Dezember 2018 vom Bundesgerichtshof zugunsten Latchinians beendet worden.

Iñárritu zum Jury-Präsidenten von Cannes ernannt Oscarpreisträger ist der erste Künstler aus Mexiko, der der Jury vorsitzt Oscar-Preisträger Alejandro González Iñárritu ("Birdman", "The Revenant") ist zum Jury-Präsidenten der 72. Internationalen Filmfestspiele von Cannes ernannt worden. Das teilte das Festival mit. Iñárritu ist der erste Künstler aus Mexiko, dem diese Ehre zuteil wird. "Cannes ist ein Festival, das seit Beginn meiner Karriere für mich wichtig gewesen ist", wird Iñárritu zitiert. Er sei "außer sich vor Freude", in diesem Jahr als Präsident der Jury nach Cannes zurückzukehren. Die Festspiele in Cannes sind das weltweit wichtigste Filmfestival. In diesem Jahr findet das Festival vom 14. bis zum 25. Mai statt.

von Schirach arbeitet NS-Familiengeschichte auf Abschlussbericht werde bald veröffentlicht Der Schriftsteller Ferdinand von Schirach hat die Aufarbeitung seiner Familiengeschichte zur Zeit des Nationalsozialismus beschlossen. Er habe das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste beauftragt, herauszufinden, in welchem Umfang seine Familie im Dritten Reich am Raub von Bildern aus jüdischem Besitz beteiligt war, sagte er dem Magazin der "Zeit". Mittlerweile liege ein 177 Seiten dicker Abschlussbericht vor, der bald der Öffentlichkeit vorgestellt werde. Ferdinand von Schirachs Großvater Baldur von Schirach war unter Adolf Hitler "Reichsjugendführer" und von 1940 bis 1945 Gauleiter in Wien und damit für die Deportation der österreichischen Juden verantwortlich.