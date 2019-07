Werden die Ukrainer die nötige Geduld aufbringen, die ein so großer nationaler Reformprozess benötigt? "Die Hauptsache ist, zu sehen und zu spüren, dass etwas passiert", sagt Mishchenko. "Wir sind seit vielen Jahren wirklich in einem Zustand des Erwartens. Wir warten immer auf etwas, und es passiert nichts", fasst sie die Situation und Frustration der Bevölkerung zusammen.

Es gebe ja nicht nur das Parlament, sondern auch lokale Gouverneure oder "feudale Kräfte", die sich an Schmuggel oder Waffenhandel bereicherten, sagte Mishchenko. "Es gibt sehr viele halb kriminelle, halb politische Subjekte im Land." Um wirklich erfolgreich zu sein, müssten der neue Präsident und die neue Partei den gesamten Sicherheitsapparat des Landes "umformatieren".

Im Kiewer Parlament hat jetzt Wolodymyr Selenskyjs eilig gegründete Partei "Diener der Zukunft" die absolute Mehrheit - eine komfortable Ausgangslage für den Präsidenten, der versprochen hat, mit der Korruption in seinem Land aufzuräumen. Allerdings sind viele der neuen Abgeordneten ohne nennenswerte politische Vorerfahrung. Können sie das Land verändern?

