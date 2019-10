Kulturnachrichten

Freitag, 4. Oktober 2019

Uffizien-Chef erklärt Absage für Wien Alles war vorbereitet für den neuen deutschen Chef des Kunsthistorischen Museums in Wien. Eike Schmidt sollte in Kürze übernehmen. Sein Nein in letzter Minute löste in Österreich Verstimmung aus. Jetzt erklärte Uffizien-Chef Eike Schmidt, warum er lieber in Florenz weitermacht. Es sei eine Mischung aus persönlichen Motiven und einer neuen Konstellation in der italienischen Kulturpolitik, die ihn zum Bleiben bewogen hätten, so Schmidt. "Es hat sich auch in Italien in den vergangenen Wochen ein völlig überraschender politischer Umschwung gezeigt, der direkte Auswirkungen auf die Museumsarbeit hat", sagte Schmidt der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Außerdem habe er das Gefühl, dass die bisherige Direktorin des Kunsthistorischen Museums in Wien, Sabine Haag, bleiben wolle.

"Roma"-Schauspielerin wird Unesco-Botschafterin Die UN-Kulturorganisation Unesco hat die mexikanische Schauspielerin Yalitza Aparicio zu einer Sonderbotschafterin für indigene Völker ernannt. Die 25-Jährige war Darstellerin in dem Film "Roma". Sie war in diesem Jahr für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. Aparicio aus dem armen mexikanischen Staat Oaxaca sei wegen ihres Einsatzes gegen Rassismus, für Gleichberechtigung der Geschlechter und indigene Rechte für die Funktion als Sonderbotschafterin ausgesucht worden, teilte Unesco mit Sitz in Paris mit.

Umstrittene Jeff Koons-Skulptur in Paris eingeweiht Eine umstrittene Riesenplastik des amerikanischen Künstlers Jeff Koons ist in Paris feierlich der Öffentlichkeit übergeben worden. Seine Plastik, die eine Hand mit elf Tulpen darstellt, sei ein Symbol der Erinnerung und der Hoffnung, sagte der 64-Jährige. Die mehr als zehn Meter hohe und 30 Tonnen schwere Skulptur wurde unweit der Champs-Élysées eingeweiht. Koons hatte die Zeichnungen zu dem Projekt, das auf die damalige amerikanische Botschafterin Jane Hartley zurückgeht, der Stadt im Gedenken an die Opfer der Attentate in Frankreich zwischen 2015 und 2016 geschenkt. Ursprünglich sollte die monumentale Plastik aus Stahl und Bronze auf dem Vorplatz zwischen zwei Museen gegenüber dem Eiffelturm errichtet werden. Dagegen liefen viele Kulturschaffende Sturm. Sie kritisierten den Standort als zu prominent.

Gandhis Asche nicht gestohlen Entgegen anderslautender Medienberichte ist die Asche des Freiheitskämpfers Mahatma Gandhi nicht aus einer Gedenkstätte im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh gestohlen worden. Ein Mitarbeiter, der schon 40 Jahre bei der Gedenkstätte arbeitet, sagte, dass Asche von Gandhi lediglich in den 1960ern kurze Zeit dort war. Es sei allerdings ein Bild Gandhis beschmiert worden. Mit grüner Farbe schrieben die Täter "Verräter" auf ein Konterfei des Nationalhelden. Gandhi wurde 1948 von einem Hindu-Extremisten erschossen.

Banksy hinterfragt Kunsthandel nach Rekord-Erlös Nach der Versteigerung seines Schimpansen-Gemäldes "Devolved Parliament" für umgerechnet mehr als elf Millionen Euro in London hat sich der Street-Art-Künstler Banksy mit einer kritischen Stellungnahme zu Wort gemeldet. "Eine Schande, dass es nicht mehr mir gehörte", schrieb er auf Instagram und postete dazu ein Zitat des Kunstkritikers, Robert Hughes. Darin heißt es, "Kunstwerke seien zum speziellen Eigentum von jemandem geworden, der es sich leisten kann", anstatt das "gemeinschaftliche Eigentum der Menschheit zu sein", wie es bei Büchern der Fall sei.

Trauerfeier für Günter Kunert Zwei Wochen nach dem Tod von Günter Kunert hat in Schenefeld im Kreis Steinburg eine öffentliche Trauerfeier für den Schriftsteller stattgefunden. Auch der Liedermacher und Dichter Wolf Biermann hat seinen früheren DDR-Weggefährten und Freund Günter Kunert mit einem letzten Lied gewürdigt. Kunert und er hätten wie andere in der DDR darum gerungen, wie weit man sich mit dem SED-Regime anlegen sollte und könne, sagte Biermann. Kunert, der damals noch in der DDR lebte, hatte 1976 als einer der ersten eine Protestresolution gegen die Ausbürgerung Biermanns aus der DDR unterzeichnet. Kunert, einer der großen deutschen Dichter der Gegenwart, war am 21. September im Alter von 90 Jahren gestorben.

Kinofilme vermitteln stereotype Rollenbilder Viele Kinofilme vermitteln laut einer Untersuchung immer noch ein stereotypes Rollenbild von Männern und Frauen. Das ist das Ergebnis des neuen Welt-Mädchenberichts der Kinderhilfsorganisation Plan International. Danach vermitteln viele Filme die Botschaft, dass Männer in Führungspositionen gehören und Frauen - selbst wenn sie als starke Persönlichkeiten gezeigt werden - meist Sexobjekte sind, teilte das Kinderhilfswerk mit. Die Studie hat die 56 umsatzstärksten Filme aus dem Jahr 2018 in 20 Ländern auf Genderstereotype untersucht.

Gedenkbaum für NSU-Mordopfer abgesägt Im sächsischen Zwickau ist ein Gedenkbaum zur Erinnerung an das erste NSU-Mordopfer Enver Simsek abgesägt worden. Oberbürgermeisterin Pia Findeiß äußerte sich bestürzt und verurteilte eine "ruchlose Tat". Die Eiche war erst am 8. September in Erinnerung an Simsek gepflanzt worden. Die Stadtverwaltung erklärte, es lägen derzeit keine Erkenntnisse über die genaue Tatzeit und den oder die Täter vor. Die Stadt werde Anzeige erstatten. Die Rechtsextremisten Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos hatten den türkischen Blumenhändler Simsek im September 2000 in Nürnberg erschossen.

Unesco beklagt weltweiten Lehrermangel Weltweit fehlen nach Angaben der Deutschen Unesco-Kommission bis 2030 fast 69 Millionen Lehrerinnen und Lehrer. Am größten sei der Lehrkräftemangel in Subsahara-Afrika, erklärte die Organisation in Bonn zum Weltlehrertag am 5. Oktober. Dort gebe es in 70 Prozent der Staaten akute Personalengpässe. Auch Deutschland müsse nachbessern. Die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer, forderte die Bundesländer auf, dringend in die Ausbildung und Qualifizierung von Lehrern zu investieren. Nach aktuellen Schätzungen der Bertelsmann Stiftung könnten bis 2025 alleine an den Grundschulen mehr als 26.000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen.

Facebook schließt Hunderte Seiten wegen Manipulation Facebook hat Hunderte Konten, Seiten und Gruppen aus Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Indonesien wegen Nutzung gefälschter Identitäten entfernt. Drei unabhängig voneinander agierende Kampagnen hätten über falsche Accounts auf Facebook und Instagram Netzwerke geschaffen, um andere über ihre wahre Identität und ihre Ziele zu täuschen, teilte Facebook mit. Dabei seien unter anderem gezielt kritische Inhalte über Länder wie Katar, den Iran und die Türkei verbreitet oder für die Unabhängigkeitsbewegung in der indonesischen Provinz Westpapua geworben worden.