Kulturnachrichten

Freitag, 29. Mai 2020

Uecker schenkt Rostock Zyklus "Huldigung an Hafez" Der Künstler Günther Uecker (90) hat seinen Zyklus "Huldigung an Hafez" der Hansestadt Rostock geschenkt. Der im Jahr 2015 entstandene Zyklus besteht aus insgesamt 42 Arbeiten, davon 31 Siebdrucke, 6 Sanddrucke sowie 5 Prägedrucke. Uecker, der in Düsseldorf lebt, aber aus Mecklenburg-Vorpommern stammt, war zusammen mit Alt-Bundespräsident Joachim Gauck am Abend in die Kunsthalle gekommen, in der am Freitag die Ausstellung der Werke eröffnet werden soll. Der Zyklus widmet sich dem 1320 in Shiraz geborenen persischen Dichter und Mystiker Hafez, dem sich Uecker ebenso wie dem Iran eng verbunden fühlt. Zusätzlich sind in der Ausstellung Werke von acht iranischen Künstlern zu sehen, die aber wegen der Corona-Krise nicht nach Rostock kommen konnten.

Trump erlässt Dekret zur Beschneidung sozialer Medien US-Präsident Trump hat ein Dekret unterzeichnet, mit dem der Schutz sozialer Medien wie Twitter und Facebook vor Strafverfolgung beendet werden soll.Trump erklärte, es gehe darum, die Redefreiheit und die Rechte des amerikanischen Volkes zu schützen und zu wahren. Er fügte hinzu, die Plattformen seien nicht länger neutral, sondern betrieben politischen Aktivismus. Auslöser ist ein Streit Trumps mit dem Kurzbotschaftendienst Twitter. Das Unternehmen hatte in dieser Woche erstmals einen Tweet des Präsidenten einem Faktencheck unterzogen. Trump hatte erklärt, dass Briefwahl einem Wahlbetrug Vorschub leiste, was Twitter als irreführend einordnete. Dem US-Präsidenten folgen in dem Kurznachrichtendienst mehr als 80 Millionen Menschen.

Filmfestspiele bieten virtuelles Festival an Als Reaktion auf die Corona-Pandemie präsentieren 21 internationale Filmfestspiele ab Freitag auf YouTube ein kostenloses Online-Filmfestival. Zehn Tage lang bietet das virtuelle Festival "We Are One" Spielfilme, Kurz- und Dokumentarfilme, Musik sowie virtuelle Runde Tische. "We are One" (Wir sind eins) geht auf die Initiative des Tribeca Filmfestivals zurück; an ihm beteiligen sich unter anderem die Berlinale sowie die Festspiele von Cannes, Venedig und Toronto.

Autor Starosta bekommt Mina-Witkojc-Preis Der Autor und Übersetzer Manfred Starosta erhält den diesjährigen Mina-Witkojc-Preis. Das teilte das Brandenburger Ministerium für Kultur mit. Mit dem mit 2500 Euro dotierten Preis würdigt das Bundesland sorbisches/wendisches sprachliches Engagement. Starosta habe sich sein gesamtes Leben für die niedersorbische Sprache eingesetzt, sagte der Landesbeauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden, Kulturstaatsekretär Dünow. Zunächst arbeitete er als Lehrer an Schulen, dann als Lektor und Lehramtsausbilder an der Universität Leipzig und anschließend als Autor von niedersorbischen Lehr- und Wörterbüchern. Zudem habe Starosta insbesondere die niedersorbische Schriftsprache weiterentwickelt und sie damit auch für zeitgenössische Literatur und Belletristik geöffnet. Der Preis soll Starosta im Herbst im Rahmen einer Festveranstaltung überreicht werden.